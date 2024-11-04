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أسعار النفط ترتفع بعد تأجيل أوبك وزيادة الإنتاج

11/4/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في كانون الأول المقبل لمدة شهر، بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.


وبحسب وكالة"بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار للبرميل، لتصل إلى 74.24 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 1.14 دولار للبرميل ليصل إلى 70.63 دولار.


وكان من المقرر أن ترفع "أوبك+" التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في كانون الأول بمقدار 180 ألف برميل يوميًا.

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