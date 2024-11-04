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وزير التجارة الفلسطيني: تركيا استثنت فلسطين من حظرها التجاري على الاحتلال الإسرائيلي

11/4/2024 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 4 - 11 (كونا) -- قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور اليوم الاثنين إن الحكومة التركية وبناء على طلب من فلسطين استثنت الأراضي الفلسطينية من القرار الخاص بحظر التجارة مع الاحتلال لإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفلسطيني في الاجتماع الوزاري ال40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري في إسطنبول وفق ما نقلته وكالة (أناضول) التركية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن العامور قوله إن الحظر الذي فرضته تركيا على صادراتها إلى الاحتلال الإسرائيلي تسبب في ارتفاع الصادرات إلى فلسطين مؤكدا أن "تركيا استثنت فلسطين من حظرها التجاري ضد الاختلال الإسرائيلي بناء على طلبنا".
وأشاد العامور بالجهود التركية "التي لها علاقة في الضغط الدولي على الاسرائيليين من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة على أبناء شعبنا" مضيفا أن "الموقف والدعم الأخوي التركي أثر إيجابيا على نفوس الشعب الفلسطيني وكان له أثر كبير في التخفيف من هذه الحرب المتواصلة على أبناء شعبنا".
وأوضح أن العلاقة التجارية بين تركيا وفلسطين علاقة تاريخية وممتدة "إذ يتم استيراد معظم البضائع التي يحتاجها الشعب الفلسطيني إما مباشرة عن طريق التجار الفلسطينيين أو عن طريق شركات أخرى".
وشدد على أهمية القرار التركي بإيقاف التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي "من أجل ثنيه والعمل على الضغط عليه لإيقاف هذه الحرب الظالمة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أنه بعد إصدار هذا القرار في 2 مايو الماضي تدارست فلسطين وتركيا آليات عدم حرمان السوق الفلسطيني من السلع التركية إلى أن توصلوا إلى اتفاق على آلية معينة لها علاقة بترتيب العلاقة التجارية بين البلدين.
ولفت إلى أن الآلية التي تم الاتفاق عليها تضمن أن السلع التركية المستثناة من الحظر تصل إلى السوق الفلسطيني فقط وأن يكون لها ترتيب معين ضمن (رمز) فلسطيني يتم اعتماده من خلال وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في رام الله وبالتنسيق مع وزارة التجارة التركية.
وأكد العامور استمرار الجهود الفنية حول الإجراءات الأخرى "لضمان وصول السلع المصدرة من تركيا إلى السوق الفلسطيني فقط" مشيرا إلى أن اتفاقهم على هذه الآليات جاء خلال لقائه بوزير التجارة التركي عمر بولاط في 8 يونيو الماضي. (النهاية)

ط ا / ف ل ا




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