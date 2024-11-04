الذكاء الاصطناعي يولد سوق ديون بقيمة 11 مليار دولار في وول ستريت - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرضت المؤسسات المالية في وول ستريت أكثر من 11 مليار دولار لمجموعة مختارة من الشركات التكنولوجية بضمان حيازتها لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تٌنتجها“إنفيديا”.
قالت صحيفة“فاينانشال تايمز” في تقرير الإثنين، إن شركات من بينها“بلاكستون”، و”بيمكو” و”كارلايل” و”بلاك روك” أقرضت هذه الأموال على مدار العام الماضي لشركات ما يُعرف بـ“النيوكلاود”، والتي توفر خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات التكنولوجية المتخصصة في منتجات الذكاء الاصطناعي.
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وأوضحت الصحيفة أن شركات الـ“نيوكلاود” مثل“كورويف”، و”كروزو”، و”لامدا لابس” أنفقت على عشرات الآلاف من رقائق المعالجة الرسومية عالية الأداء التي تُنتجها“إنفيديا”، وباتت هذه الرقائق التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ضماناً للقروض.
وشكك بعض المنتقدين لهذا النظام الائتماني في قدرة الرقائق الضامنة للقروض على الاحتفاظ بقيمتها في المستقبل مع إصدار طرازات جديدة أكثر تقدماً، أو حال تراجع الإنفاق الاستثماري على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN04112024000202011048ID1108847277
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