أسعار النفط ترتفع بعد تأجيل أوبك وزيادة الإنتاج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في كانون الأول المقبل لمدة شهر، بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.
وبحسب وكالة"بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار للبرميل، لتصل إلى 74.24 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 1.14 دولار للبرميل ليصل إلى 70.63 دولار.
وكان من المقرر أن ترفع "أوبك+" التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في كانون الأول بمقدار 180 ألف برميل يوميًا.
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