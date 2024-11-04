شركة Nielseniq (NIQ) تعين السيد Steen Lomholt-Thomsen في منصب مدير الشؤون التجارية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة NIQ الرائدة عالميًا في مجال الاستخبارات الاستهلاكية عن تعيين السيد Steen Lomholt-Thomsen في منصب مدير الشؤون التجارية، اعتبارًا من 1 من نوفمبر 2024، على أن يتولى السيد Steen مهمة الإشراف على إستراتيجية العملاء وتعزيز النمو العالمي في غمار تعزيز شركة NielsenIQ لقدراتها بغية توفير رؤى مستبصرة حول الرؤية الأعمق لسلوك التسوق لدى المستهلكين. وتجدر هنا الإشارة إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها شركة NIQ بالإضافة إلى أصول البيانات الأساسية وبصمتها العالمية ترفعها إلى مكانة فريدة تؤهلها لمنح العملاء Full ViewTM: الرؤية الشاملة لسلوك المتسوقين.
يتمتع السيد Steen بخبرة كبيرة على صعيد نمو الإيرادات والتميز التشغيلي في المؤسسات العالمية المرموقة، بما في ذلك BullWall وClarivate وAveva، كما قد شغل مناصب قيادية في شركات، من ضمنها IBM وHP وIHS (الآن S&P Global). أضف إلى ذلك أنه يتمتع بدراية عميقة بخبايا الأسواق العالمية، ومشاركة العملاء، والبرمجيات، والتكنولوجيا، كما سيعمل على تعزيز مهمة NIQ المتمثلة في تمكين الشركات من اتخاذ القرارات الإستراتيجية الصحيحة.
صرحت Tracey Massey، مدير قسم العمليات في شركة NIQ، قائلة: "تنتشر أعمال شركة NIQ في أكثر من 90 بلدًا على مستوى العالم، ونحن يسعدنا الترحيب بالسيد Steen القائد البارز الذي يتمتع بسجل حافل بالإنجازات في مختلف الصناعات". "إن خبرته على صعيد التميز التشغيلي وتكوين علاقات مع العملاء تجعله مناسبًا تمامًا لتعزيز أهدافنا الإستراتيجية."
صرح Lomholt-Thomsen، قائلاً: "يحدوني بالغ السعادة إزاء الانضمام إلى شركة NIQ والمساعدة في تقديم أحدث رؤى وتحليلات المستهلكين في الصناعة إلى السوق". "إنني أتطلع أيضًا إلى الشراكة مع عملائنا الرائعين ومساعدتهم في الوصول إلى آفاق جديدة في غمار مواصلة استفادتنا من قوة بيانات وقدرات NIQ."
سيمارس السيد Steen مهام منصبه في مكتب NIQ في جنيف بسويسرا.
نبذة عن شركة NIQ
تعد NielsenIQ (NIQ) شركة استخبارات استهلاكية رائدة في العالم، إذ تقدم رؤية متكاملة لسلوك الشراء عند المستهلكين وتكشف عن مسارات جديدة للنمو، وفي عام 2023، اندمجت شركة NIQ مع GfK، فتلاقى قطبا الصناعة محققين انتشارًا عالميًا لا مثيل له، أما اليوم، فإن أعمال NIQ تنتشر في أكثر من 95 بلدًا محققةً 97% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). كما تقدم شركة NIQ، Full ViewTM بالاستعانة بقراءة شاملة لعالم البيع بالتجزئة ورؤى المستهلكين الأكثر شمولاً، والتي تُقدَّم مع تحليلات متقدمة عن طريق أحدث الأنظمة.
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