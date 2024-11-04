بورصة هونج كونج تعتزم فتح مكتب في الرياض خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت بورصة هونج كونج، أنها ستفتح مكتب لها في مدينة الرياض بالسعودية خلال عام 2025.
يأتي ذلك بهدف تعزيز تكوين البورصة في منطقة الشرق الأوسط وتعميق الروابط بين الصين ومنطقة الخليج وخلق فرص جديدة للزبائن والمصدرين العالميين.
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وقالت الرئيسة التنفيذية لبورصة هونج كونج بوني واي تشان، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، اليوم الاثنين – إن الرياض مفعمة بالحيوية والتنمية المتسارعة، فيما سيسهم إنشاء مكتب لبورصة هونج كونج في تقوية التعاون بين البورصة ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن إبراز عزم البورصة على تعزيز الروابط في أسواق رأس المال في الصين ومنطقة الشرق الأوسط، والتزامها بدعم الزبائن في الشرق الأوسط لتحقيق أهدافهم التنموية.
وأشارت تشان، إلى أن المكتب الجديد سيشارك مع مكاتب البورصة الأخرى في بكين ولندن ونيويورك وشانغهاي وسنغافورة في العمل المتناسق، وتوسيع وضع البورصة في العالم وجذب الزبائن في الشرق الأوسط إلى سوق رأس المال في هونغ كونغ الذي يعد الأكثر عولمة وتنوعا وكفاية من حيث السيولة.
وجاء هذا الإعلان مع طرح اثنين من صناديق التداول في السوق المالية السعودية (تداول) يومي 30 و31 أكتوبر الماضيين، حيث يعتبر ذلك علامة مهمة لارتباط سوقي رأس المال بين هونج كونج والسعودية.
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