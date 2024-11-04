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الطهي البطيء.. أخطاء شائعة قد تؤدي إلى التسمم الغذائي

11/4/2024 4:35:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تعد الأواني الفخارية أو القدور الكهربائية الخاصة المستخدمة لتطبيق تقنية الطهي البطيء، عنصرا فعالا ومريحا واقتصاديا في المطبخ، وغالبا ما تتطلب القليل من التنظيف، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتستخدم هذه الأواني لطهي الطعام ببطء وعلى درجة حرارة منخفضة، مثل الحساء واليخنات واللحوم. وتعمل عن طريق تسخين الطعام ببطء لفترة طويلة، ما يساعد على تحسين النكهات وجعل الأطعمة أكثر طراوة. وتعد هذه الطريقة مثالية للأشخاص الذين يريدون إعداد وجبة مسبقا وتركها تطهى خلال اليوم من دون الحاجة لمراقبتها باستمرار.
ومع ذلك، حذرت ميريديث كاروثرز، اختصاصية الشؤون العامة في إدارة الزراعة الأميركية، من وضع اللحوم المجمدة أو الخضار أو الوجبات المعدة مسبقا في القدور الخاصة بالطهي البطيء، حيث قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تذوب هذه المكونات لتبدأ عملية الطهي، ما يعرض الطعام لـ"درجة حرارة غير آمنة" لفترة طويلة، وبالتالي تنمو البكتيريا ويفسد الطعام. لذا، يوصى بتذويب المكونات المجمدة في الثلاجة قبل إعدادها.
وحذر الخبراء أيضا من خطر إعادة تسخين الأطعمة المطبوخة في القدر المخصص للطهي البطيء، حيث قد يستغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى درجة حرارة آمنة.
وأوضحت ميريديث: "عند الطهي، توجد علاقة بين الوقت ودرجة الحرارة، لذا يجب الطهي ضمن فترة زمنية معينة مقارنة بإعادة التسخين".
وينبغي التأكد من أن الإناء الخاص بالطهي البطيء ممتلئ إلى النصف أو الثلثين. فإذا كان ممتلئا بشكل زائد، فقد لا ينضج الطعام بشكل جيد ويصبح غير آمن. وإذا لم يكن ممتلئا بما فيه الكفاية، فقد يطهى الطعام بشكل زائد. وبعد كل استخدام، تأكد من غسل الإناء والغطاء بالماء الساخن والصابون.

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