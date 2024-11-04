وزير الثقافة يبحث التحديات والصعوبات التي تواجه عمل نقابة الفنانين

بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مع نقيب نقابة الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء مجلس النقابة، أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل النقابة.



ولفت الرواشدة خلال زيارته للنقابة، يوم أمس الأحد، رافقه فيها أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش، إلى أن الأردن يعيش في محيط صعب بسبب ما يجري من أحداث حوله في غزة ولبنان، مؤكدا أن حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني استطاعت أن ترسي بالأردن إلى بر الأمان.



وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه أصبح واحة استقرار وقصة نجاح عالمية.



وأعرب عن اعتزازه بالنقابة التي تضم فنانين حملوا على عاتقهم إبراز الهوية الوطنية في مختلف الأعمال والمجالات الفنية، مثمنا دورهم في تقديم الوطن بتراثه وتاريخه بأبهى الصور.



ولفت الى أن النقابة تعد بيت خبرة بما تضمه من فنانين ولها دور رئيس وكبير بالتنمية الثقافية، منوها إلى الدور الهام الذي يلعبه الفنانين في المجتمع.

وأكد أن الوزارة لديها طموح تحقيق ما تصبوا وتتطلع إليه النقابة ضمن المتاح، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها النقابة.



وشدد على أن الوزارة يهمها استمرار نقابة الفنانين بأداء دورها تجاه الحركة الفنية الأردنية وتجاه أعضائها واستمرارية صناديقها لاسيما صندوق التأمين الصحي وصندوق التقاعد وضرورة دعمهما.



ولفت الرواشدة إلى أهمية أن تتوزع التنمية الثقافية على جميع المحافظات الأردنية وفي مختلف المجالات الفنية والثقافية، منوها بقصص نجاح حققتها هيئات فنية وثقافية في المحافظات وخصوصا فيما يتعلق بالموروث الشعبي بمختلف تجلياته.



من جهته، أكد العبادي، أهمية دور القوة الناعمة المحملة بالانتماء والاعتزاز الوطني التي يحملها المثقفون والفنانون بالتأثير على الوعي الجمعي، وأنها حارس للثقافة الوطنية وحامل لخطاب الدولة.

وتطرق نقيب الفنانين الأردنيين إلى بند رسوم عوائد ممارسة المهن الفنية في قانون النقابات وضرورة تفعيله، لافتا الى الإنجازات والجوائز التي يحققها المسرحيون الأردنيون في المهرجانات العربية وحضورهم القوي فيها.



ونوه بتطور المسرح الأردني، مؤكدا ضرورة دعم الحركة المسرحية ومهرجانات المسرح واستمراريتها.

وتطرق العبادي إلى ضرورة دعم مجال الغناء والموسيقي، مشيرا الى أن الأغنية الأردنية عبرت عن الهوية والوجدان الأردني في مختلف المحافل والمناسبات.

كما تناول موضوع صناعة الدراما التلفزيونية الأردنية وأهمية دعم زيادة الإنتاج فيها، مؤكدا أن الدراما الأردنية حملت دوما رسالة الأردن الحضارية وهويته وتراثه.

وكان العبادي طرح عددا من القضايا التي تواجه النقابة أبرزها تعثر صندوق التأمين الصحي وصندوق التقاعد وعجزهما عن الالتزام تجاه أعضاء النقابة، مبينا أن هذا العجز يعود لعدم التزام منتجين يعملون في الأردن ببند عوائد ممارسة المهنة التي تعد المغذي الرئيس لصناديق النقابة.

كما طرح أعضاء مجلس النقابة الدكتور محمد واصف، وعاكف نجم، ومحمد المراشدة، ومالك برماوي، وزيد القضاة، وحماد الزعبي، العديد من القضايا والتحديات.(بترا)