مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب بالبيرو (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي لاعب كرة قدم البيروفي خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا بعد أن ضربته صاعقة خلال مباراة يوم أمس الأحد، فيما أصيب لاعب آخر على الأقل.
وإلى جانب المدافع المتوفى، فإن حارس المرمى خوان تشوكا في حالة حرجة بسبب حروق شديدة. ولا تزال الحالة الصحية للاعبين الآخرين الذين تأثروا بالبرق مجهولة.
وقع الحادث حوالي الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) في ملعب كوتو كوتو في تشيتشا، الواقع في مقاطعة هوانكايو، حيث كان الفريقان المحليان، يوفنتود بيلافيستا وفاميليا تشوكا، يلعبان في ظل ظروف عاصفة.
وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي ضرب فيها البرق، مما تسبب في انهيار العديد من اللاعبين في وقت واحد على أرض الملعب.RT
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