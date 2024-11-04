خبراء: استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل مرهون بتجاوز التحديات

MENAFN - Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين وتيسير النعيمات

فيما شدد خبراء في قطاعي النقل وتكنولوجيا المعلومات على أهمية دمج قطاع النقل بالذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع وتحسين خدماته إضافة إلى تدريب العاملين فيه على استخداماته أكد هؤلاء أن ثمة تحديات لا بد من تجاوزها.



وأشاروا إلى أن هذه التحديات تتمثل في الكلفة والاستثمار، وتحدي الكفاءات البشرية، وتحديات تتعلق بخصوصية البيانات والأمان، والاعتبارات الأخلاقية لتجنب التحيز والتمييز، وتحدي القبول العام، وتحديات أخرى تتعلق بـالتعقيد التقني.



يأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر رسمي في وزارة النقل لـ"الغد" أن الوزارة شرعت في تدريب الموظفين في هذا المجال وهي تقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالنقل، ما يتيح فرصا كبيرة لرفع جودة خدماتنا للمواطنين وتبسيط إجراءاتها.



وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا حديثة، بل هو أداة قوية من شأنها تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات الحكومية.



وأكد خبراء في مجال التقنية أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها قطاع النقل، للاستفادة مما توفره هذه التقنيات من مزايا زيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير الوقت والجهد، واتخاذ القرارات الفعالة بناء على البيانات المتوافرة.



وأشاروا إلى أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الأردن وما جاء في خطتها التنفيذية من مشاريع وبرامج لإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل لإحداث نقلة نوعية فيه، وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن من السلامة المرورية ويمكن أن يسهم من خلال تطبيقاته بتقليل الازدحامات وإحداث تأثير بيئي منخفض، وتوفير تجارب سفر مميزة، وإيجاد منظومة نقل عام فعالة، وزيادة كفاءة عمليات النقل بكل أنواعها.



وأكد الخبراء أن ثمة تحديات يمكن أن تواجه إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل من أهمها تحدي الكلفة والاستثمار، وتحدي الكفاءات البشرية، وتحديات تتعلق بخصوصية البيانات والأمان، والاعتبارات الأخلاقية لتجنب التحيز والتمييز، وتحدي القبول العام، وتحديات أخرى تتعلق بـالتعقيد التقني.



وزير النقل السابقة لينا شبيب اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي مهم لتحسين مستوى الخدمات وإيجاد حلول للازدحامات المرورية وإيجاد تغذية راجعة تفيد في تحسين مستوى الخدمة.



وشددت شبيب على أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتطوير النقل لكنه ليس حلا بذاته، مشيرة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات وتدريب العاملين في القطاع.



وشددت على ضرورة ربط كل تخصص في الجامعات والمعاهد باستخدامات الذكاء الاصطناعي فخبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لا يمكنه تقديم حلول أو استخدامات للنقل وهو يجهل قطاع النقل.



ونوهت إلى أهمية التدريب وإلى وجود خبراء نقل وذكاء واقتصاديين لتحقيق الفائدة من الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل وتوفر بيانات حول الطرق والاشارات الضوئية والازدحامات والحوادث ومحطات الانطلاق والوصول لتحقيق الفائدة من الذكاء الاصطناعي.



وأشارت إلى البعد الاجتماعي بوجود من يقاوم استخدام التكنولوجيا للاعتقاد بأنه يقلل فرص العمل، مشددة على أن الذكاء وسيلة وأداة للمساعدة لكنه بذاته لا يحل مشاكل ونحتاج إلى بيانات وتدريب وإلى وقت مع مراعاة خصوصية وأمن الناس.



وترى شبيب أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مهم في مجالات النقل وانظمته واستخداماته كثيرة مثل مراقبة الخطوط ومعرفة مشاكل الناس في حركة التنقل والازدحامات وأماكنها والحوادث وتحديث تحذيرات وتنبيهات حول الطرق وأوضاعها.



وأكدت أهمية أن تدمج وزارة النقل الذكاء الاصطناعي في الإستراتيجيات والخطط والتدريب وتنفيذ المشاريع.



من جانبه، دعا خبير النقل والمرور حازم زريقات لتشجيع المشاريع المرتبطة بإدماج النقل في الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة شبكة النقل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين الخدمة وزيادة كفاءتها وتحسين شبكة المرور والطرق وخدمات النقل والشحن وكل ما يتعلق بقطاع النقل.



وأشار زريقات إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى توفر البيانات والتعلم من الواقع وبناء الخطط والإستراتيجيات ووضع البنية التحتية وتوفير قاعدة بيانات والقدرة على معالجتها وبناء الحلول ومشاركة البيانات والتعاون مع القطاع الخاص وأي مهتم وخبير في هذا المجال.



