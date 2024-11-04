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مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات

11/4/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت غرفة تجارة عمان مع الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات، ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال.

ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس الجمعية الدكتور موسى داوود على نشر الوعي حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ودعم الجهود المبذولة للوقاية من المخدرات وتعاطيها، وتقديم الدعم للمتعافين من إدمان المخدرات لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.

وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، سيتم بموجب المذكرة تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين والجهات المعنية في مجال مكافحة المخدرات، وتسمية غرفة تجارة عمّان كشريك استراتيجي للجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات.

ووفقا للمذكرة سيتم تنظيم حملات توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك بالاستفادة من مرافق غرفة تجارة عمّان وشبكة علاقاتها، فضلا عن إقامة فعاليات حول موضوعات تتعلق بمكافحة المخدرات بالتعاون المشترك بين الجانبين.

كما نصت المذكرة على تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على قطاع الأعمال، للمساعدة في تنفيذ حملات توعوية تستهدف رواد الأعمال والمؤسسات التجارية من أعضاء الغرفة وغيرهم.

وتنص المذكرة على المشاركة في البحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، والشراكة في إقامة المؤتمر الوطني السنوي لمكافحة المخدرات، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي، فضلا عن تبادل المعلومات حول المشاركات في المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة المخدرات.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية المجتمع من آفة المخدرات، مشددا على أن هذا المذكرة تعكس التزام القطاع التجاري والخدمي في المساهمة بالجهود الوطنية لتعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر المرتبطة بالمخدرات والعمل على خلق بيئة صحية وآمنة للجميع.

واوضح ان الغرفة تدعم جميع الجهود والمبادرات والنشاطات الرامية الى رفع مستوى الوعي في المجتمع بشكل عام والقطاع التجاري والخدمي بشكل خاص حول خطر المخدرات، مشيرا الى ان الغرفة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات، التي أطلقتها مديرية الامن العام مؤخرا بناء على التوجيهات الملكية السامية، وفق خطة عمل بالتنسيق مع الشركاء كافة.

وأضاف الحاج توفيق، ان واجبنا الوطني كقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، يملي علينا التصدي لهذه الآفة، لافتا الى ان المطلوب منا أن نعمل بمؤسسية لتوعية المجتمع وخصوصا شريحة الشباب بمخاطر هذه الآفة في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، حتى لا تدمر الأجيال التي تقع على مسؤوليتها بناء مستقبل الاردن.

من جهته، أكد داوود ان المذكرة تأتي تجسيدا للشراكة بين الجانبين بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، لافتا الى أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة خطر المخدرات.

وأوضح ان الجمعية وغرفة تجارة عمان شركاء اساسيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات، التي أطلقتها مديرية الامن العام بناء على التوجيهات الملكية السامية.

وبين أن الجمعية ستعمل جنبا الى جنب مع غرفة تجارة عمان وجميع الشركاء لمحاربة هذه الآفة، من خلال تنفيذ ورش العمل التوعوية للقطاع التجاري والخدمي، ودعم المبادرات والنشاطات الهادفة الى تثقيف القطاع التجاري او تخدم المجتمع المحلي.

واكد اعضاء مجلس الادارة الحضورعلى ان للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا في اقامة الفعاليات التثقيفية والتوعوية من خطر هذه الآفة، لافتين الى استعداد الغرفة لعقد ورش عمل لمنتسبيها من مختلف القطاعات.

وأشاروا إلى ان من واجب مجلس الإدارة دعم جهود ادارة مكافحة المخدرات من خلال المساهمة في تنفيذ الخطط التوعوية وكل ما يتطلبه انجاح الاستراتيجية، ووضع مرافق الغرفة تحت تصرف الجمعية والشركاء جميعا، لافتين الى امكانية التعاون فيما بين اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب والجمعية لعقد ورش عمل ودورات متخصصة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضوا مجلس الادارة علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل.

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