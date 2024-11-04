شركات غذائية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

تبدأ 20 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية ،غدا الثلاثاء، مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي (جلفود للتصنيع) الذي سيفتتح في مركز دبي التجاري العالمي.



وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يشتمل على التعبئة والتغليف والماكينات والمضافات الغذائية، بمشاركة تضم أكثر من 2500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة حول العالم.



وأكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري أن (جلفود للتصنيع) الذي يستمر 3 أيام هو الفعالية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في المنطقة والعالم، ما يشكل فرصاً حقيقية أمام الشركات الأردنية للترويج لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في ظل المشاركة الواسعة بهذا الحدث من مختلف دول العالم.



وأشار في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الجمعية تنظم المشاركة المحلية بالمعرض للمرة العاشرة على التوالي، فيما سيقام الجناح الأردني على مساحة 433 مترا مربعا بحضور وتواجد غرفة صناعة عمان.



ولفت العين الخضري إلى أن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض متخصصة في صناعات التعبئة والتغليف للقطاع الغذائي من الكرتون أو المعدن، إضافة إلى شركات مخصصة في إنتاج المضافات الغذائية والمواد الخام.



وبين أن الجمعية تهدف من تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض إلى تمكين الصادرات الصناعية الأردنية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق التصديرية والترويج لمنتجات الشركات والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية.



وأوضح أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات الأردنية لعرض منتجاتها أمام مرتاديه، ما يتيح المجال أمامها لعقد شراكات قوية مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار من مختلف دول العالم.



ودعا الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض إلى استغلال فرصة تواجدها فيه للترويج لمنتجاتها والاستفادة من المشاركة العالمية الواسعة، مؤكدًا أن صناعة الغذاء الأردنية تملك فرصة قوية للمنافسة نظرًا لجودتها العالية التي حازت عليها.



وأوضح العين الخضري أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي المنشود، والمحافظة على وتيرة صعوده، وتوليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ودعم احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.



بدوره، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة إن المشاركة الأردنية بالمعرض، الذي يحتفي بدورته الحالية بمرور 10 أعوام على انطلاقه، تأتي حرصا من الجمعية على الترويج لمنتجات الصناعة والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية للمساهمة في زيادة التصدير.



وأوضح أن دورة المعرض هذا العام تتضمن حلولا إبداعية في مجالات التقوية الحيوية الغذائية، ومكونات قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أساليب التغليف القائمة على تقنية النانو، والتخمير الدقيق، وسلاسل التوريد الذكية، كما يهدف إلى مساعدة العلامات في الحصول على ميزات تنافسية ودفع عجلة النمو في القطاع.



وأشار إلى وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة، ما ينعكس على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها.



وأكد أبو رحمة أن الجمعية ستواصل دورها بتنظيم مشاركة المصدرين الصناعيين بالمعارض التي تقام خارج المملكة وابرز ألإنجازات التي حققتها الصناعة الوطنية بالإضافة تنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.-(بترا)