مبيعات هيونداي وكيا في أمريكا ترتفع 17.4% خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركتا“هيونداي” و”كيا”، ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة للشركتين في الولايات المتحدة بنسبة 17.4% على أساس سنوي في أكتوبر، بفضل زيادة الطلب على الطرازات الهجينة.
وأفادت الشركتان في بيان، اليوم الاثنين، بأن إجمالي مبيعات الشركتين مجتمعتين في الولايات المتحدة بلغت 147.613 وحدة في الشهر الماضي، بزيادة 17.4% عن العام السابق، مسجلة أعلى مبيعات مجمعة في أي من أشهر أكتوبر.
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وباعت“هيونداي موتور”، بما في ذلك طرازات العلامة الفاخرة“جينيسيس”، 78.705 وحدات بزيادة 18.3%، بينما ارتفعت مبيعات“كيا” بنسبة 16.5% لتصل إلى 68.908 وحدات.
وأضاف البيان، أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الشركتين ارتفعت بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 31.668 وحدة، وتصدرت السيارات الهجينة هذه الفئة بقفزة كبيرة بنسبة 64.9% لتصل إلى 21.679 وحدة، مسجلة رقما قياسيا شهريا جديدا.
وحققت الإصدارات الهجينة من سيارة“توسان” الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة“هيونداي” وسيارة“كارنيفال” من“كيا” على وجه الخصوص نموا قويا في المبيعات في الشهر الماضي، حيث سجلت“توسان” الهجينة زيادة في المبيعات بنسبة 110% لتصل إلى 6.790 وحدة، بينما بيع من“كارنيفال” الهجينة 1.941 وحدة.
المصدر:
MENAFN04112024000202011048ID1108847276
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