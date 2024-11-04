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الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

11/4/2024 4:35:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، اللاعبين الأردنيين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وطوكيو 2020، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.
وأعرب جلالته عن تقديره للإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤكدا أنها مصدر فخر دائم للأردنيين.
وهنأ جلالة الملك المكرمين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القارية والعالمية.
وحاز الأردن خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 على أربع ميداليات، وعلى سبع ميداليات في منافسات طوكيو 2020.
وحضر التكريم سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد.
وحظي على ميدالية اليوبيل الفضي اللاعبون التالية أسماؤهم: زيد مصطفى عبدالكريم، تقديرا لحصوله على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. صالح صلاح الشرباتي، تقديرا لحصوله على الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الدكتور عبدالرحمن طايل المصاطفة، تقديرا لحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الكراتيه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، عمر سامي قرادة، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس، أحمد سامر الهندي، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات دفع الكرة الحديدية في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس، جميل صالح الشبلي، تقديرا لحصوله على الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، ختام كمال أبو عوض، تقديرا لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات كرة الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، عبدالكريم محمد خطاب، تقديرا لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال في دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو وباريس، والذي كُرم في أيار (مايو) الماضي بميدالية اليوبيل الفضي خلال زيارة جلالته إلى محافظة الزرقاء.
وشارك الأردن للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام 1980، التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، ومنذ تلك الدورة لم تغب شمسه عن أي مشاركة في الأولمبياد حتى يومنا هذا.
وخلال الدورات الـ 12 السابقة، تمكن الأردن من نيل ميدالية ذهبية واحدة تحققت من خلال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد أبو غوش، في نسخة العام 2016 والتي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إلى جانب ميداليتين فضيتين تحققتا من خلال لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي في أولمبياد طوكيو 2020 وزيد مصطفي في أولمبياد باريس 2024، وبرونزية جاءت من خلال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة في نسخة طوكيو عام 2020.
قبل ذلك، كان الأردن قد حصد 3 ميداليات برونزية من خلال لاعبي التايكواندو إحسان أبو شيخة وسامر كمال (سول 1988) وفهد عمار (برشلونة 1992) لكن هذه الميداليات لم تحتسب في رصيد الأردن لأن رياضة التايكوندو آنذاك لم تكن مدرجة بشكل رسمي في الأولمبياد (أي أن ميدالياتها لا تحتسب)، قبل أن يتم اعتماد رياضة التايكوندو بشكلٍ رسمي بدءًا من نسخة أولمبياد سيدني العام 2000.
وبدأ الأردن مشاركاته في دورات الألعاب البارالمبية منذ العام 1984، وخلال 10 مشاركات سابقة نالت المنتخبات الوطنية البارالمبية 22 ميدالية ملونة من بينها 7 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.
وافتتحت كل من مها البرغوثي وعايدة الشيشاني رصيد ميداليات الأردن في دورات الألعاب البارالمبية بعد أن توجتا بميدالية فضية واحدة عن طريق البرغوثي في دفع الكرة الحديدية، وميداليتين برونزيتين نالتهما الشيشاني في سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 و200 متر وكان ذلك في نسخة العام 1984 والتي أقيمت بكل من مدينة نيويورك الأميركية ومدينة ستوك مانديفيلي البريطانية.
وتعتبر البرغوثي أول من أهدى الأردن ذهبية في دورات الألعاب البارالمبية، وكان ذلك بحصولها على المركز الأول في منافسات كرة الطاولة بنسخة سيدني العام 2000، فيما يعد اللاعب عمر قرادة أنجح رياضي أردني في دورات الألعاب الأولمبية بحصوله على 4 ميداليات بارالمبية بواقع ذهبيتين وفضيتين، فيما نال جميل الشبلي كذلك 4 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية واحدة.
وكانت نسخة طوكيو الأنجح في سجل مشاركات الأردن بدورات الألعاب البارالمبية، حيث حصلت البعثة على 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة.

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