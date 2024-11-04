3 طرق يمكن أن تغير بها الانتخابات الأميركية مستقبل أوروبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع اقتراب يوم الانتخابات الأمريكية، يتنافس المرشحان دونالد ترامب وكامالا
هاريس في سباق حاسم، لن يؤثر فقط على مستقبل الولايات المتحدة، بل سيمتد
تأثيره إلى العالم بأسره، لا سيما أوروبا.
وتعتمد القارة الأوروبية بشكل كبير على الولايات المتحدة لضماناتها التجارية والدفاعية، مما يجعل نتائج الانتخابات الأمريكية تحمل تبعات حاسمة على مستقبل القارة التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وفقا لموقع "فورتشن".
ولم يخف ترامب طموحاته لجعل التجارة الأوروبية أكثر تكلفة، مما يزيد من مخاوف سوق الأسهم من أن المنطقة قد تخرج خاسرة. ويمكن أن تمارس هاريس المزيد من الضغوط على أوروبا للابتعاد عن الصين.
وبالتالي ستتأثر أوروبا بالانتخابات الأمريكية بثلاث طرق هي:
التعريفات الجمركية
تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، وتستند هذه العلاقة إلى تجارة واستثمارات ضخمة توظف ملايين الأشخاص عبر المحيط الأطلسي.
إلا أن ترامب، المرشح الجمهوري، يخطط لفرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أوروبا، تتراوح نسبتها بين 10٪ إلى 20٪، مما يزيد من تكاليف التجارة ويؤدي إلى إضعاف اليورو.
وصرح زاك مايرز، مساعد مدير مركز الإصلاح الأوروبي، لمجلة Fortune بأن "التعريفات الجمركية ستؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بشكل كبير".
وقد يتأثر الاقتصاد الألماني بشكل خاص، إذ أظهرت الدراسات أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 0.23٪ جراء زيادة الرسوم الجمركية.
أما في حال فوز هاريس، فإنها من المتوقع أن تتخذ نهجاً دبلوماسياً أكثر، قد يفرض ضغوطاً على أوروبا لإعادة تقييم علاقاتها التجارية مع الصين، وتشجيع الشركات الأوروبية على نقل بعض إنتاجها إلى الولايات المتحدة، مما سيعزز العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
حالة عدم اليقين التجاري
يروج ترامب لشعار "أمريكا أولاً"، ويعتبر أن فرض التعريفات الجمركية أداة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة. بينما تعتبر هاريس مرشحة الاستمرارية، وهي أقل تهديداً للتجارة الحرة.
من جهة أخرى، تواجه أوروبا تحديات متزايدة في مجالات التكنولوجيا والإبداع والدفاع، مما يزيد من اعتمادها على الولايات المتحدة.
ويرى مايرز أن التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة في وضع قواعد تنظيمية مشتركة للتكنولوجيا قد يفيد كلا الجانبين، إذ يعزز الإنتاجية والتبادل التجاري في الخدمات التقنية.
ومع أن أوروبا تحاول تعزيز مكانتها في عالم الابتكار، فقد اكتسبت سمعة بأنها تدقق في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية إذا فاز ترامب، إذ كان قد انتقد الاتحاد الأوروبي مؤخراً بسبب فرضه غرامة على شركة آبل.
الدفاع
وتشكل الجغرافيا السياسية مجالاً حاسماً قد ينعكس فيه تأثير نتائج الانتخابات على الأمن الأوروبي. فبعد سنوات من الإنفاق الدفاعي المحدود، تواجه أوروبا تهديدات متزايدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقاً لـ ستيفن بلوكمانز، الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، فإن "تأثير ترامب على أوروبا والاتحاد الأوروبي سيكون سلبياً للغاية".
وقد هدد ترامب سابقاً بالانسحاب من حلف الناتو، وحتى أنه أشار إلى أنه قد يشجع روسيا على "فعل ما تريد" في دول الناتو التي لا تلتزم بالإنفاق الدفاعي.
بينما تعهدت هاريس بالوقوف بجانب حلف الناتو ودعم أوكرانيا، يتوقع بلوكمانز أن تكون سياساتها مشابهة لسياسات بايدن مع بعض التعديلات الخاصة بها. أما في حال فوز ترامب، فقد يعزز ذلك نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا، مما يشجع زعماء مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على تقوية مواقفهم.
MENAFN04112024000072011014ID1108847338