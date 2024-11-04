الاحتلال يخطر بهدم مسجد في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مسجد في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جبل المكبر، في بيان، بأن الأهالي عثروا على إخطار بالهدم ألصقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على بوابة مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر، خلال 5 أيام، علما أنه مقام منذ 20 عاما.
كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان جنوب الأقصى، وداهمت عدة منازل فيها.
كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة من قطف ثمار الزيتون، بعد أن أغلقت البوابة الجديدة في جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وذلك تحت حجج أمنية واهية.(بترا)
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