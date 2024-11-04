انخفاض أرباح رايان إير 18% في النصف الأول من عامها المالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح“رايان إير” بدرجة كبيرة خلال النصف الأول من عامها المالي، إثر انخفاض متوسط أسعار التذاكر خلال نفس الفترة.

قالت الشركة الأيرلندية اليوم الإثنين في تقريرها المالي، إن صافي أرباح النصف المالي الأول -بعد خصم الضرائب- الذي انتهى في سبتمبر تراجع بنسبة 18%على أساس سنوي إلى 1.79 مليار يورو (1.95 مليار دولار).

موضوعاتارتفاع مبيعات فولفو 3% في أكتوبر بدعم من السيارات الكهربائية تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع “إنفيديا” تحل بدلاً من“إنتل” على مؤشر“داو جونز”

وأوضحت أكبر شركة أوروبية متخصصة في الطيران منخفض التكلفة أن متوسط أسعار التذاكر تراجع بنسبة 10% خلال فترة الأشهر الستة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وذكرت في تقريرها أنه رغم ذلك، تبدو حجوزات التذاكر في الربع الجاري قوية، وأنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في أسعارها مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

وأشار“نيل سوراهان” المدير المالي للشركة في تصريح لـ“رويترز” إلى أن نسبة انخفاض أسعار التذاكر في الربع المالي الجاري سوف تكون أقل من 5% على الأرجح.

أضافت“رايان إير” في تقريرها أنها قد تُخفض مستهدفها لنمو عدد المسافرين على متن طائراتها في العام المالي القادم الذي ينتهي في 31 مارس 2026؛ إلى 210 ملايين راكب بدلاً من تقديرها السابق عند 215 مليوناً، لتعكس توقعاتها تأخر تسليم الطائرات من قبل“بوينج” الأمريكية.

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