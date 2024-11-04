الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، اللاعبين الأردنيين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وطوكيو 2020، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.
وأعرب جلالته عن تقديره للإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤكدا أنها مصدر فخر دائم للأردنيين.
وهنأ جلالة الملك المكرمين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القارية والعالمية.
وحاز الأردن خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 على أربع ميداليات، وعلى سبع ميداليات في منافسات طوكيو 2020.
وحضر التكريم سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد.
وحظي على ميدالية اليوبيل الفضي اللاعبون التالية أسماؤهم: زيد مصطفى عبدالكريم، تقديرا لحصوله على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. صالح صلاح الشرباتي، تقديرا لحصوله على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الدكتور عبدالرحمن طايل المصاطفة، تقديرا لحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الكراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، عمر سامي قرادة، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس، أحمد سامر الهندي، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات دفع الكرة الحديدية في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس، جميل صالح الشبلي، تقديرا لحصوله على الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، ختام كمال أبو عوض، تقديرا لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات كرة الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، عبدالكريم محمد خطاب، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس، والذي كُرم في أيار (مايو) الماضي بميدالية اليوبيل الفضي خلال زيارة جلالته إلى محافظة الزرقاء.
وشارك الأردن للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام 1980، التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، ومنذ تلك الدورة لم تغب شمسه عن أي مشاركة في الأولمبياد حتى يومنا هذا.
وخلال الدورات الـ 12 السابقة، تمكن الأردن من نيل ميدالية ذهبية واحدة تحققت من خلال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد أبو غوش، في نسخة العام 2016 والتي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إلى جانب ميداليتين فضيتين تحققتا من خلال لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي في أولمبياد طوكيو 2020 وزيد مصطفي في أولمبياد باريس 2024، وبرونزية جاءت من خلال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة في نسخة طوكيو عام 2020.
قبل ذلك، كان الأردن قد حصد 3 ميداليات برونزية من خلال لاعبي التايكواندو إحسان أبو شيخة وسامر كمال (سول 1988) وفهد عمار (برشلونة 1992) لكن هذه الميداليات لم تحتسب في رصيد الأردن لأن رياضة التايكوندو آنذاك لم تكن مدرجة بشكل رسمي في الأولمبياد (أي أن ميدالياتها لا تحتسب)، قبل أن يتم اعتماد رياضة التايكوندو بشكلٍ رسمي بدءًا من نسخة أولمبياد سيدني العام 2000.
وبدأ الأردن مشاركاته في دورات الألعاب البارالمبية منذ العام 1984، وخلال 10 مشاركات سابقة نالت المنتخبات الوطنية البارالمبية 22 ميدالية ملونة من بينها 7 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.
وافتتحت كل من مها البرغوثي وعايدة الشيشاني رصيد ميداليات الأردن في دورات الألعاب البارالمبية بعد أن توجتا بميدالية فضية واحدة عن طريق البرغوثي في دفع الكرة الحديدية، وميداليتين برونزيتين نالتهما الشيشاني في سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 و200 متر وكان ذلك في نسخة العام 1984 والتي أقيمت بكل من مدينة نيويورك الأميركية ومدينة ستوك مانديفيلي البريطانية.
وتعتبر البرغوثي أول من أهدى الأردن ذهبية في دورات الألعاب البارالمبية، وكان ذلك بحصولها على المركز الأول في منافسات كرة الطاولة بنسخة سيدني العام 2000، فيما يعد اللاعب عمر قرادة أنجح رياضي أردني في دورات الألعاب الأولمبية بحصوله على 4 ميداليات بارالمبية بواقع ذهبيتين وفضيتين، فيما نال جميل الشبلي كذلك 4 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية واحدة.
وكانت نسخة طوكيو الأنجح في سجل مشاركات الأردن بدورات الألعاب البارالمبية، حيث حصلت البعثة على 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة.
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