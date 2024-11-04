الصين تصدر سندات بـ1.07 تريليون دولار في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي
الصيني، أن إجمالي إصدارات السندات في الصين بلغ 7.6 تريليون يوان (1.07 تريليون دولار) في سبتمبر 2024.
وأوضح المركزي، في بيان اليوم الإثنين، أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 1.36 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 1.28 تريليون يوان.
موضوعات متعلقة
ارتفاع مبيعات فولفو 3% في أكتوبر بدعم من السيارات الكهربائية تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع “إنفيديا” تحل بدلاً من“إنتل” على مؤشر“داو جونز”
وبلغت إصدارات السندات المالية 764 مليار يوان، وبلغت إصدارات السندات الائتمانية للشركات 1.19 تريليون يوان، كما بلغت السندات غير المسددة المحتجزة 169.9 تريليون يوان في نهاية سبتمبر الماضي.
وفي سياق متصل، أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 17.3 مليار يوان (2.4 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.5%، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة في النظام المصرفي.
MENAFN04112024000202011048ID1108847279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.