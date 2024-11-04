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اندونيسيا: مصرع 10 أشخاص جراء ثوران بركان في جزيرة (فلوريس)

11/4/2024 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور 4 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الاثنين مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان جبل ( ليووتوبي لا كي لاكي) في شرق جزيرة (فلوريس) الاندونيسية.
وأوضح المركز الاندونيسي لعلم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في بيان أن البركان ثار مساء أمس الأحد قبل أن يبدأ بقذف كرات نارية على القرى المحيطة فيما غطى الرماد الدخاني معظم المنازل القروية حول البركان الذي رفعت السلطات حالة نشاطه من المستوى الثالث إلى الرابع وهو أعلى مستوى.
وذكر المركز أن ثوران البركان أثر على ست قرى في ثلاث مناطق فرعية وعلى أكثر من 11 ألف من السكان المحليين مشيرا إلى إخلاء السلطات العديد من القرى منذ منتصف الليلة الماضية وإجلاء السكان إلى ملاجئ آمنة.
من جهتها أفادت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية في جزيرة (فلوريس) في بيان أن معظم الضحايا كانوا من القرى القريبة جدا من جبل ( ليووتوبي لا كي لاكي) لافتة إلى تخصيص السلطات المحلية المدارس كمراكز إخلاء وتمديد حالة التأهب في حالات الطوارئ إلى 31 ديسمبر المقبل.
وحثت الوكالة السكان حول الجبل وكذلك الزوار والسياح على تجنب الأنشطة في دائرة نصف قطرها سبعة كيلو مترات من مركز الثوران محذرة من خطر تدفق الطين البركاني الناجم عن البركاني أثناء هطول الأمطار الغزيرة.
وتشهد إندونيسيا وهي دولة أرخبيلية شاسعة أنشطة زلزالية وبركانية متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ وهو قوس تصطدم فيه الصفائح التكتونية ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. (النهاية)

ع ا ب / م ج ب




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