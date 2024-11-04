شركة إف بي تي وشركة ثقة توقعان شراكة استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) أبرمت شركة "إف بي تي" الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا وشركة ثقة، الشركة الرائدة في مجال الحلول الذكية للأعمال في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم بهدف استكشاف مجالات عمل جديدة وتقديم حلول رقمية متطورة لممجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة، ولدعم أهداف رؤية 2030 الطموحة للبلاد. وحضر حفل توقيع الشراكة رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مينه شينه" وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركة إف بي تي وشركة ثقة.

يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين الخبرة العالمية لشركة "إف بي تي" في التحول الرقمي والمعرفة العميقة لشركة ثقة بالسوق المحلية وحضورها القوي في المملكة العربية السعودية. وستعمل الشركتان معاً على تقديم حلول رقمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالتميّز المؤسسي من خلال التقنيات الحديثة. وستركز الشراكة على تطوير الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية عبر مختلف القطاعات الرئيسية من خلال التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويفتح فرص للنمو المستدام.

تعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.21 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية أوسع تسعى لتعزيز العلاقات التقنية بين السعودية وفيتنام، مع التركيز الفعال على تقديم خدمات وحلول التحول الرقمي الشاملة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتحديات الأعمال التي تعمل في مختلف الصناعات، مع الاستجابة لمتطلباتها المتطورة.

وقال رماح غدار، الرئيس التنفيذي لدى شركة "إف بي تي سوفت وير" في الشرق الأوسط: بفضل شراكتنا مع ثقة، سنحقق تكاملاً بين خبراتنا العالمية ورؤية المملكة الطموحة. سيدعم هذا التعاون نمو وتطور الأعمال وسيعزز من مستقبل التكنولوجيا في المنطقة، مما يعزز الروابط بين فيتنام والمملكة العربية السعودية".

ومن جانبه قال أيمن الفلّاج، الرئيس التنفيذي لشركة ثقة: "نفخر بشراكتنا مع مجموعة "إف بي تي" لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة، مما يعكس ريادتنا في تقديم الحلول الذكية التي تواكب متطلبات العصر. تعد هذه الشراكة بمثابة خطوة نحو تسريع التطور التقني داخل المملكة وتحقيق الكفاءة التشغيلية لمختلف القطاعات. وتفتح أيضاً الأبواب لتصدير حلولنا الذكية، مما يعزز من حضورنا الإقليمي والعالمي. نلتزم في ثقة بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، مع الإسهام في توطيد العلاقات بين المملكة وفيتنام وفتح آفاق جديدة للتعاون التقني".

ويشار إلى أن شركة "إف بي تي" الشرق الأوسط قد حصلت مؤخراً على ترخيص المقر الإقليمي لعملياتها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي طويل الأمد لدعم الابتكار والتنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة "إف بي تي ":

شركة "إف بي تي" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير خدمات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات ومقرها فيتنام. تعمل شركة "إف بي تي" في ثلاثة قطاعات أساسية: التكنولوجيا والاتصالات والتعليم. تواصل شركة "إف بي تي" منذ أكثر من ثلاثة عقود من التطوير، تقديم منتجات عملية وفعّالة لملايين الأشخاص وعشرات الآلاف من الشركات التجارية وغير التجارية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ترسيخ مكانة فيتنام على خريطة التكنولوجيا العالمية. طورت "إف بي تي" من خلال مواكبتها لأحدث اتجاهات السوق والتقنيات الناشئة منظومة من الخدمات والمنتجات والحلول والمنصات الخاصة بها، مما يوفر النمو المستدام للمؤسسات والشركات ويقدم تجارب مميزة للعملاء. وفي عام 2023، سجلت "إف بي تي" إجمالي إيرادات بلغ 2.17 مليار دولار أمريكي وبلغ عدد موظفيها أكثر من 48,000 موظف. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .

حول شركة ثقة

منذ تأسيسها عام 2012، أثبتت شركة ثقة مكانتها كشركة رائدة للحلول الذكية في السعودية، بدعم من فريق متمكن من الخبراء في التحول الرقمي. تساعد ثقة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، شركاءها من القطاعات الحكومية والخاصة على تبني الحلول الرقمية المتقدمة لمواكبة التطورات التقنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركائها من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .

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