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صندوق المشروعات الصغيرة يطلق برنامج (مبادر بلس) لدعم وتطوير رواد الأعمال في الكويت

11/4/2024 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الاثنين إطلاق برنامج (مبادر بلس) لتعزيز قدرات المبادرين ورواد الأعمال على الابتكار والنمو على نحو يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرنامج يقام بالتعاون مع شركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب ويهدف إلى توفير المهارات العملية والأدوات الاحترافية الضرورية لرواد الأعمال مما يمكنهم من إدارة مشروعاتهم بفعالية وتحقيق أهدافهم.
وأضاف أن البرنامج يتكون من 10 ورش تدريبية تغطي مجالات متعددة إضافة إلى 100 ساعة توجيه وإرشاد ومنتدى لمدة يوم واحد مما يلبي احتياجات السوق المحلي ومتطلباته المتغيرة.
وأوضح أن البرنامج سيستمر حتى نهاية فبراير 2025 ويستهدف بشكل خاص المبادرين الممولين من الصندوق الوطني والمشاريع المسجلة في السجل الوطني مؤكدا أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة لتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق الوطني بالتكليف هبة الرفاعي تأكيدها أهمية هذه المبادرة التي تعكس التزام الصندوق الوطني بدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب الكويتي من تحقيق تطلعاته المهنية والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقالت الرفاعي إن برنامج (مبادر بلس) يسعى إلى تهيئة بيئة ريادية حاضنة للأفكار المبدعة والابتكارات في إطار استراتيجية الصندوق الوطني التي تهدف إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال في الكويت.
من جانبه عبر المدير العام لشركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب جاسر النجدي عن فخره بالشراكة مع الصندوق الوطني في برنامج (مبادر بلس) الذي يمثل نموذجا رائدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح النجدي أن البرنامج يهدف إلى تزويد الشباب الكويتي بالأدوات والمهارات الضرورية لدعم مشاريعهم وتحقيق نجاح مستدام مما يعكس التزاما حقيقيا بتنمية ريادة الأعمال في الكويت مؤكدا أن الاستثمار الأمثل يكمن في تمكين الشباب ليصبحوا قادرين على تجسيد تطلعات رؤية (كويت جديدة 2035).
من جانبها قالت مراقب دائرة التدريب والإرشاد في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مها المخزومي إن إدارة الصندوق عملت على إعداد دراسة شاملة لمعرفة وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية لأصحاب المشاريع مما ساعد في تحديد المواضيع التي تهمهم.
وأضافت المخزومي أنه بناء على ذلك تم التعاقد مع شركة (التنمية المتحدة) لتنفيذ هذا البرنامج النموذجي الذي يتوافق تماما مع دور الصندوق في رعاية وتنمية المشروعات الصغيرةوتطوير رواد الأعمال الشباب الذين يمثلون الاستثمار الحقيقي نحو مستقبل اقتصادي مستدام. (النهاية)

ف ن ك / ه ث




MENAFN04112024000071011013ID1108847390

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