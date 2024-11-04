وزير التجارة الفلسطيني: تركيا استثنت فلسطين من حظرها التجاري على الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 4 - 11 (كونا) -- قال وزير
الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور اليوم الاثنين إن الحكومة التركية وبناء على طلب من فلسطين استثنت الأراضي الفلسطينية من القرار الخاص بحظر التجارة مع الاحتلال لإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفلسطيني في الاجتماع الوزاري ال40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري في إسطنبول وفق ما نقلته وكالة (أناضول) التركية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن العامور قوله إن الحظر الذي فرضته تركيا على صادراتها إلى الاحتلال الإسرائيلي تسبب في ارتفاع الصادرات إلى فلسطين مؤكدا أن "تركيا استثنت فلسطين من حظرها التجاري ضد الاختلال الإسرائيلي بناء على طلبنا".
وأشاد العامور بالجهود التركية "التي لها علاقة في الضغط الدولي على الاسرائيليين من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة على أبناء شعبنا" مضيفا أن "الموقف والدعم الأخوي التركي أثر إيجابيا على نفوس الشعب الفلسطيني وكان له أثر كبير في التخفيف من هذه الحرب المتواصلة على أبناء شعبنا".
وأوضح أن العلاقة التجارية بين تركيا وفلسطين علاقة تاريخية وممتدة "إذ يتم استيراد معظم البضائع التي يحتاجها الشعب الفلسطيني إما مباشرة عن طريق التجار الفلسطينيين أو عن طريق شركات أخرى".
وشدد على أهمية القرار التركي بإيقاف التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي "من أجل ثنيه والعمل على الضغط عليه لإيقاف هذه الحرب الظالمة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أنه بعد إصدار هذا القرار في 2 مايو الماضي تدارست فلسطين وتركيا آليات عدم حرمان السوق الفلسطيني من السلع التركية إلى أن توصلوا إلى اتفاق على آلية معينة لها علاقة بترتيب العلاقة التجارية بين البلدين.
ولفت إلى أن الآلية التي تم الاتفاق عليها تضمن أن السلع التركية المستثناة من الحظر تصل إلى السوق الفلسطيني فقط وأن يكون لها ترتيب معين ضمن (رمز) فلسطيني يتم اعتماده من خلال وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في رام الله وبالتنسيق مع وزارة التجارة التركية.
وأكد العامور استمرار الجهود الفنية حول الإجراءات الأخرى "لضمان وصول السلع المصدرة من تركيا إلى السوق الفلسطيني فقط" مشيرا إلى أن اتفاقهم على هذه الآليات جاء خلال لقائه بوزير التجارة التركي عمر بولاط في 8 يونيو الماضي. (النهاية)
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