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اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة بمشاركة الكويت

11/4/2024 4:38:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 4 - 11 (كونا) -- بدأت اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع العاشر للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة الامارات وبمشاركة ممثلي الدول العربية وذلك لمناقشة تنفيذ المحور الخامس الخاص ب"التنمية والاستثمار السياحي من الاستراتيجية العربية للسياحة".
وقال مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بهجت أبو النصر في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع سينظر على أمد يومين في المعوقات التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة.
وأضاف أبو النصر أن المجلس الوزاري العربي للسياحة وافق على الوثيقة المحدثة للاستراتيجية العربية للسياحة والتي تم رفعها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للنظر في اعتماد في صيغتها النهائية.
وذكر أنه تم عرض الاستراتيجية على القمة العربية في دورتها ال(32) التي عقدت بالسعودية وصدر عنها القرار الذي ينص على "اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة بالصيغة المرفقة كوثيقة استرشادية على أن تكون مرجعية تنفيذ هذه الاستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية".
ولفت الى مذكرة الجامعة العربية التي أفادت بعقد اجتماع للجنة الفنية للسياحة العربية من أجل وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة مع مراعاة تحديث البيانات التي تعتمد عليها في العمل إلى جانب تكليف اللجنة الفنية للسياحة العربية بتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة كل ثلاث سنوات ومن ثم عرضها على المجلس الوزاري العربي للسياحة للاعتماد.
ويمثل دولة الكويت في الاجتماع عضو وفد المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية عبدالرحمن الانصاري. (النهاية)

م ف م / م ج ب




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