Monday, 04 November 2024 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو السمن يبحث مع نواب محافظة مادبا واقع مشاريع الأشغال فيها

11/4/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه اليوم نواب محافظة مادبا وأعضاء من مجلس المحافظة لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الأشغال.

وخلال اللقاء الذي حضره النواب عبدالهادي بريزات، عيسى نصار، والنائب قاسم القباعي، وعضوان من أعضاء مجلس محافظة مادبا، جرى استعراض واقع المشاريع التي تنفذها وزارة الاشغال في المحافظة ومشاريع اللامركزية، حيث أكد أبو السمن سعي الوزارة المستمر لتنفيذ تلك المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد الزمنية الموضوعة مسبقا.

وأكد أبو السمن أن وزارة الأشغال منفتحة على كافة الجهات ومستعدة للتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة، لافتا إلى وجود كم كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وأخرى يجري إعداد وثائق العطاءات وإجراء الدراسات لطرحها قريبا، منها مشاريع مركزية تنفذها الوزارة وأخرى لحساب مجلس المحافظة "اللامركزية".

ووجه أبو السمن مديرية أشغال مادبا الى لاستكمال مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام الجاري، لضمان عدم اعادة مخصصات موازنة العام الجاري إلى وزارة المالية.
وقال أبو السمن أن مستوى التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات خلال العام الجاري غير مسبوق وحقق مستوى عالي من التنسيق واستكمال المشاريع بنسبة وصلت الى 100٪؜ في معظم المحافظات، لافتا الى أن الوزارة بدأت وبالتعاون مع تلك المجالس بإعداد وثائق العطاءات الموضوعة على موازنة 2025 لضمان البدء فيها فور اقرار الموازنة العامة للدولة.

وأكد أبو السمن أن الوزارة ملتزمة بالقوانين والانظمة التي تحدد أختصاصات وزارة الاشغال في موضوع الطرق مشيرا الى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 الذي حدد اختصاص الوزارة بالطرق النافذة والطرق الزراعية خارج حدود البلديات، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع بشبكة طرق تعتبر من الأفضل على مستوى المنطقة.

من جهتهم طالب نواب المحافظة بوضع الطريق الملوكي الذي يربط مدينة مادبا بمنطقة ذيبان على سلم أولويات الوزارة لتوسعة هذا الطريق وفصله بجزيرة وسطية.
وثمن النواب مستوى التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات مطالبين بتذليل العقبات ومعالجة التحديات التي تعترض عمل تلك المجالس التي تعتبر صلة وصل بين الحكومة والمجتمعات المحلية.
كما طالبوا بإنشاء مسرح في مدينة ذيبان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لخدمة قطاع التربية وخدمة المجتمعات المحلية وتنشيط الحركة الثقافية في اللواء الذي يفتقر إلى مثل هذه المُنشئات.
يذكر ان وزارة الأشغال تنفذ حاليا نحو 6 مشاريع في محافظة مادبا موزعة ما بين أبنية وطرق وأعمال صيانة مختلفة، فيما تم إدراج ما يقارب 24 مشروعا على موازنة العام المقبل.

MENAFN04112024000072011014ID1108847337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث