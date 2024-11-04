رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السعودي لدى المملكة

التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم الاثنين، السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، وبحث معه العلاقات الاخوية الأردنية السعودية وسبل النهوض بها وتطويرها بمختلف المجالات .



واشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الاخوية ، وقال ان علاقات البلدين الشقيقين علاقات راسخة وتاريخية ومتينة ، ويحرص على ادامتها والبناء عليها ، جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود لما فيه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والاسلامية.

من جانبه، قدم السفير السعودي التهنئة للفايز بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان.



وأكد السديري متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف المجالات، ومبينا ان هناك حرص مشترك على ادامتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة ، لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة وانهاء دوامة العنف في المنطقة .