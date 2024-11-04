مجوهرات تخطف الأنفاس في معرض“عالم الجواهر”

(MENAFN
- Asdaf News)
افتتح السيد كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة -اتحاد الغرف السعودية، رسمياً النسخة الأولى من معرض“عالم المجوهرات” في الثالث من نوفمبر. ويستمر المعرض الذي يقام في فندق ومنتجع هيلتون الرياض في الفترة من 3- 6 نوفمبر، ويجمع كبار خبراء الموضة والجامعين وقادة الصناعة في المملكة العربية السعودية لأول حدث من نوعه خلال موسم الرياض، ليرفع المعايير للتميز والإبداع الفني في العاصمة.
ويعرض“عالم الجواهر” مجموعة من الإبداعات المذهلة لمصمّمين مستقلّين وأشهر دور المجوهرات حيث يمكن للزوّار اكتشاف روائع فريدة، وأحجار كريمة نادرة، وتقنيات مبتكرة، واهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل.
مستوحى من تراث شبه الجزيرة العربية الغني، وتأثيرات آسيا وأوروبا، يقدم معرض“ع عالم الجواهر” مجموعة متنوعة من المجوهرات الفاخرة المرصعة بأرقى أنواع الماس بأشكالها وأحجامها المتنوعة، وأحجار كريمة نادرة مثل الياقوت والزمرّد والصفير التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة. حيث تعتبر كل قطعة في المعرض تحفة فنية تعكس شغف صانعيها بصياغة أجمل التصاميم.
تُبدع علامة المجوهرات Araya مع الجيل الخامس 100 قطعة فنّية قابلة للارتداء في مشغل الدار الخاص كلّ عام، وتخطف الأضواء مع عقد مخصّص مصنوع من الزمرّد بوزن 439.31 قيراطًا ومرصّع بالماس بوزن 33.33 قيراطًا، فيما تتألّق علامة Nsouli Jewelry ببراعة فنّية فريدة من خلال قلادة من الزمرّد والماس تعكس قطعة مجوهرات فاخرة تحتضن الجمال في أنقى صوره وتجسّد أزليّة الدار وأناقتها.
يسلّط المعرض الضوء أيضًا على مجوهرات Tariq Riaz من توقيع خبير التكنولوجيا الذي تحوّل إلى مصمّم مجوهرات، في إبداعات ومجوهرات فاخرة مرصّعة بالماس، ويمكن توسيعها من خلال آليّات مصمّمة ببراعة لضمان ملاءمة مثالية تتناسب مع كلّ حركة؛ إلى جانب مجوهرات Etho Maria الراقية المذهلة والتي تستغرق أكثر ابتكاراتها تعقيدًا ما يتجاوز ألف ساعة من العمل اليدويّ، فضلًا عن النهج الجريء لعلامة Nafees Jewellers والتصاميم الفاخرة التي تتجاوز الحدود.
ويبرز من بين العارضين أيضًا علامات تجارية مميّزة منها House of Gems، و JH Jewellers، و K Lalita، و LIDA Diamond، و Nado's Jewellery، و Panchoo Jewels، و Raaya Fine Jewellery، و Rakyans Fine Jewellery، و Renée Jewellers، و RK Jewellers، و Rose، و Rosetta Jewels، و SJ Solitaire Jewels، و Terzihan، و Dani by Daniel K، و Gems & Jewel Palace، و Tijoree Jewellery، وغيرها الكثير.
من المقرّر أن يصبح معرض“عالم الجواهر” حدثًا سنويًّا في المملكة العربية السعودية. تمثّل نسخة العام 2024 معرض المجوهرات العاشر الذي يقام في المملكة. وللاحتفال بذلك، يُعرض تركيب خاصّ مكوّن من 10 أعمال فنّية تمّ إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ترمز إلى تطوّر الموضوعات للمعارض على مرّ السنين.
يفتح معرض“عالم الجواهر” أبوابه يوميًّا حتى 6 نوفمبر، من الساعة 4 حتى 11 مساءً، ويقدّم“دانات”، معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة، مصادقة مجانية لكافة المشتريات. ويحظى الحدث برعاية شركة لوسيد موتورز، وأمريكان إكسبريس، وThe Brink's Company، و Storemakers.
لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: عالم الجواهر .
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