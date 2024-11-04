الذكاء الاصطناعي يولد سوق ديون بقيمة 11 مليار دولار في وول ستريت - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرضت المؤسسات المالية في وول ستريت أكثر من 11 مليار دولار لمجموعة مختارة من الشركات التكنولوجية بضمان حيازتها لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تٌنتجها“إنفيديا”.

قالت صحيفة“فاينانشال تايمز” في تقرير الإثنين، إن شركات من بينها“بلاكستون”، و”بيمكو” و”كارلايل” و”بلاك روك” أقرضت هذه الأموال على مدار العام الماضي لشركات ما يُعرف بـ“النيوكلاود”، والتي توفر خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات التكنولوجية المتخصصة في منتجات الذكاء الاصطناعي.

موضوعاتارتفاع مبيعات فولفو 3% في أكتوبر بدعم من السيارات الكهربائية تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع “إنفيديا” تحل بدلاً من“إنتل” على مؤشر“داو جونز”

وأوضحت الصحيفة أن شركات الـ“نيوكلاود” مثل“كورويف”، و”كروزو”، و”لامدا لابس” أنفقت على عشرات الآلاف من رقائق المعالجة الرسومية عالية الأداء التي تُنتجها“إنفيديا”، وباتت هذه الرقائق التي تستخدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ضماناً للقروض.

وشكك بعض المنتقدين لهذا النظام الائتماني في قدرة الرقائق الضامنة للقروض على الاحتفاظ بقيمتها في المستقبل مع إصدار طرازات جديدة أكثر تقدماً، أو حال تراجع الإنفاق الاستثماري على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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