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مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني إثر تحطم طائرته جنوب شرقي البلاد

11/4/2024 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 4 – 11 (كونا) -- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين مقتل أحد قادته إثر سقوط طائرة خفيفة من طراز (جايروبلن) بمنطقة (سيركان) جنوب شرقي البلاد.
وقال الحرس الثوري في بيان إن "الحادث وقع أثناء عملية قتالية في منطقة (سيركان) الحدودية وأسفر عن مقتل قائد لواء نينوى بمحافظة كلستان العميد حميد مازندراني والطيار حامد جندقي".
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بشأن الحادث ولا طبيعة المهمة القتالية التي كانت تنفذ في منطقة سيركان بمحافظة (سيستان وبلوشستان) المحاذية للحدود الباكستانية. (النهاية)

م و / م ج ب




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