اندونيسيا: مصرع 10 أشخاص جراء ثوران بركان في جزيرة (فلوريس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور 4 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الاثنين مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان جبل ( ليووتوبي لا كي لاكي) في شرق جزيرة (فلوريس) الاندونيسية.
وأوضح المركز الاندونيسي لعلم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في بيان أن البركان ثار مساء أمس الأحد قبل أن يبدأ بقذف كرات نارية على القرى المحيطة فيما غطى الرماد الدخاني معظم المنازل القروية حول البركان الذي رفعت السلطات حالة نشاطه من المستوى الثالث إلى الرابع وهو أعلى مستوى.
وذكر المركز أن ثوران البركان أثر على ست قرى في ثلاث مناطق فرعية وعلى أكثر من 11 ألف من السكان المحليين مشيرا إلى إخلاء السلطات العديد من القرى منذ منتصف الليلة الماضية وإجلاء السكان إلى ملاجئ آمنة.
من جهتها أفادت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية في جزيرة (فلوريس) في بيان أن معظم الضحايا كانوا من القرى القريبة جدا من جبل ( ليووتوبي لا كي لاكي) لافتة إلى تخصيص السلطات المحلية المدارس كمراكز إخلاء وتمديد حالة التأهب في حالات الطوارئ إلى 31 ديسمبر المقبل.
وحثت الوكالة السكان حول الجبل وكذلك الزوار والسياح على تجنب الأنشطة في دائرة نصف قطرها سبعة كيلو مترات من مركز الثوران محذرة من خطر تدفق الطين البركاني الناجم عن البركاني أثناء هطول الأمطار الغزيرة.
وتشهد إندونيسيا وهي دولة أرخبيلية شاسعة أنشطة زلزالية وبركانية متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ وهو قوس تصطدم فيه الصفائح التكتونية ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. (النهاية)
ع ا ب / م ج ب
MENAFN04112024000071011013ID1108847395
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