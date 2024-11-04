صندوق المشروعات الصغيرة يطلق برنامج (مبادر بلس) لدعم وتطوير رواد الأعمال في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 11 (كونا) -- أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الاثنين إطلاق برنامج (مبادر بلس) لتعزيز قدرات المبادرين ورواد الأعمال على الابتكار والنمو على نحو يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرنامج يقام بالتعاون مع شركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب ويهدف إلى توفير المهارات العملية والأدوات الاحترافية الضرورية لرواد الأعمال مما يمكنهم من إدارة مشروعاتهم بفعالية وتحقيق أهدافهم.
وأضاف أن البرنامج يتكون من 10 ورش تدريبية تغطي مجالات متعددة إضافة إلى 100 ساعة توجيه وإرشاد ومنتدى لمدة يوم واحد مما يلبي احتياجات السوق المحلي ومتطلباته المتغيرة.
وأوضح أن البرنامج سيستمر حتى نهاية فبراير 2025 ويستهدف بشكل خاص المبادرين الممولين من الصندوق الوطني والمشاريع المسجلة في السجل الوطني مؤكدا أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة لتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق الوطني بالتكليف هبة الرفاعي تأكيدها أهمية هذه المبادرة التي تعكس التزام الصندوق الوطني بدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب الكويتي من تحقيق تطلعاته المهنية والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقالت الرفاعي إن برنامج (مبادر بلس) يسعى إلى تهيئة بيئة ريادية حاضنة للأفكار المبدعة والابتكارات في إطار استراتيجية الصندوق الوطني التي تهدف إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال في الكويت.
من جانبه عبر المدير العام لشركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب جاسر النجدي عن فخره بالشراكة مع الصندوق الوطني في برنامج (مبادر بلس) الذي يمثل نموذجا رائدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح النجدي أن البرنامج يهدف إلى تزويد الشباب الكويتي بالأدوات والمهارات الضرورية لدعم مشاريعهم وتحقيق نجاح مستدام مما يعكس التزاما حقيقيا بتنمية ريادة الأعمال في الكويت مؤكدا أن الاستثمار الأمثل يكمن في تمكين الشباب ليصبحوا قادرين على تجسيد تطلعات رؤية (كويت جديدة 2035).
من جانبها قالت مراقب دائرة التدريب والإرشاد في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مها المخزومي إن إدارة الصندوق عملت على إعداد دراسة شاملة لمعرفة وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية لأصحاب المشاريع مما ساعد في تحديد المواضيع التي تهمهم.
وأضافت المخزومي أنه بناء على ذلك تم التعاقد مع شركة (التنمية المتحدة) لتنفيذ هذا البرنامج النموذجي الذي يتوافق تماما مع دور الصندوق في رعاية وتنمية المشروعات الصغيرةوتطوير رواد الأعمال الشباب الذين يمثلون الاستثمار الحقيقي نحو مستقبل اقتصادي مستدام. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
MENAFN04112024000071011013ID1108847390
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