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الصين تصدر سندات بـ1.07 تريليون دولار في سبتمبر

11/4/2024 4:28:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الصيني، أن إجمالي إصدارات السندات في الصين بلغ 7.6 تريليون يوان (1.07 تريليون دولار) في سبتمبر 2024.

وأوضح المركزي، في بيان اليوم الإثنين، أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 1.36 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 1.28 تريليون يوان.

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وبلغت إصدارات السندات المالية 764 مليار يوان، وبلغت إصدارات السندات الائتمانية للشركات 1.19 تريليون يوان، كما بلغت السندات غير المسددة المحتجزة 169.9 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 17.3 مليار يوان (2.4 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.5%، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة في النظام المصرفي.

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