شركة CRH تطور مزرعة رياح لتشغيل مصنع للأسمنت في رومانيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة CRH (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRH)، وهي المزود الرائد لحلول مواد البناء، بتطوير مزرعة رياح جديدة لتوفير الكهرباء المتجددة لمصنع الأسمنت "ميدجيديا" التابع لها في رومانيا. مزرعة الرياح هي الأولى من نوعها في البلاد التي تعمل حصريًا على تشغيل الأسمنت. وستلبي نسبة كبيرة من متطلبات الطاقة السنوية لمحطة ميدجيديا، مما يساعد على خفض البصمة الكربونية للمنتجات التي تنتجها، مع المساهمة أيضًا في التحول إلى الطاقة النظيفة في رومانيا.

قالت Eunice Heath، كبيرة مسؤولي الاستدامة في CRH: "يعد هذا مشروعًا مهمًا للطاقة النظيفة بالنسبة لشركة CRH وهو أحد الطرق العديدة التي نساعد بها في إنشاء بيئة أكثر مرونة واستدامة. إن بناء مزرعة رياح لتشغيل أحد مصانع الأسمنت لدينا يوضح التزامنا بإزالة الكربون وتوفير حلول مواد البناء منخفضة الكربون لعملائنا للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتغيرة للبناء".

تستثمر CRH بنشاط في الطاقة النظيفة لمساعدتها على توفير منتجات وحلول منخفضة الكربون لعملائها. من خلال زيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية في عملياتها وتوليد الكهرباء المتجددة في الموقع، تتخذ CRH خطوة مهمة نحو تحقيق هدفها الرائد في الصناعة المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون المطلقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

بدأ المشروع في أغسطس 2023 ومزرعة الرياح تعمل الآن بشكل كامل. تتكون من خمسة توربينات، ويبلغ إجمالي قدرتها المركبة حوالي 30 ميجاوات وصافي إنتاج سنوي يقدر بـ 80 جيجاوات في الساعة. وسيساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوطنية المرتبطة بالطاقة في رومانيا بمقدار 40 ألف طن.

حول CRH

شركة CRH (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRH، وفي بورصة لندن تحت الرمز: CRH) هي المزود الرائد لحلول مواد البناء التي تبني وتربط وتُحسِّن عالمنا. توظف شركة CRH ما يقرب من 78,500 شخصًا في حوالي 3,390 موقع تشغيل في 28 دولة، وتتمتع بمكانة قيادية في السوق في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا. بصفتها الشريك الأساسي لمشاريع البنية التحتية للنقل والمرافق الحيوية والبناء غير السكني المعقد وحلول المعيشة في الهواء الطلق، فإن عرض CRH الفريد للمواد والمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة يساعد على توفير بيئة مبنية أكثر مرونة واستدامة. تم تصنيف الشركة بين قادة القطاع من قِبل وكالات التصنيف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تعد شركة CRH من الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500، وهي مدرجة في بورصتي نيويورك ولندن. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: .

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