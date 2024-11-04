فالنسيا..إنقاذ سيدة علقت في سيارة 3 أيام مع جثة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- بعد 3 أيام من الفياضانات المدمرة التي اجتاحت إسبانيا، تمكنت قوات الطوارىء في منطقة فالنسيا التي تضررت بشدة، من إنقاذ سيدة محاصرة داخل سيارة بجانب جثة شقيقة زوجها.
ونشرت الشرطة في بلدية مونكادا مقطع فيديو على إكس، يظهر رئيس الدفاع المدني في فالنسيا مارتين بيريز، يعلن نبأ إنقاذ السيدة وسط تصفيقالمتطوعين
ونقلت وكالة الصحافة الأوروبية عن صحيفة "لاس بروفينسياس" المحلية أن السيدة حوصرت في السيارة في بلدية بينيتوسر جنوب مدينة فالنسيا 3 أيام إلى جانب جثة شقيقة زوجها.
وسمع عمال الإغاثة صراخ السيدة وهم يسحبون السيارات العالقة في نفق. وخضعت السيدة للفحص الطبي، ولم تكشف
التفاصيل الأخرى عن حالتها.
ووفقاً لأحدث بيانات الحكومة الإسبانية، تسببت العواصف الشديدة يوم الثلاثاء الماضي،
في 211 قتيلاً، معظمهم في منطقة فالنسيا.
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