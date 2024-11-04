تهديد إسرائيلي بـ«حرب شاملة» ضد إيران

لوّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ((حرب شاملة)) ضد إيران إذا نفذت تهديداتها بشن ضربات جديدة، بالتزامن مع وصول عدد من قاذفات ((بي 52)) الأميركية إلى المنطقة بهدف ردع التهديدات الإيرانية.



وأجرى الجنرال مايكل كوريلا، قائد ((القيادة المركزية الأميركية))، أمس، مباحثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تضمنت تقييمات للتهديدات الاستراتيجية، وسبل تعزيز الدفاعات، وشملت زيارة لموقع نشر منظومة ((ثاد)) للدفاع الجوي الأميركية في إسرائيل.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول عسكري تأكيده أن تل أبيب قررت التوقف عن ((السجال)) مع طهران، محذراً بأن الرد على أي ضربة إيرانية جديدة سيكون حرباً واسعة، لا مجرد رد مماثل.



من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، إلى تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران تشمل البنية التحتية والمنشآت النووية.



وفي طهران، طغى التوتر مع إسرائيل على فعاليات الذكرى الخامسة والأربعين لاحتلال السفارة الأميركية، حيث أعلن قائد ((الحرس الثوري)) الإيراني، حسين سلامي، عن استعداد ((جبهة المقاومة)) للتصدي لإسرائيل، محذراً بـ((انهيار)) أميركا وإسرائيل إذا لم تغيرا سياستيهما.



وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده ((لن تترك أي اعتداء على أراضيها وأمنها من دون رد))، لكنه أضاف أن قبول إسرائيل بالهدنة سيؤثر على حدة الرد.-(وكالات)