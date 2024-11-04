إل جي إلكترونيكس تعزز مستقبل مشاهدة المحتوى مع تلفزيونات OLED الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) تشتهر شركة إل جي إلكترونيكس ببراعتها في مجال تقنية OLED، وتبشر مجموعة تلفزيونات OLED من "إل جي" لعام 2024 بعصر جديد من تجارب المشاهدة الذكية.

وتتصدر هذه المجموعة طرازات OLED evo C4 وM4 وG4 وB4، حيث تم تصميم كل منها لتقديم جودة صورة لا مثيل لها ومحتوى مخصص وتفاعلية سلسة وابتكارات تعزز مكانة "إل جي" كقوة دافعة وراء تقنية OLED وتؤكد ريادتها في سوق التلفزيونات المتميزة.

ويأتي تلفزيون G4 من "إل جي" في قمة هذه المجموعة، وهو متوفر بأحجام تصل إلى 97 بوصة. وتحوّل هذه التحفة الفنية ذات التصميم المبتكر أي غرفة معيشة إلى فني شخصي، حيث تندمج بسلاسة مع محيطها وتقدم صور مذهلة.

ويواصل تلفزيون C4 من "إل جي"، المتوفر بحجم يصل إلى 83 بوصة، تَمَيُّزَهُ باعتباره تلفزيون OLED متعدد الاستخدامات، حيث يوفر توازناً مثالياً بين الأداء والمزايا والقيمة، حيث يمنح العملاء ألوان نابضة بالحيوية ودرجات أسود عميق وتفاصيل مذهلة في كل مشهد.

وللحصول على أقصى قدر من الحرية اللاسلكية، يعمل تلفزيون M4 من "إل جي" المتوفر أيضاً بحجم يصل إلى 97 بوصة، على التخلص من فوضى الكابلات بفضل صندوق Zero Connect المبتكر، حيث ينقل الفيديو والصوت لاسلكياً إلى الشاشة للحصول على مظهر أنيق وبسيط.

وتكتمل مجموعة المنتجات البارزة بشاشة B4 من "إل جي" التي يصل حجمها إلى 77 بوصة، مما يوفر تجربة سينمائية غنية بقيمة استثنائية.

وتتمتع تلفزيونات OLED الجديدة من "إل جي" بأحدث معالجات الذكاء الاصطناعي α11 وα8، والتي تعمل على تحليل عادات المشاهدة والتفضيلات لتقديم توصيات مخصصة للمحتوى، مما يوفر تجربة مشاهدة مخصصة ويضمن للعملاء عدم تفويت لحظة من المحتوى الترفيهي الذي يحبونه. كما تأتي هذه التلفزيونات مع القدرة على إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فردية لكل فرد من أفراد الأسرة، وتتذكر الإعدادات المفضلة وتوصيات المحتوى والإشعارات، مما يوفر تجربة تلبي متطلبات الجميع. قولوا وداعاً للتمرير اللامتناهي مع AI Concierge، الذي يوفر توصيات محتوى مخصصة بناءً على تاريخ المشاهدة واهتماماتكم.

وسيشهد المالكون مع تقنية AI Picture Pro أيضاً واقعية لا مثيل لها مع جودة الصورة المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم خوارزميات التعلم العميق بتحليل الصور وتحسينها وتميّز الوجوه والأشياء والخلفيات لتقديم تفاصيل مذهلة وألوان نابضة بالحياة.

وإكمالاً للصورة المذهلة، توفر تقنية AI Acoustic Sound التي تحلل صوتيات الغرفة وتحسن أداء الصوت لتحقيق الوضوح والتوازن المثالي، تجربة صوتية غنية، بينما تقوم تقنية AI Sound Pro بخلط محتوى الاستريو لإنشاء تجربة صوت محيطي افتراضية، مما يحيط العملاء بصوت غني ثلاثي الأبعاد.

تمثل مجموعة تلفزيونات OLED من "إل جي" لعام 2024 قفزة نوعية في تقنيات الترفيه المنزلي.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة