رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السعودي لدى المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم الاثنين، السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، وبحث معه العلاقات الاخوية الأردنية السعودية وسبل النهوض بها وتطويرها بمختلف المجالات .
واشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الاخوية ، وقال ان علاقات البلدين الشقيقين علاقات راسخة وتاريخية ومتينة ، ويحرص على ادامتها والبناء عليها ، جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود لما فيه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والاسلامية.
من جانبه، قدم السفير السعودي التهنئة للفايز بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان.
وأكد السديري متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف المجالات، ومبينا ان هناك حرص مشترك على ادامتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة ، لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة وانهاء دوامة العنف في المنطقة .
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