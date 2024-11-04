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الاحتلال يخطر بهدم مسجد في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة

11/4/2024 4:35:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مسجد في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.


وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جبل المكبر، في بيان، بأن الأهالي عثروا على إخطار بالهدم ألصقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على بوابة مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر، خلال 5 أيام، علما أنه مقام منذ 20 عاما.


كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان جنوب الأقصى، وداهمت عدة منازل فيها.


كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة من قطف ثمار الزيتون، بعد أن أغلقت البوابة الجديدة في جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وذلك تحت حجج أمنية واهية.(بترا)

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