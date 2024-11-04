اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة بمشاركة الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهره - 4 - 11 (كونا) -- بدأت اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع العاشر للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة الامارات وبمشاركة ممثلي الدول العربية وذلك لمناقشة تنفيذ المحور الخامس الخاص ب"التنمية والاستثمار السياحي من الاستراتيجية العربية للسياحة".
وقال مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بهجت أبو النصر في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع سينظر على أمد يومين في المعوقات التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة.
وأضاف أبو النصر أن المجلس الوزاري العربي للسياحة وافق على الوثيقة المحدثة للاستراتيجية العربية للسياحة والتي تم رفعها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للنظر في اعتماد في صيغتها النهائية.
وذكر أنه تم عرض الاستراتيجية على القمة العربية في دورتها ال(32) التي عقدت بالسعودية وصدر عنها القرار الذي ينص على "اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة بالصيغة المرفقة كوثيقة استرشادية على أن تكون مرجعية تنفيذ هذه الاستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية".
ولفت الى مذكرة الجامعة العربية التي أفادت بعقد اجتماع للجنة الفنية للسياحة العربية من أجل وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة مع مراعاة تحديث البيانات التي تعتمد عليها في العمل إلى جانب تكليف اللجنة الفنية للسياحة العربية بتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة كل ثلاث سنوات ومن ثم عرضها على المجلس الوزاري العربي للسياحة للاعتماد.
ويمثل دولة الكويت في الاجتماع عضو وفد المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية عبدالرحمن الانصاري. (النهاية)
م ف م / م ج ب
MENAFN04112024000071011013ID1108847388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.