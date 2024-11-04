مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني إثر تحطم طائرته جنوب شرقي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 4 – 11 (كونا) -- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين مقتل أحد قادته إثر سقوط طائرة خفيفة من طراز (جايروبلن) بمنطقة (سيركان) جنوب شرقي البلاد.
وقال الحرس الثوري في بيان إن "الحادث وقع أثناء عملية قتالية في منطقة (سيركان) الحدودية وأسفر عن مقتل قائد لواء نينوى بمحافظة كلستان العميد حميد مازندراني والطيار حامد جندقي".
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بشأن الحادث ولا طبيعة المهمة القتالية التي كانت تنفذ في منطقة سيركان بمحافظة (سيستان وبلوشستان) المحاذية للحدود الباكستانية. (النهاية)
م و / م ج ب
MENAFN04112024000071011013ID1108847389
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