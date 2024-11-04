شركات غذائية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبدأ 20 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية ،غدا الثلاثاء، مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي (جلفود للتصنيع) الذي سيفتتح في مركز دبي التجاري العالمي.
وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يشتمل على صناعات التعبئة والتغليف والماكينات والمضافات الغذائية، بمشاركة تضم أكثر من 2500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة حول العالم.
وأكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري أن معرض (جلفود للتصنيع) الذي يستمر 3 أيام هو الفعالية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في المنطقة والعالم، ما يشكل فرصاً حقيقية أمام الشركات الأردنية للترويج لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في ظل المشاركة الواسعة بهذا الحدث من مختلف دول العالم.
وأشار في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الجمعية تنظم المشاركة المحلية بالمعرض للمرة العاشرة على التوالي، فيما سيقام الجناح الأردني على مساحة 433 مترا مربعا بحضور وتواجد غرفة صناعة عمان.
ولفت العين الخضري إلى أن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض متخصصة في صناعات التعبئة والتغليف للقطاع الغذائي من الكرتون أو المعدن، إضافة إلى شركات مخصصة في إنتاج المضافات الغذائية والمواد الخام.
وبين أن الجمعية تهدف من تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض إلى تمكين الصادرات الصناعية الأردنية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق التصديرية والترويج لمنتجات الشركات والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية.
وأوضح أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات الأردنية لعرض منتجاتها أمام مرتاديه، ما يتيح المجال أمامها لعقد شراكات قوية مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار من مختلف دول العالم.
ودعا الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض إلى استغلال فرصة تواجدها فيه للترويج لمنتجاتها والاستفادة من المشاركة العالمية الواسعة، مؤكدًا أن صناعة الغذاء الأردنية تملك فرصة قوية للمنافسة نظرًا لجودتها العالية التي حازت عليها.
وأوضح العين الخضري أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي المنشود، والمحافظة على وتيرة صعوده، وتوليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ودعم احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.
بدوره، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة إن المشاركة الأردنية بالمعرض، الذي يحتفي بدورته الحالية بمرور 10 أعوام على انطلاقه، تأتي حرصا من الجمعية على الترويج لمنتجات الصناعة والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية للمساهمة في زيادة التصدير.
وأوضح أن دورة المعرض هذا العام تتضمن حلولا إبداعية في مجالات التقوية الحيوية الغذائية، ومكونات قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أساليب التغليف القائمة على تقنية النانو، والتخمير الدقيق، وسلاسل التوريد الذكية، كما يهدف إلى مساعدة العلامات في الحصول على ميزات تنافسية ودفع عجلة النمو في القطاع.
وأشار إلى وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة، ما ينعكس على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأكد أبو رحمة أن الجمعية ستواصل دورها بتنظيم مشاركة المصدرين الصناعيين بالمعارض التي تقام خارج المملكة وابرز ألإنجازات التي حققتها الصناعة الوطنية بالإضافة تنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.-(بترا)
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