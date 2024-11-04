أسعار الخضار والفواكه اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2784طنا، منها 1683طن خضار، و872طن فواكه، و 228طن من الورقيات.
وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والبطاطا بين 50و 70قرشا، والبندورة بين 15و 35قرشا، والجزر بين 30و 45قرشا، والخيار بين 25و 40قرشا، والزهرة بين 20و 40قرشا، والليمون بين 25و 45قرشا، والموز البلدي بين 35و 60قرشا.
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