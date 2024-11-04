وزير الثقافة يبحث التحديات والصعوبات التي تواجه عمل نقابة الفنانين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مع نقيب نقابة الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء مجلس النقابة، أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل النقابة.
ولفت الرواشدة خلال زيارته للنقابة، يوم أمس الأحد، رافقه فيها أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش، إلى أن الأردن يعيش في محيط صعب بسبب ما يجري من أحداث حوله في غزة ولبنان، مؤكدا أن حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني استطاعت أن ترسي بالأردن إلى بر الأمان.
وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه أصبح واحة استقرار وقصة نجاح عالمية.
وأعرب عن اعتزازه بالنقابة التي تضم فنانين حملوا على عاتقهم إبراز الهوية الوطنية في مختلف الأعمال والمجالات الفنية، مثمنا دورهم في تقديم الوطن بتراثه وتاريخه بأبهى الصور.
ولفت الى أن النقابة تعد بيت خبرة بما تضمه من فنانين ولها دور رئيس وكبير بالتنمية الثقافية، منوها إلى الدور الهام الذي يلعبه الفنانين في المجتمع.
وأكد أن الوزارة لديها طموح تحقيق ما تصبوا وتتطلع إليه النقابة ضمن المتاح، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها النقابة.
وشدد على أن الوزارة يهمها استمرار نقابة الفنانين بأداء دورها تجاه الحركة الفنية الأردنية وتجاه أعضائها واستمرارية صناديقها لاسيما صندوق التأمين الصحي وصندوق التقاعد وضرورة دعمهما.
ولفت الرواشدة إلى أهمية أن تتوزع التنمية الثقافية على جميع المحافظات الأردنية وفي مختلف المجالات الفنية والثقافية، منوها بقصص نجاح حققتها هيئات فنية وثقافية في المحافظات وخصوصا فيما يتعلق بالموروث الشعبي بمختلف تجلياته.
من جهته، أكد العبادي، أهمية دور القوة الناعمة المحملة بالانتماء والاعتزاز الوطني التي يحملها المثقفون والفنانون بالتأثير على الوعي الجمعي، وأنها حارس للثقافة الوطنية وحامل لخطاب الدولة.
وتطرق نقيب الفنانين الأردنيين إلى بند رسوم عوائد ممارسة المهن الفنية في قانون النقابات وضرورة تفعيله، لافتا الى الإنجازات والجوائز التي يحققها المسرحيون الأردنيون في المهرجانات العربية وحضورهم القوي فيها.
ونوه بتطور المسرح الأردني، مؤكدا ضرورة دعم الحركة المسرحية ومهرجانات المسرح واستمراريتها.
وتطرق العبادي إلى ضرورة دعم مجال الغناء والموسيقي، مشيرا الى أن الأغنية الأردنية عبرت عن الهوية والوجدان الأردني في مختلف المحافل والمناسبات.
كما تناول موضوع صناعة الدراما التلفزيونية الأردنية وأهمية دعم زيادة الإنتاج فيها، مؤكدا أن الدراما الأردنية حملت دوما رسالة الأردن الحضارية وهويته وتراثه.
وكان العبادي طرح عددا من القضايا التي تواجه النقابة أبرزها تعثر صندوق التأمين الصحي وصندوق التقاعد وعجزهما عن الالتزام تجاه أعضاء النقابة، مبينا أن هذا العجز يعود لعدم التزام منتجين يعملون في الأردن ببند عوائد ممارسة المهنة التي تعد المغذي الرئيس لصناديق النقابة.
كما طرح أعضاء مجلس النقابة الدكتور محمد واصف، وعاكف نجم، ومحمد المراشدة، ومالك برماوي، وزيد القضاة، وحماد الزعبي، العديد من القضايا والتحديات.(بترا)
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