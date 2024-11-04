انخفاض أرباح رايان إير 18% في النصف الأول من عامها المالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أرباح“رايان إير” بدرجة كبيرة خلال النصف الأول من عامها المالي، إثر انخفاض متوسط أسعار التذاكر خلال نفس الفترة.
قالت الشركة الأيرلندية اليوم الإثنين في تقريرها المالي، إن صافي أرباح النصف المالي الأول -بعد خصم الضرائب- الذي انتهى في سبتمبر تراجع بنسبة 18%على أساس سنوي إلى 1.79 مليار يورو (1.95 مليار دولار).
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وأوضحت أكبر شركة أوروبية متخصصة في الطيران منخفض التكلفة أن متوسط أسعار التذاكر تراجع بنسبة 10% خلال فترة الأشهر الستة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وذكرت في تقريرها أنه رغم ذلك، تبدو حجوزات التذاكر في الربع الجاري قوية، وأنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في أسعارها مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
وأشار“نيل سوراهان” المدير المالي للشركة في تصريح لـ“رويترز” إلى أن نسبة انخفاض أسعار التذاكر في الربع المالي الجاري سوف تكون أقل من 5% على الأرجح.
أضافت“رايان إير” في تقريرها أنها قد تُخفض مستهدفها لنمو عدد المسافرين على متن طائراتها في العام المالي القادم الذي ينتهي في 31 مارس 2026؛ إلى 210 ملايين راكب بدلاً من تقديرها السابق عند 215 مليوناً، لتعكس توقعاتها تأخر تسليم الطائرات من قبل“بوينج” الأمريكية.
المصدر:
MENAFN04112024000202011048ID1108847274
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