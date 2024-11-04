آي كو تتعاون مع منصة نون لطرح هواتف ذكية عالية الأداء في الشرق الأوسط

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- AETOSWire) أعلنت شركة "آي كو" (iQOO)، العلامة التجارية الفرعية عالية الأداء التابعة لشركة "فيفو"(vivo)، عن دخولها رسمياً إلى سوق الشرق الأوسط بعد إبرامها شراكة حصرية مع "نون" (noon)، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المنطقة. وقد تم الإعلان عن هذا التعاون في حفل توقيع أقيم في بوليفارد نون في دبي.
وعمد كل من شريباد جوشي، المدير العام لشركة نون للإلكترونيات، وجيت شو، المدير العام لشركة "آي كو" الشرق الأوسط، إلى إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة التي تتماشى مع هدف "نون" المتمثل في تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة للمستهلكين قبل إطلاق تخفيضات الجمعة الصفراء في نهاية نوفمبر. ومن المتوقع أن يسهم دخول "آي كو" السوق في تعزيز تجربة المستهلكين المحليين من خلال توفير هواتف ذكية متطورة مصممة خصيصاً لعشاق الألعاب.
ومنذ تأسيسها في عام 2019، اشتهرت "آي كو" بتقديم أجهزة عالية الجودة، مسترشدةً بروح علامتها التجارية "نحو المزيد من الاكتشاف والابتكار" (”I Quest On and On“).
وفي هذه المناسبة، قال جيت شو ، المدير العام لشركة "آي كو" الشرق الأوسط: "يسرنا التعاون مع منصة 'نون' وطرح هواتفنا الذكية العالية الأداء في سوق الشرق الأوسط. هذا وتشرّع 'آي كو' آفاق تقنية واسعة في إطار التزامها الوثيق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المبتكرة في المنطقة. لقد حققت منتجاتنا الرياضية الإلكترونية ذات الأداء المتين والجودة العالية مبيعات مرتفعة في العديد من البلدان والمناطق، ونعتقد أن هذه الشراكة ستقدم حقبة جديدة من تجارب الألعاب للمستهلكين المحليين. ومنذ العام 2021، أصبحت 'آي كو' أيضًا شريكًا متميزًا لشركة 'بي إم دبليو إم موتورسبورت '، وذلك في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق أداء عالٍ وإنجازات مبتكرة".
من جانبه، أوضح شريباد جوشي ، المدير العام لشركة "نون" للإلكترونيات: "يتزامن تعاوننا مع 'آي كو' بشكل مثالي مع التحضيرات التي نقوم بها لاستقبال يوم الجمعة الأصفر، إذ تكرس 'نون' جهودها لتقديم أحدث التقنيات، وتشكّل هواتف 'آي كو' الذكية العالية الأداء إضافة رائعة إلى محفظتنا. كما أننا نتطلع إلى طرح هذه الأجهزة القوية في المنطقة".
جدير بالذكر أنّ هاتف " آي كو زد9 " ( iQOO Z9 )، الذي يعد الثمرة الأولى لهذه الشراكة، متاح حصرياً على منصة "نون". وقد تم تصميمه لقاعدة واسعة من عشاق الألعاب، إذ يتميز بمجموعة شرائح " سنابدراغون 7 للجيل الثالث" تحقق أداءً عالياً وكفاءة في إنجاز مهام متعددة مدعوم بنظام تبريد متطور مزود بحجرة بخار "6 كيه" تبلغ مساحة التبريد خاصتها 6,043 ملليمتر مربع أي بزيادة 200 بالمائة مقارنة بالمساحة في الجهاز السابق، مما يضمن أداءً مستقرًا حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة.
يوفر هاتف "آي كو زد9 "، المزود ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة والمصنوعة من الجرافيت الرقيق للغاية ، طاقة تدوم طويلاً في إطار تصميم أنيق، وتبلغ سماكته 7.98 ملليمتر فقط ووزنه 194.6 جرام . وتوفر شاشة AMOLED الفائقة السلاسة بتردد 144 هرتز ، صوراً مذهلة على شاشة بقياس 6.783 بوصة بدقة 1.5 كيه (1,260 × 2,800)، وتُعتبر مثالية للألعاب والمحتوى.
بعد طرح " آي كو زد9 "، سيتم إطلاق هاتف " آي كو 13" المعروف باسم "وحش الأداء"، في شهر ديسمبر. وهو مدعوم بمعالج "سنابدراجون 8 إيليت " ( Snapdragon 8 Elite ) مع AnTuTu يتخطى الثلاثة ملايين ، ويعد بتوفير ألعاب بأداء فائق الجودة تلبيةً لاحتياجات المستخدمين بدءًا من اللاعبين العاديين وصولاً إلى الباحثين عن الأداء المتفوق.
تُطلق علامة "آي كو" التجارية حصريًا على موقع نون دوت كوم noon في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويقدم هاتف "آي كو زد9" ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت بسعر 1,399 ريال سعودي و1,299 درهم إماراتي (بالإمارات العربية المتحدة). وكجزء من تخفيضات الجمعة الصفراء المقدمة من منصة "نون"، يمكن للمتسوقين أن يتمتعوا بخصم 100 درهم إماراتي أو ريال سعودي، وبضمان لمدة 24 شهرًا، وحماية من تلف الشاشة لمدة 365 يوماً، وخدمة استلام وتوصيل مجاني عبر "آي كو كير"، مما يسهم في تعزيز تجربة ما بعد البيع.
لمحة عن "آي كو"
تعد "آي كو" العلامة التجارية للهواتف الذكية التابعة لـشركة "فيفو"، إذ تكرس جهودها لتوفير أداء عال وتجربة رياضية إلكترونية متقدمة. واستناداً إلى أبحاث "فيفو" المتعمقة والجودة العالية وتجربة الخدمات الموثوقة ما بعد البيع، تسترشد "آي كو" بروح علامتها التجارية "نحو المزيد من الاكتشاف والابتكار"”I Quest On and On“ لتوسيع الآفاق نحو مستقبل واعد والتجرؤ على الابتكار واستكشاف التقنيات المستقبلية بحماس. ومن خلال تقديم منتجات تتمتع بقدرات تتماشى مع معايير الألعاب الرياضية الإلكترونية، تسعى "آي كو" إلى أن تصبح الخيار الأوحد لعشاق الألعاب المتحمسين لأداء فائق وتجارب ألعاب متميزة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: .
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