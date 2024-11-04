مولود كل 16 ثانية في مصر

كشفت البيانات الجديدة حول عدد سكان مصر والتي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، أن البلاد تسجل مولودا كل 16 ثانية رغم انخفاض هذا المؤشر خلال الأشهر الأخيرة.















وأفادت البيانات بارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة خلال الفترة من 8 فبراير إلى 2 نوفمبر 2024، حيث بلغ عدد المواليد 1.443 مليون بمتوسط 5385 مولودا يوميا و224 مولودا كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا.



مع ذلك، يلاحظ تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية في الإحصائية الأخيرة، مقارنة بـ 5599 مولودا خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و5683 مولودا للوصول إلى 105 ملايين نسمة، مما أدى إلى تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوما مقابل 250 يوما خلال المليون السابق و245 يوما خلال فترة تحقق المليون الأسبق.RT