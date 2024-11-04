Reltio تعلن عن خططها لتوسيع نطاق البنية التحتية للسحابة والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ®Reltio ، إحدى الشركات الرائدة في مجال توحيد البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارتها، اليوم عن خططها لتوسيع البنية التحتية لسحابة البيانات والذكاء الاصطناعي في ثلاث مناطق إضافية حول العالم - أستراليا والهند والشرق الأوسط - لدعم الطلب المتزايد من الشركات في هذه المناطق. تمتلك Reltio حاليًا مساحات على السحابة للحفاظ على سيادة البيانات في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وسنغافورة والصين.

صرَّح Ansh Kanwar، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا والاستراتيجية في شركة Reltio: "نشهد حاليًا ابتكارات ملحوظة مدعومة بالبيانات في هذه المناطق، ولتلبية الطلب المتزايد، تعمل Reltio على تعزيز حضورنا لتسريع استراتيجية النمو العالمية لدينا". "تعكس استراتيجيتنا الموسَّعة على السحابة التزامنا بتوفير قاعدة بيانات عالمية موثوقة أينما يحتاج إليها عملاؤنا. "وبالاستثمار في البنية التحتية المحلية، يمكننا تقديم أداء مُحسَّن، والامتثال الكامل لسيادة البيانات الإقليمية، واللوائح الأمنية والخصوصية، ودعم عملائنا في إدارة بياناتهم بشكلٍ آمن بالقرب من أماكن إقامتهم."

ويوفر أيضَا إمكانية تحديد مناطق سيادة البيانات الجديدة بالقرب من المستخدمين والعملاء العديد من المزايا المهمة للعملاء العالميين الحاليين، بما في ذلك تقليل زمن الانتقال للوصول بشكلٍ أسرع إلى البيانات وتحسين استجابة الخدمة. تم ضخ هذا الاستثمار في البنية التحتية لتحسين التكاليف التشغيلية وتوفير أساس آمن ومتوافق يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتجارية المتطورة.

مراكز البيانات الإقليمية تُمكِّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الحافة

أصبحت البيانات الموحَّدة بشكل متزايد هي العامل الأساسي للذكاء الاصطناعي للمؤسسات. سيُعدُّ توسيع حضور سحابة البيانات الخاصة بشركة Reltio في مواقع عالمية استراتيجية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. صُممِّت مراكز البيانات الجديدة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي التي تحظى بأولوية متزايدة لدى الشركات، مثل المعالجة عالية السرعة وقدرات حوكمة البيانات المُحسَّنة. وعلاوة على ذلك، سيعمل هذا التوسُّع على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الحافة مع تقليل زمن الانتقال بشكلٍ كبير، مما يضمن معالجة البيانات بالقرب من مصدرها. تعمل Reltio من خلال توفير إمكانية وصول بزمن انتقال منخفض، على تمكين العملاء من نشر حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتوسيع نطاقها بكفاءة واستجابة أكبر.

وواصل Kanwar حديثه قائلاً: "تعكس مراكز البيانات الجديدة التزامنا بدعم المؤسسات في الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي". "من خلال توسيع نطاق بنيتنا التحتية عالميًا، يمكننا تلبية المتطلبات الفريدة للتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بدءًا من معايير الامتثال الصارمة إلى احتياجات المعالجة في الوقت الفعلي. "لا يقتصر هذا التوسُّع على القدرة فحسب؛ بل يتعلق بتمكين العملاء من فتح إمكانيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الحافة وتحقيق رؤى أسرع وأكثر موثوقية بشكل مباشر حيثما يتم إنشاء البيانات."

وإزاء التركيز على قابلية التوسُّع والمرونة، صُممِّت حلول Reltio السحابية خصيصًا لتتماشى مع الاحتياجات المتنامية والمتطورة للمؤسسات اليوم. يُعزِّز توسُّع شركة Reltio في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة المُخطط له التزامها بتوفير بنية تحتية قوية وسريعة الاستجابة، مما يُمكِّن العملاء الاستفادة من قوة بياناتهم أينما كانوا يعملون. وفي ظل تزايد أهمية البيانات في الابتكار والنمو الاستراتيجي، تنتاب شركة Reltio حالة من الفخر بكونها شريكًا موثوقًا به في مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها بشكل آمن وفعال.

نبذة عن شركة Reltio

نؤمن إيمانًا راسخًا في Reltio أن البيانات يجب أن تعمل على تسريع وتيرة الأعمال وتعزيز نجاحك. توفر عروض توحيد البيانات وإدارتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي بيانات موحَّدة وموثوقة أينما ووقتما تحتاج إليها، حتى تتمكن المؤسسات من الاستجابة لاحتياجات العمل المتغيرة. تشمل TMReltio Data Cloud (المعروفة سابقًا باسم "منصَّة TMReltio Connected Data") نظامنا الكامل من الحلول، بما في ذلك TMReltio Customer 360، وإدارة البيانات الرئيسية متعددة المجالات (MDM)، وربط قرارات الكيانات. توحد Reltio Data Cloud مصادر البيانات المختلفة في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إنشاء مصدر واحد موثوق للحقيقة. تعتمد العلامات التجارية الرائدة في العديد من الصناعات حول العالم على قدراتنا الحائزة على جوائز في توحيد البيانات وإدارتها لتحسين الكفاءة وإدارة المخاطر وتعزيز مستويات النمو.

تُعدّ "Reltio" علامة تجارية مسجلة، و"Reltio Customer 360"، و"Reltio Data Cloud"، و"Reltio Connected Data Platform" علامات تجارية لشركة Reltio, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

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