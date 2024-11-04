عودة ترامب تثير مخاوف القارة الأوروبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقف أوروبا على حافة أزمة جديدة، فاحتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تثير القلق العميق بين كبار المسؤولين في العواصم الأوروبية، حيث يسعى هؤلاء لتقييم تداعيات هذا الحدث على مستقبل القارة.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بأوروبا، بدءًا من الحرب في أوكرانيا إلى النزاع في الشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من أن عودة ترامب قد تؤدي إلى زعزعة استقرار القارة، التي تعاني أصلاً من تباطؤ اقتصادي وقيادة سياسية متعثرة.
وشهدت أوروبا تحديات عديدة خلال ولاية ترامب الأولى، لكنها تمكنت من الصمود وتجاوز بعضها بفضل القيادة الألمانية القوية بقيادة أنجيلا ميركل.
أما الآن، فإن غياب قيادات أوروبية قوية قد يزيد من هشاشة القارة في مواجهة عودة ترامب. إذ إن خليفة ميركل، أولاف شولتس، يعاني من صعوبات في الحفاظ على تماسك تحالفه، بينما تقلصت قوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مواجهة تصاعد اليمين المتطرف داخل بلاده.
ويشير المحللون إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون مختلفة عن فترته الأولى؛ فالرئيس السابق، الذي لم يعد مقيداً بفريق يقيده، بات مصمماً على تصفية حساباته مع بعض الأطراف التي يعتبرها خصوماً على الساحة الدولية. ووفقاً لـ ليزلي فينجاموري، مديرة برنامج الولايات المتحدة وأمريكا في تشاتام هاوس، "ترامب الآن يعرف جيداً من هم أعداؤه، وطور خططاً لعرقلة أي جهة تحاول منعه".
التهديد الروسي المتزايد
وأحد أبرز المخاوف التي تثير قلق القادة الأوروبيين هو احتمالية أن تشجع عودة ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصعيد عدوانه. في ظل نقص الموارد الأوروبية وتوجيهها نحو دعم أوكرانيا، قد يجد بوتين فرصته لاستغلال الفوضى في أوروبا ويعيد السيطرة على مناطق مثل دونباس والقرم، بل وقد ينظر في توسيع نفوذه إلى دول البلطيق مثل إستونيا ولاتفيا.
من جهة أخرى، يبدي زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، مخاوفه من أن يقوم ترامب بقطع الدعم العسكري عن أوكرانيا أو فرض شروط سلام تتضمن تنازلات لصالح موسكو. ووفقاً لدبلوماسي أوروبي، "وعد ترامب بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة قد يؤدي إلى انقطاع المساعدات، ما يشجع بوتين على فرض شروطه".
الحرب التجارية: تهديد آخر لأوروبا
وخلال فترة رئاسته الأولى، هدد ترامب بإشعال حرب تجارية مع أوروبا. الآن، وبعد عودته المحتملة، يخشى المسؤولون الأوروبيون من فرضه تعريفات جمركية جديدة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية كارثية. فعلى سبيل المثال، إذا تم تطبيق تعريفة بنسبة 100٪ على السيارات الأوروبية، فإن هذا سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لدول تعتمد على هذا القطاع مثل ألمانيا، التي من المتوقع أن تعاني من انكماش بنسبة -0.23٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
وفقاً لـ أورليان سوسي، من معهد غرانثام لأبحاث التغير المناخي في كلية لندن للاقتصاد، فإن "السياسات الجمركية التي ينوي ترامب تطبيقها ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي نفسه، لكنها ستكون كارثية على الاقتصادات الأوروبية والصينية على حد سواء".
السياسة تجاه إيران وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
من المتوقع أن يعيد ترامب سياساته تجاه الشرق الأوسط، ما يثير قلق الأوروبيين من احتمال تصاعد التوتر مع إيران. وفقاً لتحليل من معهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد الأوروبي، "عودة ترامب قد تؤدي إلى تبني سياسة الضغط الأقصى على إيران، وربما تشمل هجمات مباشرة واغتيالات مستهدفة، ما يزيد من احتمالات حدوث مواجهة مباشرة".
قد تشكل رئاسة ترامب الثانية تحديات وضغوطًا إضافية على أوروبا، خاصة في ظل انقساماته السياسية. في الولايات المتحدة، يُعرف ترامب بأنه أحد أكثر السياسيين إثارةً للانقسام، وقد يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسامات بين الحكومات الأوروبية أيضًا، مما يجعل التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي حول قضايا التجارة والأمن أكثر صعوبة.
بينما قد يشعر قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالقلق تجاه فوز ترامب، هناك قيادات أخرى في أوروبا، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، قد يعتبرون هذا الحدث تبريراً لمواقفهم السياسية. كان أوربان قد زار موسكو في الصيف الماضي، رغم معارضة زعماء آخرين في أوروبا، وشارك بانتظام في تجمعات المحافظين المتشددين في الولايات المتحدة، ما يجعل البعض يتوقع أنه سيكون من أوائل المهنئين بعودة ترامب.
أما في إيطاليا، فيقول حلفاء ميلوني إنها قد تلعب دور "الهامس الجديد" لترامب في أوروبا، ويؤكد أندريا دي جوزيبي، عضو البرلمان الإيطالي وحزب أخوة إيطاليا، أن روما سترحب بفوز ترامب. وأشار إلى أنه "إذا احتاج الرئيس ترامب وسيطاً مع أوروبا، فمن أفضل من جيورجيا ميلوني؟"
حتى في ألمانيا، قد يؤدي فوز ترامب إلى تداعيات داخلية، حيث تعتقد شخصيات بارزة داخل الحكومة أن احتمال عودة ترامب يمثل تهديداً للاستقرار العالمي.
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