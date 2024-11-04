شركة Nielseniq (NIQ) تعين السيد Steen Lomholt-Thomsen في منصب مدير الشؤون التجارية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة NIQ الرائدة عالميًا في مجال الاستخبارات الاستهلاكية عن تعيين السيد Steen Lomholt-Thomsen في منصب مدير الشؤون التجارية، اعتبارًا من 1 من نوفمبر 2024، على أن يتولى السيد Steen مهمة الإشراف على إستراتيجية العملاء وتعزيز النمو العالمي في غمار تعزيز شركة NielsenIQ لقدراتها بغية توفير رؤى مستبصرة حول الرؤية الأعمق لسلوك التسوق لدى المستهلكين. وتجدر هنا الإشارة إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها شركة NIQ بالإضافة إلى أصول البيانات الأساسية وبصمتها العالمية ترفعها إلى مكانة فريدة تؤهلها لمنح العملاء Full ViewTM: الرؤية الشاملة لسلوك المتسوقين.

يتمتع السيد Steen بخبرة كبيرة على صعيد نمو الإيرادات والتميز التشغيلي في المؤسسات العالمية المرموقة، بما في ذلك BullWall وClarivate وAveva، كما قد شغل مناصب قيادية في شركات، من ضمنها IBM وHP وIHS (الآن S&P Global). أضف إلى ذلك أنه يتمتع بدراية عميقة بخبايا الأسواق العالمية، ومشاركة العملاء، والبرمجيات، والتكنولوجيا، كما سيعمل على تعزيز مهمة NIQ المتمثلة في تمكين الشركات من اتخاذ القرارات الإستراتيجية الصحيحة.

صرحت Tracey Massey، مدير قسم العمليات في شركة NIQ، قائلة: "تنتشر أعمال شركة NIQ في أكثر من 90 بلدًا على مستوى العالم، ونحن يسعدنا الترحيب بالسيد Steen القائد البارز الذي يتمتع بسجل حافل بالإنجازات في مختلف الصناعات". "إن خبرته على صعيد التميز التشغيلي وتكوين علاقات مع العملاء تجعله مناسبًا تمامًا لتعزيز أهدافنا الإستراتيجية."

صرح Lomholt-Thomsen، قائلاً: "يحدوني بالغ السعادة إزاء الانضمام إلى شركة NIQ والمساعدة في تقديم أحدث رؤى وتحليلات المستهلكين في الصناعة إلى السوق". "إنني أتطلع أيضًا إلى الشراكة مع عملائنا الرائعين ومساعدتهم في الوصول إلى آفاق جديدة في غمار مواصلة استفادتنا من قوة بيانات وقدرات NIQ."

سيمارس السيد Steen مهام منصبه في مكتب NIQ في جنيف بسويسرا.

نبذة عن شركة NIQ

تعد NielsenIQ (NIQ) شركة استخبارات استهلاكية رائدة في العالم، إذ تقدم رؤية متكاملة لسلوك الشراء عند المستهلكين وتكشف عن مسارات جديدة للنمو، وفي عام 2023، اندمجت شركة NIQ مع GfK، فتلاقى قطبا الصناعة محققين انتشارًا عالميًا لا مثيل له، أما اليوم، فإن أعمال NIQ تنتشر في أكثر من 95 بلدًا محققةً 97% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). كما تقدم شركة NIQ،‏ Full ViewTM‎ بالاستعانة بقراءة شاملة لعالم البيع بالتجزئة ورؤى المستهلكين الأكثر شمولاً، والتي تُقدَّم مع تحليلات متقدمة عن طريق أحدث الأنظمة.

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