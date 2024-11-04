أبو السمن يبحث مع نواب محافظة مادبا واقع مشاريع الأشغال فيها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل وزير
الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه اليوم نواب محافظة مادبا وأعضاء من مجلس المحافظة لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الأشغال.
وخلال اللقاء الذي حضره النواب عبدالهادي بريزات، عيسى نصار، والنائب قاسم القباعي، وعضوان من أعضاء مجلس محافظة مادبا، جرى استعراض واقع المشاريع التي تنفذها وزارة الاشغال في المحافظة ومشاريع اللامركزية، حيث أكد أبو السمن سعي الوزارة المستمر لتنفيذ تلك المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد الزمنية الموضوعة مسبقا.
وأكد أبو السمن أن وزارة الأشغال منفتحة على كافة الجهات ومستعدة للتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة، لافتا إلى وجود كم كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وأخرى يجري إعداد وثائق العطاءات وإجراء الدراسات لطرحها قريبا، منها مشاريع مركزية تنفذها الوزارة وأخرى لحساب مجلس المحافظة "اللامركزية".
ووجه أبو السمن مديرية أشغال مادبا الى لاستكمال مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام الجاري، لضمان عدم اعادة مخصصات موازنة العام الجاري إلى وزارة المالية.
وقال أبو السمن أن مستوى التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات خلال العام الجاري غير مسبوق وحقق مستوى عالي من التنسيق واستكمال المشاريع بنسبة وصلت الى 100٪ في معظم المحافظات، لافتا الى أن الوزارة بدأت وبالتعاون مع تلك المجالس بإعداد وثائق العطاءات الموضوعة على موازنة 2025 لضمان البدء فيها فور اقرار الموازنة العامة للدولة.
وأكد أبو السمن أن الوزارة ملتزمة بالقوانين والانظمة التي تحدد أختصاصات وزارة الاشغال في موضوع الطرق مشيرا الى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 الذي حدد اختصاص الوزارة بالطرق النافذة والطرق الزراعية خارج حدود البلديات، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع بشبكة طرق تعتبر من الأفضل على مستوى المنطقة.
من جهتهم طالب نواب المحافظة بوضع الطريق الملوكي الذي يربط مدينة مادبا بمنطقة ذيبان على سلم أولويات الوزارة لتوسعة هذا الطريق وفصله بجزيرة وسطية.
وثمن النواب مستوى التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات مطالبين بتذليل العقبات ومعالجة التحديات التي تعترض عمل تلك المجالس التي تعتبر صلة وصل بين الحكومة والمجتمعات المحلية.
كما طالبوا بإنشاء مسرح في مدينة ذيبان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لخدمة قطاع التربية وخدمة المجتمعات المحلية وتنشيط الحركة الثقافية في اللواء الذي يفتقر إلى مثل هذه المُنشئات.
يذكر ان وزارة الأشغال تنفذ حاليا نحو 6 مشاريع في محافظة مادبا موزعة ما بين أبنية وطرق وأعمال صيانة مختلفة، فيما تم إدراج ما يقارب 24 مشروعا على موازنة العام المقبل.
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