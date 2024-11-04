منظمة التعاون الرقمي خلال مشاركتها في قمة المستقبل: تسريع التعاون الرقمي يعزز الازدهار الاقتصادي

MENAFN - AETOSWire) اختتمت منظمة التعاون الرقمي مشاركتها في قمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة، يومي 22 و23 سبتمبر 2024، قبيل انعقاد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت المنظمة على أهمية التعاون الرقمي بين أصحاب المصلحة المتعددين ، بما يتماشى مع التزام المنظمة بتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي.

ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في 22 سبتمبر 2024، على الميثاق الرقمي العالمي الذي يهدف إلى تحقيق مستقبل رقمي شامل ومنفتح ومستدام وعادل وآمن للجميع. وبموجب الموافقة عليه كجزء من "ميثاق المستقبل"، سيحدد الميثاق الرقمي العالمي الإطار الذي ستعمل الحكومات ضمنه بالتعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية والأكاديمية، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، وفق أدوارهم ومسؤولياتهم، بهدف الوصول إلى المستقبل الرقمي الذي نسعى إليه. وقاد مفاوضات الميثاق الرقمي العالمي زامبيا والسويد وهما الميسران المشاركان والممثلان الدائمان لدى الأمم المتحدة.

وبعد اعتماد الميثاق الرقمي العالمي في "قمة المستقبل"، ألقت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، خطاباً للمرة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها مراقبًا منذ إنشاء المنظمة، داعيةً إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف بصفته قوة دافعة نحو اقتصاد رقمي عالمي شامل ومستدام.

وضمن خطابها، قالت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي : "يعد التعاون محركًا رئيسيًا للازدهار الرقمي، ويسعدنا أن نشهد الموافقة على الميثاق الرقمي العالمي، وهو إطار محوري يسعى إلى خلق مستقبل رقمي شامل ومنفتح وآمن للجميع. ويعكس هذا الميثاق الضرورة الملحة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد الرقمي بهدف تعزيز الازدهار. تؤكد منظمة التعاون الرقمي التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي ومتعدد الأطراف في الاقتصاد الرقمي، ونعمل جاهدين على أن نكون في طليعة الجهات الفاعلة في تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي لسد الفجوة الرقمية العالمية."

وتلتزم منظمة التعاون الرقمي بتعزيز التعاون الدولي بين أصحاب المصلحة المتعددين ضمن الاقتصاد الرقمي، وتؤكد حرصها ودورها الفاعل في تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي لسد الفجوة الرقمية العالمية. وتماشياً مع هذه الجهود، أعلنت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية عن مقياس نضج الاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى تأدية دور محوري في تعزيز الميثاق الرقمي العالمي للدول الأعضاء والشركاء في المنظمة من خلال المساهمة في اتخاذ القرارات الاستشرافية وتحديد الأولويات من قبل أصحاب المصلحة. ويعدّ المقياس أداة فريدة تمكّن البلدان من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.

بدوره، قال أمانديب سينج جيل، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا : "يعكس إنشاء مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي والتواصل مع الدول الأعضاء فيها، الدور البناء الذي أدته منظمة التعاون الرقمي في تشكيل الميثاق الرقمي العالمي. ويعد الميثاق إنجازًا مهماً وإطارًا شاملاً لمستقبل رقمي شامل ومستدام. وبينما نتطلع إلى مواصلة التفاعل مع منظمة التعاون الرقمي، أؤكد قدرتنا على تسخير قوة التكنولوجيا الرقمية لسد الفجوة الرقمية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وعلى هامش“قمة المستقبل”، استضافت منظمة التعاون الرقمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فعالية بعنوان "تعزيز التعاون الرقمي العالمي من أجل الازدهار". وشكلت الفعالية منصة حيويّة تبحث في نماذج التعاون الرقمي المبتكرة وتستعرض الحلول القابلة للتنفيذ من أجل الوصول إلى الازدهار الرقمي.

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