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جمعية حماية البيئة تطلق حملة توزيع نباتات فطرية على (المدارس الخضراء)

11/4/2024 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- أطلقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم الاثنين حملة لتوزيع شتلات النباتات الفطرية على مدارس وزارة التربية بمراحل التعليم العام المشمولة ببرنامج المدارس الخضراء بنسخته ال14 للعام الدراسي الحالي ضمن فعاليات يوبيلها الذهبي بمرور 50 عاما على تأسيسها.
وقالت الأمين العام للجمعية جنان بهزاد في تصريح صحفي إن حملة توزيع النباتات الفطرية مبادرة خضراء أطلقتها الجمعية (حماية البيئة) لتعزيز بنك البذور في التربة الكويتية من خلال زراعة شتلات فطرية تسهم في زيادة مخزون البذور الطبيعي في التربة وتوزيعها عبر مختلف مناطق الكويت.
وأوضحت بهزاد وهي مديرة البرامج والأنشطة في الجمعية أيضا أن الحملة ضمت خمسة أنواع من النباتات الفطرية الكويتية تم توزيعها على نحو 40 مدرسة في المحافظات الست ومختلف المراحل التعليمية في تظاهرة تربوية ضمن يوم بيئي مفتوح شمل إلى جانب توزيع الشتلات التعريف بأهمية وفوائد تلك الأنواع الصحية والاقتصادية والبيئية.
وأضافت أن الحملة تأتي ضمن جهود البلاد لتعزيز الاستدامة البيئية وغرس الوعي البيئي لدى الطلاب حيث يتم تشجيعهم من خلال الزراعة على المشاركة في دعم التنوع البيئي وحماية النباتات المحلية ما يسهم في إحياء الغطاء النباتي الطبيعي واستدامته في الكويت.
وحول بنك البذور في التربة الذي تسعى الجمعية لتعزيزه ذكرت أنه يسهم في تدعيم المخزون الكامن من البذور في الطبقات السطحية للتربة حيث تبقى البذور خاملة سنوات عديدة حتى تتوفر الظروف البيئية الملائمة للنمو كالرطوبة ودرجة الحرارة والتعرض للضوء.
وأكدت أن بنك البذور لعب دورا محوريا في استعادة النباتات بعد تعرض البيئة للتلف بسبب الجفاف أو التدخلات البشرية ما يجعله جزءا أساسيا في دعم النظام البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأشادت بهزاد بدور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من خلال مساهمتها بالشتلات الفطرية من مشتل (العارضية) والمشاركة في نشر التوعية بين طلبة المدارس منوهة بمشاركة وزارة التربية في الحملة من خلال هذا العدد الكبير من المدارس.
يذكر أن الجمعية الكويتية لحماية البيئة أطلقت برنامج (المدارس الخضراء) بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية منذ عام 2010 لنشر برامج التوعية البيئية بين طلبة المدارس في التعليم العام والخاص وغرس الاعمال التطوعية وحب البيئة والمحافظة عليها.(النهاية)

ز ه ر / خ د ع




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