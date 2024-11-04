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الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة

11/4/2024 4:34:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو استهدافها وتجريمها بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها.
ودعا في بيان اليوم الاثنين، العالم الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

من جهة اخرى، دان أبو ردينة هجوم المستوطنين المتطرفين فجر اليوم، على مدينة البيرة وإحراق نحو 20 مركبة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وشدد على أن شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.-(بترا)

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