عودة ترامب تثير مخاوف القارة الأوروبية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقف أوروبا على حافة أزمة جديدة، فاحتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد إلى البيت الأبيض تثير القلق العميق بين كبار المسؤولين في العواصم الأوروبية، حيث يسعى هؤلاء لتقييم تداعيات هذا الحدث على مستقبل القارة.

وفي ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بأوروبا، بدءًا من الحرب في أوكرانيا إلى النزاع في الشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من أن عودة ترامب قد تؤدي إلى زعزعة استقرار القارة، التي تعاني أصلاً من تباطؤ اقتصادي وقيادة متعثرة.



وشهدت أوروبا تحديات عديدة خلال ولاية ترامب الأولى، لكنها تمكنت من الصمود وتجاوز بعضها بفضل القيادة الألمانية القوية بقيادة أنجيلا ميركل.

أما الآن، فإن غياب قيادات أوروبية قوية قد يزيد من هشاشة القارة في مواجهة عودة ترامب. إذ إن خليفة ميركل، أولاف شولتس، يعاني من صعوبات في الحفاظ على تماسك تحالفه، بينما تقلصت قوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مواجهة تصاعد اليمين المتطرف داخل بلاده.



ويشير المحللون إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون مختلفة عن فترته الأولى؛ فالرئيس السابق، الذي لم يعد مقيداً بفريق يقيده، بات مصمماً على تصفية حساباته مع بعض الأطراف التي يعتبرها خصوماً على الساحة الدولية. ووفقاً لـ ليزلي فينجاموري، مديرة برنامج الولايات المتحدة وأمريكا في تشاتام هاوس، "ترامب الآن يعرف جيداً من هم أعداؤه، وطور خططاً لعرقلة أي جهة تحاول منعه".



التهديد الروسي المتزايد

وأحد أبرز المخاوف التي تثير قلق القادة الأوروبيين هو احتمالية أن تشجع عودة ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصعيد عدوانه. في ظل نقص الموارد الأوروبية وتوجيهها نحو دعم أوكرانيا، قد يجد بوتين فرصته لاستغلال الفوضى في أوروبا ويعيد السيطرة على مناطق مثل دونباس والقرم، بل وقد ينظر في توسيع نفوذه إلى دول البلطيق مثل إستونيا ولاتفيا.



من جهة أخرى، يبدي زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، مخاوفه من أن يقوم ترامب بقطع الدعم العسكري عن أوكرانيا أو فرض شروط سلام تتضمن تنازلات لصالح موسكو. ووفقاً لدبلوماسي أوروبي، "وعد ترامب بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة قد يؤدي إلى انقطاع المساعدات، ما يشجع بوتين على فرض شروطه".



الحرب التجارية: تهديد آخر لأوروبا

وخلال فترة رئاسته الأولى، هدد ترامب بإشعال حرب تجارية مع أوروبا. الآن، وبعد عودته المحتملة، يخشى المسؤولون الأوروبيون من فرضه تعريفات جمركية جديدة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية كارثية. فعلى سبيل المثال، إذا تم تطبيق تعريفة بنسبة 100٪ على السيارات الأوروبية، فإن هذا سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لدول تعتمد على هذا القطاع مثل ألمانيا، التي من المتوقع أن تعاني من انكماش بنسبة -0.23٪ في الناتج المحلي الإجمالي.



وفقاً لـ أورليان سوسي، من معهد غرانثام لأبحاث التغير المناخي في كلية لندن للاقتصاد، فإن "السياسات الجمركية التي ينوي ترامب تطبيقها ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي نفسه، لكنها ستكون كارثية على الاقتصادات الأوروبية والصينية على حد سواء".



السياسة تجاه إيران وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط

من المتوقع أن يعيد ترامب سياساته تجاه الشرق الأوسط، ما يثير قلق الأوروبيين من احتمال تصاعد التوتر مع إيران. وفقاً لتحليل من معهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد الأوروبي، "عودة ترامب قد تؤدي إلى تبني سياسة الضغط الأقصى على إيران، وربما تشمل هجمات مباشرة واغتيالات مستهدفة، ما يزيد من احتمالات حدوث مواجهة مباشرة".



قد تشكل رئاسة ترامب الثانية تحديات وضغوطًا إضافية على أوروبا، خاصة في ظل انقساماته السياسية. في الولايات المتحدة، يُعرف ترامب بأنه أحد أكثر السياسيين إثارةً للانقسام، وقد يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسامات بين الحكومات الأوروبية أيضًا، مما يجعل التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي حول قضايا التجارة والأمن أكثر صعوبة.



بينما قد يشعر قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالقلق تجاه فوز ترامب، هناك قيادات أخرى في أوروبا، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، قد يعتبرون هذا الحدث تبريراً لمواقفهم السياسية. كان أوربان قد زار موسكو في الصيف الماضي، رغم معارضة زعماء آخرين في أوروبا، وشارك بانتظام في تجمعات المحافظين المتشددين في الولايات المتحدة، ما يجعل البعض يتوقع أنه سيكون من أوائل المهنئين بعودة ترامب.



أما في إيطاليا، فيقول حلفاء ميلوني إنها قد تلعب دور "الهامس الجديد" لترامب في أوروبا، ويؤكد أندريا دي جوزيبي، عضو البرلمان الإيطالي وحزب أخوة إيطاليا، أن روما سترحب بفوز ترامب. وأشار إلى أنه "إذا احتاج الرئيس ترامب وسيطاً مع أوروبا، فمن أفضل من جيورجيا ميلوني؟"



حتى في ألمانيا، قد يؤدي فوز ترامب إلى تداعيات داخلية، حيث تعتقد شخصيات بارزة داخل الحكومة أن احتمال عودة ترامب يمثل تهديداً للاستقرار العالمي.