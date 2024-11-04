إل جي إلكترونيكس تعزز مستقبل مشاهدة المحتوى مع تلفزيونات OLED الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

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- AETOSWire) تشتهر شركة إل جي إلكترونيكس ببراعتها في مجال تقنية OLED، وتبشر مجموعة تلفزيونات OLED من "إل جي" لعام 2024 بعصر جديد من تجارب المشاهدة الذكية.
وتتصدر هذه المجموعة طرازات OLED evo C4 وM4 وG4 وB4، حيث تم تصميم كل منها لتقديم جودة صورة لا مثيل لها ومحتوى مخصص وتفاعلية سلسة وابتكارات تعزز مكانة "إل جي" كقوة دافعة وراء تقنية OLED وتؤكد ريادتها في سوق التلفزيونات المتميزة.
ويأتي تلفزيون G4 من "إل جي" في قمة هذه المجموعة، وهو متوفر بأحجام تصل إلى 97 بوصة. وتحوّل هذه التحفة الفنية ذات التصميم المبتكر أي غرفة معيشة إلى معرض فني شخصي، حيث تندمج بسلاسة مع محيطها وتقدم صور مذهلة.
ويواصل تلفزيون C4 من "إل جي"، المتوفر بحجم يصل إلى 83 بوصة، تَمَيُّزَهُ باعتباره تلفزيون OLED متعدد الاستخدامات، حيث يوفر توازناً مثالياً بين الأداء والمزايا والقيمة، حيث يمنح العملاء ألوان نابضة بالحيوية ودرجات أسود عميق وتفاصيل مذهلة في كل مشهد.
وللحصول على أقصى قدر من الحرية اللاسلكية، يعمل تلفزيون M4 من "إل جي" المتوفر أيضاً بحجم يصل إلى 97 بوصة، على التخلص من فوضى الكابلات بفضل صندوق Zero Connect المبتكر، حيث ينقل الفيديو والصوت لاسلكياً إلى الشاشة للحصول على مظهر أنيق وبسيط.
وتكتمل مجموعة المنتجات البارزة بشاشة B4 من "إل جي" التي يصل حجمها إلى 77 بوصة، مما يوفر تجربة سينمائية غنية بقيمة استثنائية.
وتتمتع تلفزيونات OLED الجديدة من "إل جي" بأحدث معالجات الذكاء الاصطناعي α11 وα8، والتي تعمل على تحليل عادات المشاهدة والتفضيلات لتقديم توصيات مخصصة للمحتوى، مما يوفر تجربة مشاهدة مخصصة ويضمن للعملاء عدم تفويت لحظة من المحتوى الترفيهي الذي يحبونه. كما تأتي هذه التلفزيونات مع القدرة على إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فردية لكل فرد من أفراد الأسرة، وتتذكر الإعدادات المفضلة وتوصيات المحتوى والإشعارات، مما يوفر تجربة تلبي متطلبات الجميع. قولوا وداعاً للتمرير اللامتناهي مع AI Concierge، الذي يوفر توصيات محتوى مخصصة بناءً على تاريخ المشاهدة واهتماماتكم.
وسيشهد المالكون مع تقنية AI Picture Pro أيضاً واقعية لا مثيل لها مع جودة الصورة المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم خوارزميات التعلم العميق بتحليل الصور وتحسينها وتميّز الوجوه والأشياء والخلفيات لتقديم تفاصيل مذهلة وألوان نابضة بالحياة.
وإكمالاً للصورة المذهلة، توفر تقنية AI Acoustic Sound التي تحلل صوتيات الغرفة وتحسن أداء الصوت لتحقيق الوضوح والتوازن المثالي، تجربة صوتية غنية، بينما تقوم تقنية AI Sound Pro بخلط محتوى الاستريو لإنشاء تجربة صوت محيطي افتراضية، مما يحيط العملاء بصوت غني ثلاثي الأبعاد.
تمثل مجموعة تلفزيونات OLED من "إل جي" لعام 2024 قفزة نوعية في تقنيات الترفيه المنزلي.
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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