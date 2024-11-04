آي كو تتعاون مع منصة نون لطرح هواتف ذكية عالية الأداء في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة "آي كو" (iQOO)، العلامة التجارية الفرعية عالية الأداء التابعة لشركة "فيفو"(vivo)، عن دخولها رسمياً إلى سوق الشرق الأوسط بعد إبرامها شراكة حصرية مع "نون" (noon)، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المنطقة. وقد تم الإعلان عن هذا التعاون في حفل توقيع أقيم في بوليفارد نون في دبي.

وعمد كل من شريباد جوشي، المدير العام لشركة نون للإلكترونيات، وجيت شو، المدير العام لشركة "آي كو" الشرق الأوسط، إلى إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة التي تتماشى مع هدف "نون" المتمثل في تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة للمستهلكين قبل إطلاق تخفيضات الجمعة الصفراء في نهاية نوفمبر. ومن المتوقع أن يسهم دخول "آي كو" السوق في تعزيز تجربة المستهلكين المحليين من خلال توفير هواتف ذكية متطورة مصممة خصيصاً لعشاق الألعاب.

ومنذ تأسيسها في عام 2019، اشتهرت "آي كو" بتقديم أجهزة عالية الجودة، مسترشدةً بروح علامتها التجارية "نحو المزيد من الاكتشاف والابتكار" (”I Quest On and On“).

وفي هذه المناسبة، قال جيت شو ، المدير العام لشركة "آي كو" الشرق الأوسط: "يسرنا التعاون مع منصة 'نون' وطرح هواتفنا الذكية العالية الأداء في سوق الشرق الأوسط. هذا وتشرّع 'آي كو' آفاق تقنية واسعة في إطار التزامها الوثيق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المبتكرة في المنطقة. لقد حققت منتجاتنا الرياضية الإلكترونية ذات الأداء المتين والجودة العالية مبيعات مرتفعة في العديد من البلدان والمناطق، ونعتقد أن هذه الشراكة ستقدم حقبة جديدة من تجارب الألعاب للمستهلكين المحليين. ومنذ العام 2021، أصبحت 'آي كو' أيضًا شريكًا متميزًا لشركة 'بي إم دبليو إم موتورسبورت '، وذلك في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق أداء عالٍ وإنجازات مبتكرة".

من جانبه، أوضح شريباد جوشي ، المدير العام لشركة "نون" للإلكترونيات: "يتزامن تعاوننا مع 'آي كو' بشكل مثالي مع التحضيرات التي نقوم بها لاستقبال يوم الجمعة الأصفر، إذ تكرس 'نون' جهودها لتقديم أحدث التقنيات، وتشكّل هواتف 'آي كو' الذكية العالية الأداء إضافة رائعة إلى محفظتنا. كما أننا نتطلع إلى طرح هذه الأجهزة القوية في المنطقة".

جدير بالذكر أنّ هاتف " آي كو زد9 " ( iQOO Z9 )، الذي يعد الثمرة الأولى لهذه الشراكة، متاح حصرياً على منصة "نون". وقد تم تصميمه لقاعدة واسعة من عشاق الألعاب، إذ يتميز بمجموعة شرائح " سنابدراغون 7 للجيل الثالث" تحقق أداءً عالياً وكفاءة في إنجاز مهام متعددة مدعوم بنظام تبريد متطور مزود بحجرة بخار "6 كيه" تبلغ مساحة التبريد خاصتها 6,043 ملليمتر مربع أي بزيادة 200 بالمائة مقارنة بالمساحة في الجهاز السابق، مما يضمن أداءً مستقرًا حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يوفر هاتف "آي كو زد9 "، المزود ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة والمصنوعة من الجرافيت الرقيق للغاية ، طاقة تدوم طويلاً في إطار تصميم أنيق، وتبلغ سماكته 7.98 ملليمتر فقط ووزنه 194.6 جرام . وتوفر شاشة AMOLED الفائقة السلاسة بتردد 144 هرتز ، صوراً مذهلة على شاشة بقياس 6.783 بوصة بدقة 1.5 كيه (1,260 × 2,800)، وتُعتبر مثالية للألعاب والمحتوى.

بعد طرح " آي كو زد9 "، سيتم إطلاق هاتف " آي كو 13" المعروف باسم "وحش الأداء"، في شهر ديسمبر. وهو مدعوم بمعالج "سنابدراجون 8 إيليت " ( Snapdragon 8 Elite ) مع AnTuTu يتخطى الثلاثة ملايين ، ويعد بتوفير ألعاب بأداء فائق الجودة تلبيةً لاحتياجات المستخدمين بدءًا من اللاعبين العاديين وصولاً إلى الباحثين عن الأداء المتفوق.

تُطلق علامة "آي كو" التجارية حصريًا على موقع نون دوت كوم noon في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويقدم هاتف "آي كو زد9" ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت بسعر 1,399 ريال سعودي و1,299 درهم إماراتي (بالإمارات العربية المتحدة). وكجزء من تخفيضات الجمعة الصفراء المقدمة من منصة "نون"، يمكن للمتسوقين أن يتمتعوا بخصم 100 درهم إماراتي أو ريال سعودي، وبضمان لمدة 24 شهرًا، وحماية من تلف الشاشة لمدة 365 يوماً، وخدمة استلام وتوصيل مجاني عبر "آي كو كير"، مما يسهم في تعزيز تجربة ما بعد البيع.

لمحة عن "آي كو"

تعد "آي كو" العلامة التجارية للهواتف الذكية التابعة لـشركة "فيفو"، إذ تكرس جهودها لتوفير أداء عال وتجربة رياضية إلكترونية متقدمة. واستناداً إلى أبحاث "فيفو" المتعمقة والجودة العالية وتجربة الخدمات الموثوقة ما بعد البيع، تسترشد "آي كو" بروح علامتها التجارية "نحو المزيد من الاكتشاف والابتكار"”I Quest On and On“ لتوسيع الآفاق نحو مستقبل واعد والتجرؤ على الابتكار واستكشاف التقنيات المستقبلية بحماس. ومن خلال تقديم منتجات تتمتع بقدرات تتماشى مع معايير الألعاب الرياضية الإلكترونية، تسعى "آي كو" إلى أن تصبح الخيار الأوحد لعشاق الألعاب المتحمسين لأداء فائق وتجارب ألعاب متميزة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: .