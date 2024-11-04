مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك نجم البرازيل أدريانو الرفاهية في أوروبا وعاد إلى وطنه؟

غصت مواقع التواصل مؤخرا بفيديوهات لنجم الكرة البرازيلية أدريانو متسكعا مع أصدقائه في الشارع وهو مخمور، مما طرح تساؤلات حول الحال الذي وصل لها اللاعب الذي كان يلقب بـ"الإمبراطور".





وظهر أدريانو وهو في حالة مقلقة بشوارع الحي الذي يعيش فيه بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث تم تصويره وهو في حالة سكر تامة ويتسكع في الشوارع مع رفاقه حافي القدمين.



من هو أدريانو؟



ولد أدريانو ليني ريبيرو في 17 فبراير عام 1982 في مدينو ريو دي جانيرو البرازيلية، وعانى من الفقر في صغره، لكن كانت طوق نجاته للهروب من الظروف الصعبة.



بدأت رحلة أدريانو الاحترافية مع كرة القدم بالانضمام إلى الفريق الأول بنادي فلامينغو البرازيلي عام 2000، حيث توهج سريعا بسبب غزارته التهديفية وقوته البدنية، لينضم بعد ذلك إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي في 2001، ثم خرج إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في عام 2002، وبعدها أعير إلى بارما لمدة موسمين.



وعاد أدريانو إلى إنتر ميلان في عام 2004 ليبدأ مسيرة ذهبية، حيث خاض اللاعب الملقب بـ"الإمبراطور" إجمالا 177 مباراة بقميص "النيراتزوري"، سجل خلالها 74 هدفا وصنع 29 هدفا، وتوج مع الفريق الإيطالي بالدوري الإيطالي 4 مرات مواسم (2005-2006، 2006-2007،2007-2008، 2008 -2009) كما فاز بكأس إيطاليا مرتين (2004 - 2005، 2005-2006)، والسوبر الإيطالي 3 مرات (2005-2006، 2006- 2007، 2008-2009).



على الصعيد الدولي، توج أدريانو مع منتخب البرازيل بكوبا أمريكا 2004 وكأس القارات في 2005، وشارك في مونديال 2006، كما ظفر بجوائز فردية كثيرة، أبرزها هداف كوبا أمريكا وأفضل لاعب في البطولة عام 2004.





العودة إلى الوطن



في العام 2007، قرر أدريانو العودة إلى البرازيل من بوابة فريق ساو باولو معارا لمدة 6 أشهر، وفي عام 2009 عاد إلى فلامينغو، فريق بداياته، قادما من إنتر ميلان، ولعب له حتى 2010، ثم شد الرحال إلى إيطاليا مرة أخرى بالانضمام إلى روما ولعب له موسما واحدا ظهر فيه بشكل كارثي.



وتناقل بعدها أدريان بين عدة أندية برازيلية لكنه لم يستطع استعادة مستواه ولم يحقق أي نجاحات تذكر ليقرر الاعتزال عام 2016 عن 34 عاما.



سبب قرار العودة إلى البرازيل.. مأساة شخصية



أكد أدريانو في مقابلة سابقة، أن مأساته بدأت في نهاية عام 2004 عندما توفى والده ألمير إثر تعرضه لأزمة قلبية، ثم بدأ أدريانو في الإسراف في تعاطي الخمور حتى غرق في إدمانها، ولم يستطع الإقلاع عنها ما أدى إلى زيادة وزنه المفرطة وتم إلقاء القبض عليه مرتين بالملاهي الليلية في إيطاليا.



وأوضح أدريانو: "عندما عدت من أوروبا أخذت بعض الوقت للراحة، لم يفهم أحد السبب، وقالت الصحافة يومها إن أدريانو يكسب الملايين ولكنني لم أكترث بتاتا".

وأضاف "سعادة المرء أهم من الأموال، بالتأكيد الأموال تساعدك وتساعد عائلتك على العيش برخاء ولكن ماذا عن سعادتك؟ هل تفضل أن تكون سعيدا بجني الأموال أم بكونك برفقة عائلتك؟ فضلت راحتي إلى جانب عائلتي".



وأكمل "قيل إنني كنت صغيرا في السن وطائشا ولكني لم أكن كذلك، ثم خسرت والدي، ولم أكن أريد الكذب على موراتي (المالك السابق لإنتر) الرجل الذي منحني فرصة اللعب مع إنتر ميلان، ولم أكن أريد أن أمثّل بأني ألعب كرة القدم، منحني الفرصة أن أكون الإمبراطور، وكان بإمكاني الكذب عليه وأن أجني الأموال، وما زلت ملتزما بهذا الخيار، فعلت ما أريد وعدت إلى البرازيل، وكان هذا ما أريده حقا".





أدريانو ليس فقيرا!



رغم ظهوره الأخير "المثير للشفقة"، فإن بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، نفوا فكرة تعثر النجم البرازيلي في وضع مالي صعب.



وأكد أحد المستخدمين أن "أدريانو بعيد كل البعد عن الفقر، كما أنه لا يعاني من إدمان الكحول حاليا. فهو يعيش في شقة بملايين الدولارات في ريو".



وأضاف: "على عكس العديد من لاعبي كرة القدم، لم يتخل أدريانو عن جذوره أو عن أصدقاء طفولته من الأحياء الفقيرة". RT