العمل تطلق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

أطلقت وزارة العمل على موقعها الإلكتروني "بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية".



وبين مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي أن هذه البوابة إلكترونية يتم الدخول لها من خلال موقعها الإلكتروني () وتوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل لتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بكل منشأة وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.



وأشار إلى أن البوابة تقدم 13 خدمة إلكترونية لأصحاب العمل سيتم إطلاقها على مراحل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن ستطلق في المرحلة الأولى 6 خدمات من خلال البوابة وهي: خدمة ادخال فروع المنشأة في حال لم تكن مدرجة من ضمن الفروع الموجودة بقاعدة بيانات وزارة العمل، خدمة ادخال العاملين بالمنشأة الذين سيتم استخدامهم في الخدمات الالكترونية، خدمة ملخص الزيارات التفتيشية التي تم زيارتها من قبل مفتشي الوزارة وذلك لضمان الشفافية، خدمة الإعتراض على اجراءات التفتيش ونتائج الزيارة، خدمة ارفاق الملفات المطلوبة من المفتش بعد الانتهاء من الزيارة.

وأضاف النجداوي أن من الخدمات التي ستوفرها في المرحلة الأولى عبر البوابة خدمة الاعتمادات المتعلق وتشمل

.الاعتمادات وتشتمل على :

اعتماد طبيب بدوام كلي

اعتماد طبيب بدوام جزئي من خلال طرف ثان

اعتماد طبيب بدوام جزئي

اعتماد طبيب بدوام كلي من خلال طرف ثان

اعتماد ممرض

اعتماد ممرض من خلال طرف ثان

اعتماد مسعف

اعتماد مسعف من خلال طرف ثان

اعتماد مشرف اختصاصي

اعتماد مشرف فني متفرغ

اعتماد مشرف فني غير متفرغ

اعتماد لجان السلامة والصحة المهنية

اما الخدمات التي سيتم اطلاقها في المرحلة الثانية :

.سجل اصابات العمل الربعية

.التبليغ عن اصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوع الحادث

.التبليغ عن الامراض المهنية او الاشتباه بها للعاملين

.التبليغ عن اصابات العمل المميتة خلال 48 ساعة من وقوع الحادث

.استمارة المؤسسة اشعار رقم (1) وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون العمل.

.السجلات الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون العمل.

الخدمات المرحلة الثالثة :

.بيان مدى أهلية العمال والقدرة على العمل مادة 21

.توثيق محاضر اجتماع لجان السلامة والصحة المهنية

.القائمة الذهبية.

ونوه النجداوي إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الراغبين بمزيد من المعلومات أو الدعم الفني التواصل على هاتف رقم: 60/2221020 فرعي رقم: 2334