استقرار أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 2738.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.
وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة شركة "سي.إم.إي" الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات المساندة، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.54 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1108.36 دولار.
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