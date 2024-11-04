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مبيعات هيونداي وكيا في أمريكا ترتفع 17.4% خلال أكتوبر

11/4/2024 4:28:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركتا“هيونداي” و”كيا”، ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة للشركتين في الولايات المتحدة بنسبة 17.4% على أساس سنوي في أكتوبر، بفضل زيادة الطلب على الطرازات الهجينة.

وأفادت الشركتان في بيان، اليوم الاثنين، بأن إجمالي مبيعات الشركتين مجتمعتين في الولايات المتحدة بلغت 147.613 وحدة في الشهر الماضي، بزيادة 17.4% عن العام السابق، مسجلة أعلى مبيعات مجمعة في أي من أشهر أكتوبر.

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وباعت“هيونداي موتور”، بما في ذلك طرازات العلامة الفاخرة“جينيسيس”، 78.705 وحدات بزيادة 18.3%، بينما ارتفعت مبيعات“كيا” بنسبة 16.5% لتصل إلى 68.908 وحدات.

وأضاف البيان، أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الشركتين ارتفعت بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 31.668 وحدة، وتصدرت السيارات الهجينة هذه الفئة بقفزة كبيرة بنسبة 64.9% لتصل إلى 21.679 وحدة، مسجلة رقما قياسيا شهريا جديدا.

وحققت الإصدارات الهجينة من سيارة“توسان” الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة“هيونداي” وسيارة“كارنيفال” من“كيا” على وجه الخصوص نموا قويا في المبيعات في الشهر الماضي، حيث سجلت“توسان” الهجينة زيادة في المبيعات بنسبة 110% لتصل إلى 6.790 وحدة، بينما بيع من“كارنيفال” الهجينة 1.941 وحدة.

المصدر:

MENAFN04112024000202011048ID1108847276

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