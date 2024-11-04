مجوهرات تخطف الأنفاس في معرض“عالم الجواهر”

MENAFN - Asdaf News) افتتح السيد كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة -اتحاد الغرف السعودية، رسمياً النسخة الأولى من معرض“عالم المجوهرات” في الثالث من نوفمبر. ويستمر المعرض الذي يقام في فندق ومنتجع هيلتون الرياض في الفترة من 3- 6 نوفمبر، ويجمع كبار خبراء الموضة والجامعين وقادة الصناعة في المملكة العربية السعودية لأول حدث من نوعه خلال موسم الرياض، ليرفع المعايير للتميز والإبداع الفني في العاصمة.

ويعرض“عالم الجواهر” مجموعة من الإبداعات المذهلة لمصمّمين مستقلّين وأشهر دور المجوهرات حيث يمكن للزوّار اكتشاف روائع فريدة، وأحجار كريمة نادرة، وتقنيات مبتكرة، واهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل.

مستوحى من تراث شبه الجزيرة العربية الغني، وتأثيرات آسيا وأوروبا، يقدم معرض“ع عالم الجواهر” مجموعة متنوعة من المجوهرات الفاخرة المرصعة بأرقى أنواع الماس بأشكالها وأحجامها المتنوعة، وأحجار كريمة نادرة مثل الياقوت والزمرّد والصفير التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة. حيث تعتبر كل قطعة في المعرض تحفة فنية تعكس شغف صانعيها بصياغة أجمل التصاميم.

تُبدع علامة المجوهرات Araya مع الجيل الخامس 100 قطعة فنّية قابلة للارتداء في مشغل الدار الخاص كلّ عام، وتخطف الأضواء مع عقد مخصّص مصنوع من الزمرّد بوزن 439.31 قيراطًا ومرصّع بالماس بوزن 33.33 قيراطًا، فيما تتألّق علامة Nsouli Jewelry ببراعة فنّية فريدة من خلال قلادة من الزمرّد والماس تعكس قطعة مجوهرات فاخرة تحتضن الجمال في أنقى صوره وتجسّد أزليّة الدار وأناقتها.

يسلّط المعرض الضوء أيضًا على مجوهرات Tariq Riaz من توقيع خبير التكنولوجيا الذي تحوّل إلى مصمّم مجوهرات، في إبداعات ومجوهرات فاخرة مرصّعة بالماس، ويمكن توسيعها من خلال آليّات مصمّمة ببراعة لضمان ملاءمة مثالية تتناسب مع كلّ حركة؛ إلى جانب مجوهرات Etho Maria الراقية المذهلة والتي تستغرق أكثر ابتكاراتها تعقيدًا ما يتجاوز ألف ساعة من العمل اليدويّ، فضلًا عن النهج الجريء لعلامة Nafees Jewellers والتصاميم الفاخرة التي تتجاوز الحدود.

ويبرز من بين العارضين أيضًا علامات تجارية مميّزة منها House of Gems، و JH Jewellers، و K Lalita، و LIDA Diamond، و Nado's Jewellery، و Panchoo Jewels، و Raaya Fine Jewellery، و Rakyans Fine Jewellery، و Renée Jewellers، و RK Jewellers، و Rose، و Rosetta Jewels، و SJ Solitaire Jewels، و Terzihan، و Dani by Daniel K، و Gems & Jewel Palace، و Tijoree Jewellery، وغيرها الكثير.

من المقرّر أن يصبح معرض“عالم الجواهر” حدثًا سنويًّا في المملكة العربية السعودية. تمثّل نسخة العام 2024 معرض المجوهرات العاشر الذي يقام في المملكة. وللاحتفال بذلك، يُعرض تركيب خاصّ مكوّن من 10 أعمال فنّية تمّ إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ترمز إلى تطوّر الموضوعات للمعارض على مرّ السنين.

يفتح معرض“عالم الجواهر” أبوابه يوميًّا حتى 6 نوفمبر، من الساعة 4 حتى 11 مساءً، ويقدّم“دانات”، معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة، مصادقة مجانية لكافة المشتريات. ويحظى الحدث برعاية شركة لوسيد موتورز، وأمريكان إكسبريس، وThe Brink's Company، و Storemakers.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: عالم الجواهر .

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