ويرى أن العاملين في القطاع يحتاجون إلى التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفر شبكة اتصالات ومعلومات وبيانات.

وعقدت ورشة تدريبية في مبنى وزارة النقل، أخيرا في مجال الذكاء الاصطناعي برعاية أمين عام وزارة النقل فارس أبودية.



وجاءت هذه الورشة التي نظتمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير(JODDB) ضمن المشروع الوطني لوزارة الاقتصاد الرقمي بهدف رفع الوعي وبناء قدرات موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي والمنبثق عن الإستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية للأعوام 2023 – 2027 وشارك في الورشة مديرو ورؤساء أقسام من موظفي وزارة النقل.



ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه مجموعة من الخوارزميات والتقنيات والأنظمة التي تهدف إلى تعليم أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري، حيث يتيح الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر والأنظمة القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، دون الحاجة إلى تدخل بشري.



وفي تعريف آخر يمكن وصف الذكاء الاصطناعي أنه التقنية التي تسمح لجهاز الحاسوب أن يفكر، ويتصرف، ويستجيب كما لو أنه إنسان.



بالنسبة لوضع الأردن تجاه تبني الذكاء الاصطناعي، كانت الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أقرت إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للأعوام 2022-2027، مع خطتها التنفيذية والتي شملت مشاريع ذكاء اصطناعي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال فترة الإستراتيجية في القطاعات كافة ومنها قطاع النقل، كما اقرت الحكومة سابقا الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي هذا العام وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني.

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بأكثر من 11 مليونا كما يقدر عدد مستخدمي الهواتف الذكية بأكثر من 7.8 مليون مستخدم.



ومن جانبه أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل متسارع في العالم كله، وأصبح يتدخل ويدخل بقوة في معظم القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع النقل، حيث طوعت الكثير من الدول ادواته وتطبيقاته لخدمة هذا القطاع الحيوي لتسهيل حياة الناس وضمان قطاع يدار ويقدم خدمات بشكل أكثر فعالية وأمن وسهولة.



وقال الصفدي "إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في قطاع النقل في الأردن، حيث يقدم فوائد كبيرة من حيث الكفاءة والسلامة والاستدامة".



وعن أبرز فوائد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل بين الصفدي أنه قادر على توفير ميزة ( تحسين السلامة)، مشيرا إلى أنه يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المرور في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالحوادث المحتملة، وتنفيذ التدابير لمنعها.



وأشار إلى أنه قادر على ( تحسين إدارة المرور)، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين تدفق المرور، والحد من الازدحام، وتقليل وقت السفر.



وأكد الصفدي على قدرة انظمة الذكاء الاصطناعي على ( إحداث تأثير بيئي منخفض) موضحا أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في تحسين المسارات، والحد من استهلاك الوقود، وخفض انبعاثات الكربون.



وبين أنه يمكن أن يوفر ( تجارب سفر مخصصة)، حيث يمكن للتطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقديم توصيات سفر مخصصة وتحديثات في الوقت الفعلي وخدمات مخصصة.



واضاف الصفدي "انظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أن توجد (منظومة نقل عام فعّال)، عبر إيجاد تطبيقات تحسن وترتب جداول الحافلات والقطارات، وتحسين تخطيط الطريق، وتعزيز تجربة النقل العام بشكل عام، فضلا عن اهميته لتنفيذ ما يسمى ( الصيانة التنبؤية) من خلال التنبؤ بفشل المعدات، مما يسمح بالصيانة في الوقت المناسب والحد من وقت التوقف".



ولفت الصفدي إلى مفهوم جديد مرتبط بالذكاء الاصطناعي وقطاع النقل وهو مفهوم ( المركبات ذاتية القيادة) يمكن للسيارات والشاحنات ذاتية القيادة تحسين السلامة على الطرق، والحد من الازدحام المروري، وزيادة كفاءة النقل.



ولتبني الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل أكد الصفدي اننا نحتاج إلى توفير المعلومات واستعداد القطاع للموضوع .



وبين أننا بحاجة إلى توافر البيانات والجودة، لأن الوصول إلى بيانات موثوقة ودقيقة أمرا بالغ الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل فعال.



وأكد أهمية متطلب البنية التحتية الحالية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام والتي يجب أن تكون متوافقة مع الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن أهمية متطلب الخبرة التكنولوجية، حيث تعد القوى العاملة الماهرة ضرورية لتطوير وتنفيذ وصيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي.



وأكد الصفدي أهمية متطلب الإطار التنظيمي لأن هناك حاجة إلى لوائح واضحة وداعمة لتسهيل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وعلى صعيد متصل قال الصفدي "ثمة تحديات يمكن أن تواجههنا في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل: منها خصوصية البيانات والأمان حيث أن حماية البيانات الحساسة، مثل المعلومات الشخصية وأنماط السفر، تشكل مصدر قلق كبيرا".



