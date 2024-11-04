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وزارة الأوقاف: حريصون على المشاركة في حملات التوعية بسرطان البروستاتا لحماية المجتمع

11/4/2024 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 4 – 11 (كونا) -– أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري اليوم الاثنين حرص الوزارة على المشاركة في الحملات التوعوية لسرطان البروستاتا لحماية الإنسان في المجتمع المهني والوظيفي بكل أطيافه وأنواعه لضمان صحته ووقايته من هذا المرض ونشر الوعي الصحي به.
جاء ذلك في كلمة للدكتور المطيري ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الشؤون الفنية بالوزارة الدكتور بدر الظفيري خلال إطلاق حملة (الكويت للتوعية من سرطان البروستاتا عند الخمسين) التي تنظمها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بالتعاون مع الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية.
وقال إنه في إطار الشراكة المؤسسية التي تدعم أهداف وخطط وزارتي الصحة والأوقاف في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية بين منظمات المجتمع المدني ووزارات الدولة تأتي المشاركة في إطلاق حملة التوعية بسرطان البروستاتا عند الخمسين.
وأضاف أن الحملة تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمرض للتعريف به والوقاية منه عبر التعرف على الأعراض الأولية وحث الفئة المستهدفة على إجراء الفحوصات المبكرة وإجراء الفحوصات الدورية عن طريق تحليل فحص الدم (PSA) لضمان أعلى نسبة شفاء للمرضى.
وثمن جهود القائمين على حملة (كان) وعطائهم الدائم سعيا لتقديم أفضل الخدمات بمجال التوعية تجاه الأمراض السرطانية ونشر الوعي الصحي بين شرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأمن الصحي بالمجتمع الكويتي.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح في كلمة مماثلة إن إطلاق الحملة يأتي في إطار إلتزام (كان) المتواصل بتعزيز الصحة العامة ونشر الوعي الصحي من سرطان البروستاتا.
وأضاف الصالح أن الحملة تستهدف توفير المعلومات الصحية حول المرض من خلال توفير الكادر الطبي المتخصص للإستشارات المباشرة مع الجمهور في المجمعات التجارية أو إلقاء المحاضرات والتحفيز على عمل فحص دلالات الأورام الذي إذا ارتفع معدله يكون هناك ارتفاع بعوامل الخطورة للإصابة بالمرض علاوة على رفع معدل الوعي المجتمعي بين جميع الفئات والتركيز على الرعيل الأول.
وأوضح أن الحملة تشمل تنظيم العديد من الفعاليات للوصول لأكبر عدد من الفئة العمرية المستهدفة لاسيما أن هذا النوع من السرطانات أصبح مؤشرا مهما يدق ناقوس الخطر حول ارتفاع معدل الإصابة به بين الرجال.
وأفاد بأنه وفقا لإحصائيات 2020 الصادرة عن مركز الكويت لمكافحة السرطان فإن نسب الإصابة بين الكويتيين تصل إلى 51 حالة إصابة جديدة سنويا ما يعادل 7ر8 في المئة من إصابات الأمراض السرطانية للكويتيين.
ولفت إلى انها بلغت بين الرجال غير الكويتيين 40 حالة جديدة سنويا ما يعادل 6ر6 في المئة من جميع الإصابات السرطانية بين غير الكويتيين مضيفا أن (كان) تبنت هذه المبادرة لحث الرجال فوق ال50 عاما إلى تبني السياسة الصحية المناسبة لهم عن طريق تحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا PSA .
وأكد أن (كان) لم تتوانى عن نشر الوعي الصحي بشتى الطرق ومازالت تسعى للوصول لأعلى معدل بهذا المجال انطلاقا من استراتيجيتها التي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة على تبني نمط حياة صحي والسعي لتنفيذ الفحوصات التي تكتشف المرض مبكرا ترسيخا لمبدأ الاهتمام بالصحة العامة.
وتضمن الاحتفال محاضرة توعوية قدمها اختصاصي جراحة المسالك البولية الحاصل على الزمالة الايطالية في جراحة الروبوتات والأورام الدكتور خالد بو هندي تحدث خلالها عن أعراض المرض والأسباب والمضاعفات والعوامل التي تزيد من خطر الاصابة وطرق الوقاية والعلاج. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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