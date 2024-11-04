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الرئاسة الفلسطينية تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع العلاقات مع (أونروا)

11/4/2024 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 11 (كونا) -- دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم الإثنين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددا على ضرورة اتخاذ العالم "خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع" ضد الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة رسميا قطع العلاقات مع (أونروا) "تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف أبو ردينة أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في استهداف (أونروا) بهدف "تصفية" قضية اللاجئين الفلسطينيين و"شطب" حق العودة و"عرقلة" أنشطة الوكالة ودورها محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة" عن التداعيات الخطرة لهذا القرار.
وذكرت (القناة 12) التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن الاحتلال أبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاته مع (أونروا).
وتأتي هذه الخطوة بعدما صادق الكنيست (برلمان الاحتلال) الأسبوع الماضي على تشريع بحظر عمل (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي سيحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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