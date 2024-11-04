الطهي البطيء.. أخطاء شائعة قد تؤدي إلى التسمم الغذائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- تعد الأواني الفخارية أو القدور الكهربائية الخاصة المستخدمة لتطبيق تقنية الطهي البطيء، عنصرا فعالا ومريحا واقتصاديا في المطبخ، وغالبا ما تتطلب القليل من التنظيف، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتستخدم هذه الأواني لطهي الطعام ببطء وعلى درجة حرارة منخفضة، مثل الحساء واليخنات واللحوم. وتعمل عن طريق تسخين الطعام ببطء لفترة طويلة، ما يساعد على تحسين النكهات وجعل الأطعمة أكثر طراوة. وتعد هذه الطريقة مثالية للأشخاص الذين يريدون إعداد وجبة مسبقا وتركها تطهى خلال اليوم من دون الحاجة لمراقبتها باستمرار.
ومع ذلك، حذرت ميريديث كاروثرز، اختصاصية الشؤون العامة في إدارة الزراعة الأميركية، من وضع اللحوم المجمدة أو الخضار أو الوجبات المعدة مسبقا في القدور الخاصة بالطهي البطيء، حيث قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تذوب هذه المكونات لتبدأ عملية الطهي، ما يعرض الطعام لـ"درجة حرارة غير آمنة" لفترة طويلة، وبالتالي تنمو البكتيريا ويفسد الطعام. لذا، يوصى بتذويب المكونات المجمدة في الثلاجة قبل إعدادها.
وحذر الخبراء أيضا من خطر إعادة تسخين الأطعمة المطبوخة في القدر المخصص للطهي البطيء، حيث قد يستغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى درجة حرارة آمنة.
وأوضحت ميريديث: "عند الطهي، توجد علاقة بين الوقت ودرجة الحرارة، لذا يجب الطهي ضمن فترة زمنية معينة مقارنة بإعادة التسخين".
وينبغي التأكد من أن الإناء الخاص بالطهي البطيء ممتلئ إلى النصف أو الثلثين. فإذا كان ممتلئا بشكل زائد، فقد لا ينضج الطعام بشكل جيد ويصبح غير آمن. وإذا لم يكن ممتلئا بما فيه الكفاية، فقد يطهى الطعام بشكل زائد. وبعد كل استخدام، تأكد من غسل الإناء والغطاء بالماء الساخن والصابون.
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