وأكد أن هنالك تحديات أخرى مثل الاعتبارات الأخلاقية إذ يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها بشكل أخلاقي لتجنب التحيز والتمييز، وتحدي القبول العام إذ يعد التغلب على المخاوف العامة بشأن الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، أمرا ضروريا للتبني الناجح.



وأشار الصفدي إلى تحدي التكلفة والاستثمار، فقد يكون تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي مكلفا، ويتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية.



وقال الصفدي "هناك تحديات أخرى تتعلق بـالتعقيد التقني إذ يتطلب تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة خبرة متخصصة ومهارات تقنية".



وشدد على أن أبرز التحديات يتمثل في كفاءة القدرات البشرية وتدريبها، وقال " واحدة من أهم التحديات التي يمكن أن تواجه العاملين في قطاع النقل هي الكفاءات وخاصة إن معظم العاملين في الميدان بعيدين عن الاستخدام التقني مما يخلق فجوة رقمية كبيرة تحتاج لوقت كبير لردمها وبناء طاقات بشرية مؤهلة للتعامل معها".



وقال الخبير الاستراتيجي التقني م.هاني البطش ان "الرؤية المستقبلية لقطاع النقل في الأردن واضحة المعالم، حيث يسعى إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة القطاع إذ تؤكد الجهود المبذولة في مجال التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية الرقمية، على وجود استعداد حقيقي لدمج هذه التقنية المتطورة في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع النقل".



وقال البطش "الأردن يشهد اليوم جهود دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة ومنها في قطاع النقل الذي يشهد زخمًا متزايدًا".



وبين ان وزارة النقل تسعى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال دمج هذه التقنية المتطورة في قطاعات حيوية مثل النقل. وتشمل هذه الجهود تنظيم ورش تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع الوعي وبناء قدرات الموظفين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي على صعيد الجاهزية الحالية للقطاع، تركز الجهود على عدة محاور رئيسية.



وأكد أن الحكومة تمضي حاليا في مشروع ومبادرات طموحة لتدريب حوالي 15 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.



وفي الجوانب الفنية قال البطش "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول قطاع النقل بشكل جذري من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث يمكن للأنظمة الذكية تحليل البيانات المرورية في الوقت الفعلي لتعديل إشارات المرور وتوجيه السائقين بأفضل الطرق ويعمل على تحسين إدارة حركة المرور، مما يقلل الازدحام ويوفر الوقت".



وقال "الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين جداول الحافلات وسيارات النقل العام بناءً على الطلب الفعلي، مما يجعل التنقل العام أكثر كفاءة ويقلل من وقت الانتظار".



واكد انه يمكن لتحليل البيانات الذكية تحسين خدمات النقل التشاركي مثل أوبر وكريم، من خلال تحديد الأسعار الأمثل وتوجيه السائقين إلى الركاب بكفاءة ويعمل.



وقال "الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين إدارة أساطيل النقل من خلال تتبع المركبات وتحليل سلوك السائقين وتخطيط الصيانة بشكل أفضل وكذلك أنظمة مساعدة السائق الذكية مثل التحذير من الاصطدام والكبح التلقائي ستساهم في تقليل حوادث الطرق بشكل كبير وبالتالي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تصميم مدن ذكية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تحسين تخطيط النقل والبنية التحتية".



واتفق البطش مع الصفدي في أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل يواجه تحديات عدة تعيق تقدمه وأول هذه التحديات هي التكلفة المرتفعة لتطوير وتنفيذ هذه التقنيات الحديثة فالتحول إلى أنظمة ذكية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والتدريب.



بالإضافة إلى ذلك، تعتمد فعالية هذه الأنظمة بشكل كبير على جودة البيانات المتاحة، فبيانات غير دقيقة أو ناقصة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مضللة.



أما على صعيد الخصوصية والأمان، فيثير جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات مخاوف بشأن حماية المعلومات الشخصية، لذلك، فإن وضع ضوابط صارمة لحماية البيانات أمر بالغ الأهمية.



ولفت إلى أن الاعتماد الكبير على التكنولوجيا يجعل أنظمة النقل الذكية عرضة للأعطال التقنية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور، لافتا الى ان من التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في النقل، مقاومة التغيير من قبل بعض الأفراد، ونقص الوعي بفوائد هذه التقنيات.



وقال البطش "القوانين واللوائح الحالية قد لا تكون كافية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل، وللتغلب على هذه التحديات، يجب بذل جهود كبيرة في عدة مجالات، منها الاستثمار في البحث والتطوير، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات، وتدريب الكوادر البشرية، وتحديث التشريعات والقوانين كما يجب العمل على بناء الثقة لدى الجمهور في هذه التقنيات من خلال توعية المجتمع بفوائدها ومخاطرها".

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