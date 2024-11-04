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الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر أكتوبر

11/4/2024 4:28:14 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران عن إحصائياتها لشهر أكتوبر 2024 حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 1053 بلاغًا إسعافيًا بنجاح. وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، حالات مرضية، أزمات تنفسية، وحالات أخرى، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 887 حالة، في حين سجلت الحوادث المرورية 166 حالة بالإضافة الى نقل (3) حالات بالإسعاف الجوي.
كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 12 دورة طبية و21 محاضرة، استفاد منها 4946 متدربًا ومستفيداً.
وأكد مدير عام الفرع، الأستاذ محمد بن علي العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق“أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، استدعاء فرقة إسعافية، إرسال نداء استغاثة، معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، بالإضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.
يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.

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