رئيس الوزراء يزور جرش ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية

يزور في هذه الأثناء رئيس الوزراء جعفر حسّان عددا من المواقع في محافظة جرش وذلك ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية لمختلف مناطق المملكة.





وزار حسّان "مشتل فيصل الزراعي" في جرش، مؤكدا دعم الحكومة لمضاعفة إنتاج المشتل من الأشجار المثمرة والحرجية، وتوفير فرص التدريب والتمويل في مجال الإنتاج الزراعي.