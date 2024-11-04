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السيارات السياحية يعاني من تراجع نسب الإشغال

11/4/2024 4:36:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- أكد عاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية أن المكاتب ما تزال تعاني من تراجع نسب الإشغال التي لا تتجاوز 20 % خلال الفترة الحالية.
وبين هؤلاء لـ"الغد" أن نسب الإشغال كانت تصل إلى 70 % في هذه الفترة من كل عام.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة: "إن القطاع يعيش أزمة حادة جراء تراجع السياحة الوافدة، بسبب توسع واستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على المنطقة".
وأكد عكوبة أن بعض مكاتب تأجير السيارات السياحية اضطرت إلى بيع جزء من السيارات حتى تستطيع دفع ما يترتب عليها من مصاريف والتزامات.
وأضاف، "مكاتب تأجير السيارات السياحية استغنت عن نحو ألف سيارة منذ بدء العدوان، إضافة الى خروج نحو 1.3 ألف سيارة عن الخدمة نتيجة انتهاء العمر التشغيلي لها وهي السيارات التي صنعت في العام 2017".
ويذكر أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من نحو 14.2 ألف سيارة إلى نحو 12 ألفا، بسبب قيام فئة من أصحاب المكاتب ببيعها حتى يغطوا بعض التزاماتهم.
وأشار عكوبة إلى أن القطاع اضطر إلى تسريح عدد من الموظفين، بهدف التخفيف من أعبائه الاقتصادية.
وبين أن نحو 28 مكتب تأجير للسيارات، لم تستطع تجديد ترخيصها للعام الحالي.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا، موزعة بمختلف محافظات المملكة. إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف. وطالب عكوبة الجهات المعنية بضبط الدخلاء على السوق خاصة من السيارات الخصوصي التي تزيد من أعباء القطاع، مؤكدا أهمية وضرورة معالجة هذه الظاهرة السلبية.
وقال مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد أنور: "نسب الإشغال "سيئة" ولا تلبي مصاريف والتزامات المكتب".
وأكد أنور أن نسبة إشغال المكتب الذي يضم نحو 70 سيارة، لا تتجاوز 20 %.
وأضاف أن مزاحمة السيارات الخصوصي للقطاع تزيد من معاناته ويجب وقفها ومكافحتها.
وأكد أنور أن المغتربين والزوار العرب، إضافة إلى المواطنين هم الذين يطلبون السيارات السياحية.
وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي: "إن نسبة إشغال المكتب خلال الفترة الحالية، لا تتجاوز مستوى الـ 20 % مقارنة بـ 70 %، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".
وأضاف الأحمدي أن المعاناة التي يعيشها القطاع ملحوظة ودخول السيارات الخصوصي على السوق منافسة "غير شريفة"، نظرا إلى أن المكتب تترتب عليه إيجارات ورواتب ورسوم وتراخيص وغيرها من الكلف التشغيلية، التي لا تدفعها السيارات "الخصوصي"، وأصبحت تثقل كاهل القطاع المثقل أصلا بالمصاريف من دون مقابل.
وأشار إلى أن نسبة إشغال السيارات في المكتب لا تتجاوز 20 %، نظرا لغياب السياحة الوافدة، اضافة إلى مغادرة السياح العرب والمغتربين المملكة تزامنا مع انتهاء فترة الصيف.
وأشار الاحمدي إلى أن الإقبال على تأجير السيارات السياحية، ينحصر في السيارات الصغيرة والمهجنة (الهايبرد)، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، وبحث المواطن عن السيارات الاقتصادية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المحروقات.
ويشار إلى أن نحو 400 سيارة كهرباء دخلت السوق، إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات المهجنة (الهايبرد) إلى 4 آلاف سيارة.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.

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