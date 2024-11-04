بورصة هونج كونج تعتزم فتح مكتب في الرياض خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت بورصة هونج كونج، أنها ستفتح مكتب لها في مدينة الرياض بالسعودية خلال عام 2025.

يأتي ذلك بهدف تعزيز تكوين في منطقة الشرق الأوسط وتعميق الروابط بين الصين ومنطقة الخليج وخلق فرص جديدة للزبائن والمصدرين العالميين.

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وقالت الرئيسة التنفيذية لبورصة هونج كونج بوني واي تشان، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، اليوم الاثنين – إن الرياض مفعمة بالحيوية والتنمية المتسارعة، فيما سيسهم إنشاء مكتب لبورصة هونج كونج في تقوية التعاون بين البورصة ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن إبراز عزم البورصة على تعزيز الروابط في أسواق رأس المال في الصين ومنطقة الشرق الأوسط، والتزامها بدعم الزبائن في الشرق الأوسط لتحقيق أهدافهم التنموية.

وأشارت تشان، إلى أن المكتب الجديد سيشارك مع مكاتب البورصة الأخرى في بكين ولندن ونيويورك وشانغهاي وسنغافورة في العمل المتناسق، وتوسيع وضع البورصة في العالم وجذب الزبائن في الشرق الأوسط إلى سوق رأس المال في هونغ كونغ الذي يعد الأكثر عولمة وتنوعا وكفاية من حيث السيولة.

وجاء هذا الإعلان مع طرح اثنين من صناديق التداول في السوق المالية السعودية (تداول) يومي 30 و31 أكتوبر الماضيين، حيث يعتبر ذلك علامة مهمة لارتباط سوقي رأس المال بين هونج كونج والسعودية.