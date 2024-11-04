رئيس الوزراء يزور جرش ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية

رئيس الوزراء يزور جرش ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية
التاريخ
11/4/2024 4:35:14 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يزور في هذه الأثناء رئيس الوزراء جعفر حسّان عددا من المواقع في محافظة جرش وذلك ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية لمختلف مناطق المملكة.
وزار حسّان "مشتل فيصل الزراعي" في جرش، مؤكدا دعم الحكومة لمضاعفة إنتاج المشتل من الأشجار المثمرة والحرجية، وتوفير فرص التدريب والتمويل في مجال الإنتاج الزراعي.
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