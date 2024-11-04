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استقرار أسعار الذهب عالميا

11/4/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 2738.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.


وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة شركة "سي.إم.إي" الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات المساندة، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.54 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1108.36 دولار.

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