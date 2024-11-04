الأولى على مستوى بلديات المملكة: بلدية إربد الكبرى تطلق وحدة ألعاب متنقلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت بلدية اربد الكبرى أنها باشرت بإنشاء وحدة ألعاب متنقلة في المدينة تعد الأولى من نوعها في المملكة.
وقالت مديرة العطاءات المهندسة إيناس حداد أن البلدية أحالت عطاءً خاصاً بهذا الأمر بلغت قيمته خمسة وثمانون الف دينار اردني يتضمن شراء وتوريد سيارة نقل شاصي طويل تصل حمولتها لغاية 12 طن وتم توقيع الاتفاقية الخاصة به مع السادة شركة توفيق غرغور وأولاده.
وبينت حداد أن الغاية من شراء هذه السيارة هو استخدامها لوحدة الطفولة المبكر كمركز متنقل للألعاب والنشاطات بهدف تقديم الخدمة في المناطق التي تعاني من عدم وجود حدائق فيها، والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان، مؤكدةً أن هذا المشروع النوعي على مستوى كل بلديات الأردن جاء بهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للترفيه والتعليم.
وأضافت حداد أن مركز الألعاب يتضمن عدداً من النشاطات منها التيلي ماتش والـ pop up game، التي تعتمد بالمجمل على التفاعل السريع والقصير وتعد ذات شعبيةً كبيرة، وتتطلب الكثير من المهارات الجسدية مثل القفز والاصطدام والدوران والجري وتخطي التحديات والصعاب المختلفة وتهدف بشكل عام لتنشيط اللياقة البدنية.
من جهته بين مدير مديرية الحدائق والزراعة المهندس قاسم الروسان أن المركز يتضمن جزءاً مغلقاً وأخر مفتوح ويحتوي زوايا مختلفة ومتنوعة منها التثقيفية، والخاصة بالأمهات وأخرى معنية بصحة الطفل وزاوية للقراءات القصصية ومثلها للألعاب الترفيهية.
وزاد الروسان أن هذا المركز سيقوم بالتنقل بين المناطق رفقة موظفين مختصين ومدربين على كيفية التعامل مع الأطفال بكافة فئاتهم العمرية.
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