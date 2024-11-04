شركة CRH تطور مزرعة رياح لتشغيل مصنع للأسمنت في رومانيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة CRH (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRH)، وهي المزود الرائد لحلول مواد البناء، بتطوير مزرعة رياح جديدة لتوفير الكهرباء المتجددة لمصنع الأسمنت "ميدجيديا" التابع لها في رومانيا. مزرعة الرياح هي الأولى من نوعها في البلاد التي تعمل حصريًا على تشغيل مصنع
الأسمنت. وستلبي نسبة كبيرة من متطلبات الطاقة السنوية لمحطة ميدجيديا، مما يساعد على خفض البصمة الكربونية للمنتجات التي تنتجها، مع المساهمة أيضًا في التحول إلى الطاقة النظيفة في رومانيا.
قالت Eunice Heath، كبيرة مسؤولي الاستدامة في CRH: "يعد هذا مشروعًا مهمًا للطاقة النظيفة بالنسبة لشركة CRH وهو أحد الطرق العديدة التي نساعد بها في إنشاء بيئة أكثر مرونة واستدامة. إن بناء مزرعة رياح لتشغيل أحد مصانع الأسمنت لدينا يوضح التزامنا بإزالة الكربون وتوفير حلول مواد البناء منخفضة الكربون لعملائنا للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتغيرة للبناء".
تستثمر CRH بنشاط في الطاقة النظيفة لمساعدتها على توفير منتجات وحلول منخفضة الكربون لعملائها. من خلال زيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية في عملياتها وتوليد الكهرباء المتجددة في الموقع، تتخذ CRH خطوة مهمة نحو تحقيق هدفها الرائد في الصناعة المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون المطلقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
بدأ المشروع في أغسطس 2023 ومزرعة الرياح تعمل الآن بشكل كامل. تتكون من خمسة توربينات، ويبلغ إجمالي قدرتها المركبة حوالي 30 ميجاوات وصافي إنتاج سنوي يقدر بـ 80 جيجاوات في الساعة. وسيساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوطنية المرتبطة بالطاقة في رومانيا بمقدار 40 ألف طن.
حول CRH
شركة CRH (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRH، وفي بورصة لندن تحت الرمز: CRH) هي المزود الرائد لحلول مواد البناء التي تبني وتربط وتُحسِّن عالمنا. توظف شركة CRH ما يقرب من 78,500 شخصًا في حوالي 3,390 موقع تشغيل في 28 دولة، وتتمتع بمكانة قيادية في السوق في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا. بصفتها الشريك الأساسي لمشاريع البنية التحتية للنقل والمرافق الحيوية والبناء غير السكني المعقد وحلول المعيشة في الهواء الطلق، فإن عرض CRH الفريد للمواد والمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة يساعد على توفير بيئة مبنية أكثر مرونة واستدامة. تم تصنيف الشركة بين قادة القطاع من قِبل وكالات التصنيف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تعد شركة CRH من الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500، وهي مدرجة في بورصتي نيويورك ولندن. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: .
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