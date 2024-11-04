الرئاسة الفلسطينية تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع العلاقات مع (أونروا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 4 - 11 (كونا) -- دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم الإثنين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددا على ضرورة اتخاذ العالم "خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع" ضد الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة رسميا قطع العلاقات مع (أونروا) "تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف أبو ردينة أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في استهداف (أونروا) بهدف "تصفية" قضية اللاجئين الفلسطينيين و"شطب" حق العودة و"عرقلة" أنشطة الوكالة ودورها محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة" عن التداعيات الخطرة لهذا القرار.
وذكرت (القناة 12) التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن الاحتلال أبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاته مع (أونروا).
وتأتي هذه الخطوة بعدما صادق الكنيست (برلمان الاحتلال) الأسبوع الماضي على تشريع بحظر عمل (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي سيحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
ن ق / م ع ع
MENAFN04112024000071011013ID1108847392
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