بسبب حقن التخسيس.. نجمة مصرية تتعرض لشلل مؤقت

فاجأت فنانة مصرية مشهورة جمهورها، بإصابتها بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها.

وقالت هند عبد الحليم، عبر مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، إن الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، جاءت بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها، رغم أنها لم تستمر عليها سوى لـ 5 أسابيع فقط، لكنها تسببت في وعكة صحية شديدة، أصابتها بشلل مؤقت في المعدة.



وأشارت إلى أنها لم تتمكن من تناول الطعام أو الشراب، وكانت تعيش على المحاليل المعلقة، بسبب الألم الشديد الذي تعانيه، حتى بدأت تتعافى بشكل تدريجي.



ونصحت الفنانة المصرية كل من يرغب في الحصول على هذه الحقن، أن يقوم بالأمر تحت إشراف الأطباء المختصين فقط، وأن يجري التحاليل اللازمة لمعرفة إن كان قادرا على الحصول على هذه الحقن أم لا. وكالات

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