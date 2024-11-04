السيارات السياحية يعاني من تراجع نسب الإشغال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- أكد عاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية
أن المكاتب ما تزال تعاني من تراجع نسب الإشغال التي لا تتجاوز 20 % خلال الفترة الحالية.
وبين هؤلاء لـ"الغد" أن نسب الإشغال كانت تصل إلى 70 % في هذه الفترة من كل عام.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة: "إن القطاع يعيش أزمة حادة جراء تراجع السياحة الوافدة، بسبب توسع واستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على المنطقة".
وأكد عكوبة أن بعض مكاتب تأجير السيارات السياحية اضطرت إلى بيع جزء من السيارات حتى تستطيع دفع ما يترتب عليها من مصاريف والتزامات.
وأضاف، "مكاتب تأجير السيارات السياحية استغنت عن نحو ألف سيارة منذ بدء العدوان، إضافة الى خروج نحو 1.3 ألف سيارة عن الخدمة نتيجة انتهاء العمر التشغيلي لها وهي السيارات التي صنعت في العام 2017".
ويذكر أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من نحو 14.2 ألف سيارة إلى نحو 12 ألفا، بسبب قيام فئة من أصحاب المكاتب ببيعها حتى يغطوا بعض التزاماتهم.
وأشار عكوبة إلى أن القطاع اضطر إلى تسريح عدد من الموظفين، بهدف التخفيف من أعبائه الاقتصادية.
وبين أن نحو 28 مكتب تأجير للسيارات، لم تستطع تجديد ترخيصها للعام الحالي.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا، موزعة بمختلف محافظات المملكة. إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف. وطالب عكوبة الجهات المعنية بضبط الدخلاء على السوق خاصة من السيارات الخصوصي التي تزيد من أعباء القطاع، مؤكدا أهمية وضرورة معالجة هذه الظاهرة السلبية.
وقال مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد أنور: "نسب الإشغال "سيئة" ولا تلبي مصاريف والتزامات المكتب".
وأكد أنور أن نسبة إشغال المكتب الذي يضم نحو 70 سيارة، لا تتجاوز 20 %.
وأضاف أن مزاحمة السيارات الخصوصي للقطاع تزيد من معاناته ويجب وقفها ومكافحتها.
وأكد أنور أن المغتربين والزوار العرب، إضافة إلى المواطنين هم الذين يطلبون السيارات السياحية.
وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي: "إن نسبة إشغال المكتب خلال الفترة الحالية، لا تتجاوز مستوى الـ 20 % مقارنة بـ 70 %، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".
وأضاف الأحمدي أن المعاناة التي يعيشها القطاع ملحوظة ودخول السيارات الخصوصي على السوق منافسة "غير شريفة"، نظرا إلى أن المكتب تترتب عليه إيجارات ورواتب ورسوم وتراخيص وغيرها من الكلف التشغيلية، التي لا تدفعها السيارات "الخصوصي"، وأصبحت تثقل كاهل القطاع المثقل أصلا بالمصاريف من دون مقابل.
وأشار إلى أن نسبة إشغال السيارات في المكتب لا تتجاوز 20 %، نظرا لغياب السياحة الوافدة، اضافة إلى مغادرة السياح العرب والمغتربين المملكة تزامنا مع انتهاء فترة الصيف.
وأشار الاحمدي إلى أن الإقبال على تأجير السيارات السياحية، ينحصر في السيارات الصغيرة والمهجنة (الهايبرد)، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، وبحث المواطن عن السيارات الاقتصادية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المحروقات.
ويشار إلى أن نحو 400 سيارة كهرباء دخلت السوق، إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات المهجنة (الهايبرد) إلى 4 آلاف سيارة.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
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