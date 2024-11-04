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الأولى على مستوى بلديات المملكة: بلدية إربد الكبرى تطلق وحدة ألعاب متنقلة

11/4/2024 4:32:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت بلدية اربد الكبرى أنها باشرت بإنشاء وحدة ألعاب متنقلة في المدينة تعد الأولى من نوعها في المملكة.


وقالت مديرة العطاءات المهندسة إيناس حداد أن البلدية أحالت عطاءً خاصاً بهذا الأمر بلغت قيمته خمسة وثمانون الف دينار اردني يتضمن شراء وتوريد سيارة نقل شاصي طويل تصل حمولتها لغاية 12 طن وتم توقيع الاتفاقية الخاصة به مع السادة شركة توفيق غرغور وأولاده.


وبينت حداد أن الغاية من شراء هذه السيارة هو استخدامها لوحدة الطفولة المبكر كمركز متنقل للألعاب والنشاطات بهدف تقديم الخدمة في المناطق التي تعاني من عدم وجود حدائق فيها، والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان، مؤكدةً أن هذا المشروع النوعي على مستوى كل بلديات الأردن جاء بهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للترفيه والتعليم.


وأضافت حداد أن مركز الألعاب يتضمن عدداً من النشاطات منها التيلي ماتش والـ pop up game، التي تعتمد بالمجمل على التفاعل السريع والقصير وتعد ذات شعبيةً كبيرة، وتتطلب الكثير من المهارات الجسدية مثل القفز والاصطدام والدوران والجري وتخطي التحديات والصعاب المختلفة وتهدف بشكل عام لتنشيط اللياقة البدنية.


من جهته بين مدير مديرية الحدائق والزراعة المهندس قاسم الروسان أن المركز يتضمن جزءاً مغلقاً وأخر مفتوح ويحتوي زوايا مختلفة ومتنوعة منها التثقيفية، والخاصة بالأمهات وأخرى معنية بصحة الطفل وزاوية للقراءات القصصية ومثلها للألعاب الترفيهية.


وزاد الروسان أن هذا المركز سيقوم بالتنقل بين المناطق رفقة موظفين مختصين ومدربين على كيفية التعامل مع الأطفال بكافة فئاتهم العمرية.

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