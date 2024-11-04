صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية في تعزيز النمو بالخليج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل“صندوق النقد الدولي”، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج لها تأثير أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية لصناديقها السيادية.

الدراسة التي لم تُنشر بعد، واطلعت“الشرق” على خلاصاتها، ركزت على استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ العائدة للصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من المعادلة. وتهدف إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال المطلوب استثماره للوصول إلى مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية، والناتج المحلي الإجمالي.

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وفق تصريحات لـ”الشرق” من وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا اللذين أعدا الدراسة، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تؤدي إلى زيادة بنسبة أعلى من 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى خمس سنوات. بنيما تحقق استثمارات الصناديق السيادية المحلية تأثيراً أصغر بشكلٍ ملحوظ، حيث تولد زيادتها بالنسبة ذاتها نمواً بنسبة 0.4% للفترة عينها، ما يعني أن استثمارات الصناديق السيادية المحلية“أقل فعالية بمرتين ونصف في توليد النمو من الاستثمارات الأجنبية”.

أسباب الاختلاف

كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لمّح إلى هذه الدراسة في مقابلة مع“الشرق”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن منتصف أكتوبر، مشيراً إلى أن العائد على رأس المال منخفض في دول الخليج خلال العقدين الماضيين، مشجعاً دول المنطقة على الاستثمار أكثر برأس المال البشري، وتعزيز العائد على الاستثمار المالي.

يرى تيم كالن، الباحث الزائر في“معهد دول الخليج العربية” في واشنطن، صعوبة في تحليل هذه النتائج نظراً إلى أن الدراسة لم تنشر بعد، لكنه يقدّر أن النتيجة التي خلصت إليها قد تكون ناجمة عن عاملين أساسيين.

كالين، الذي شغل سابقاً منصب المدير المساعد السابق بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال في تصريح لـ”الشرق” إن السببين المحتملين هما أن“الاستثمارات المحلية غالباً ما تركز على مشاريع البناء أكثر من الاستثمارات الأجنبية،كما أنها قد تكون أقل تعزيزاً للنمو نظراً إلى أن القطاع العام هو مصدر غالبية هذه الاستثمارات”.

معدا الدراسة لفتا إلى أن التأثير الأصغر لاستثمارات الصناديق السيادية المحلية قد ينبع من تركيزها على مشاريع البنية الأساسية واسعة النطاق، بينما تكون هذه الاستثمارات غالباً أقل كثافة في المعرفة والتكنولوجيا. وعادةً ما تكون لمشاريع البنية الأساسية الكبيرة جداول زمنية أطول من خمس سنوات، وتأثيرات نمو فورية أقل.

وأشارا إلى أن نتائج الدراسة تبين الحاجة إلى“تحسين إدارة الاستثمار العام وتحديد الأولويات”، ونوّها بأنه من خلال“تعزيز بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة القطاع الخاص، يمكن أن يكون لاستثمارات الصناديق السيادية المحلية تأثير أكبر على النمو غير الهيدروكربوني”.

السعودية نموذج للآليتين

تلعب صناديق الثروة السيادية في الخليج دوراً رئيساً في عملية التحول الاقتصادي، من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية بشكلٍ أساسي. وهي تشهد مؤخراً تركيزاً متنامياً على أسواقها المحلية.

ويتجلى هذا التوجه بشكلٍ واضح في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تناهز تريليون دولار، حيث عدّل خطته الاستثمارية مؤخراً لتركز على القطاعات المحلية، مستهدفاً تقليص استثماراته الدولية من 30% في الوقت الحالي إلى نطاق بين 18 إلى 20%، بحسب ما أعلنه محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية التي عُقدت في الرياض الأسبوع الماضي.

بموازاة ذلك، تدرك حكومة المملكة أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في توليد النمو وتعزيز الاقتصاد، وهي تسعى لأن تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030. واستقبلت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد قليلاً عن 9.7 مليار دولار في النصف الأول من السنة، ونحو 19 مليار دولار العام الماضي.

كان أزعور اعتبر أيضاً في حديثه لـ”الشرق”، أن مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الخليج خلال العقد الماضي،“لم تكن بالمستوى المطلوب أو على قدر الطموحات”. لكنه أشار إلى أن حكومات المنطقة“نفذت مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ورفع منسوب النمو من خارج الإطار الحكومي، بما سيساهم في تكبير حجم الاقتصاد ورفع مستوى القدرة على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية، لا سيما إلى القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.

تغير في طبيعة الاستثمارات

لحظت دراسة صندوق النقد أيضاً تغيّراً في طبيعة الاستثمارات الواردة إلى المنطقة منذ 2020، إذ توجهت هذه الاستثمارات نحو قطاعات الخدمات القابلة للتسويق، التي تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والخدمات التجارية والضيافة.

قبل فيروس كورونا، كانت معظم الاستثمارات تتركز في القطاعات التقليدية، مثل التمويل والعقارات وبعض الصناعات التحويلية والهيدروكربونات. لكن هذا التحول يعكس التحرك نحو القطاعات الأكثر كثافة في المعرفة، والتي تتمتع بإمكانات نمو عالية، وفقاً لمعدي الدراسة.

ونوّه الصندوق في خلاصة تقريره بأن هذه القطاعات باتت تستحوذ على 74% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج للفترة من 2020 إلى 2023، مقارنةً بنحو 33% فقط خلال السنوات الخمس من 2015 إلى 2019.

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