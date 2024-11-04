3 طرق يمكن أن تغير بها الانتخابات الأميركية مستقبل أوروبا

مع اقتراب يوم الانتخابات الأمريكية، يتنافس المرشحان دونالد وكامالا

هاريس في سباق حاسم، لن يؤثر فقط على مستقبل الولايات المتحدة، بل سيمتد

تأثيره إلى العالم بأسره، لا سيما أوروبا.

وتعتمد القارة الأوروبية بشكل كبير على الولايات المتحدة لضماناتها التجارية والدفاعية، مما يجعل نتائج الانتخابات الأمريكية تحمل تبعات حاسمة على مستقبل القارة التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وفقا لموقع "فورتشن".



ولم يخف ترامب طموحاته لجعل التجارة الأوروبية أكثر تكلفة، مما يزيد من مخاوف سوق الأسهم من أن المنطقة قد تخرج خاسرة. ويمكن أن تمارس هاريس المزيد من الضغوط على أوروبا للابتعاد عن الصين.



وبالتالي ستتأثر أوروبا بالانتخابات الأمريكية بثلاث طرق هي:



التعريفات الجمركية

تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، وتستند هذه العلاقة إلى تجارة واستثمارات ضخمة توظف ملايين الأشخاص عبر المحيط الأطلسي.

إلا أن ترامب، المرشح الجمهوري، يخطط لفرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أوروبا، تتراوح نسبتها بين 10٪ إلى 20٪، مما يزيد من تكاليف التجارة ويؤدي إلى إضعاف اليورو.



وصرح زاك مايرز، مساعد مدير مركز الإصلاح الأوروبي، لمجلة Fortune بأن "التعريفات الجمركية ستؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بشكل كبير".

وقد يتأثر الاقتصاد الألماني بشكل خاص، إذ أظهرت الدراسات أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 0.23٪ جراء زيادة الرسوم الجمركية.



أما في حال فوز هاريس، فإنها من المتوقع أن تتخذ نهجاً دبلوماسياً أكثر، قد يفرض ضغوطاً على أوروبا لإعادة تقييم علاقاتها التجارية مع الصين، وتشجيع الشركات الأوروبية على نقل بعض إنتاجها إلى الولايات المتحدة، مما سيعزز العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا.



حالة عدم اليقين التجاري

يروج ترامب لشعار "أمريكا أولاً"، ويعتبر أن فرض التعريفات الجمركية أداة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة. بينما تعتبر هاريس مرشحة الاستمرارية، وهي أقل تهديداً للتجارة الحرة.



من جهة أخرى، تواجه أوروبا تحديات متزايدة في مجالات التكنولوجيا والإبداع والدفاع، مما يزيد من اعتمادها على الولايات المتحدة.

ويرى مايرز أن التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة في وضع قواعد تنظيمية مشتركة للتكنولوجيا قد يفيد كلا الجانبين، إذ يعزز الإنتاجية والتبادل التجاري في الخدمات التقنية.



ومع أن أوروبا تحاول تعزيز مكانتها في عالم الابتكار، فقد اكتسبت سمعة بأنها تدقق في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية إذا فاز ترامب، إذ كان قد انتقد الاتحاد الأوروبي مؤخراً بسبب فرضه غرامة على شركة آبل.



الدفاع

وتشكل الجغرافيا السياسية مجالاً حاسماً قد ينعكس فيه تأثير نتائج الانتخابات على الأمن الأوروبي. فبعد سنوات من الإنفاق الدفاعي المحدود، تواجه أوروبا تهديدات متزايدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.



ووفقاً لـ ستيفن بلوكمانز، الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، فإن "تأثير ترامب على أوروبا والاتحاد الأوروبي سيكون سلبياً للغاية".

وقد هدد ترامب سابقاً بالانسحاب من حلف الناتو، وحتى أنه أشار إلى أنه قد يشجع روسيا على "فعل ما تريد" في دول الناتو التي لا تلتزم بالإنفاق الدفاعي.



بينما تعهدت هاريس بالوقوف بجانب حلف الناتو ودعم أوكرانيا، يتوقع بلوكمانز أن تكون سياساتها مشابهة لسياسات بايدن مع بعض التعديلات الخاصة بها. أما في حال فوز ترامب، فقد يعزز ذلك نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا، مما يشجع زعماء مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على تقوية مواقفهم.



