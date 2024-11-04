فالنسيا..إنقاذ سيدة علقت في سيارة 3 أيام مع جثة

MENAFN - Khaberni) خبرني- بعد 3 أيام من الفياضانات المدمرة التي اجتاحت إسبانيا، تمكنت قوات الطوارىء في منطقة فالنسيا التي تضررت بشدة، من إنقاذ سيدة محاصرة داخل سيارة بجانب جثة شقيقة زوجها.

ونشرت الشرطة في بلدية مونكادا مقطع فيديو على إكس، يظهر رئيس الدفاع المدني في فالنسيا مارتين بيريز، يعلن نبأ إنقاذ السيدة وسط تصفيقالمتطوعين

ونقلت وكالة الصحافة الأوروبية عن صحيفة "لاس بروفينسياس" المحلية أن السيدة حوصرت في السيارة في بلدية بينيتوسر جنوب مدينة فالنسيا 3 أيام إلى جانب جثة شقيقة زوجها.

وسمع عمال الإغاثة صراخ السيدة وهم يسحبون السيارات العالقة في نفق. وخضعت السيدة للفحص الطبي، ولم تكشف

التفاصيل الأخرى عن حالتها.

ووفقاً لأحدث بيانات الحكومة الإسبانية، تسببت العواصف الشديدة يوم الثلاثاء الماضي،

في 211 قتيلاً، معظمهم في منطقة فالنسيا.