اليوم.. نهاية حق توزيع 75 قرشًا لسهم مطاحن الإسكندرية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 75 قرشًا لسهم شركة“مطاحن الإسكندرية”، بإغلاق جلسة اليوم 4 نوفمبر.

وتقرر توزيع كوبون مطاحن الإسكندرية رقم (27) بواقع 0.75 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 7 نوفمبر.

موضوعاتتنفيذ على أسهم“إيسترن كومباني” بـ500 مليون جنيه عمومية“القناة للتوكيلات” تُقر توزيع 2.05 جنيه للسهم وإضافة نشاط جديد تابعة لـ”إي فاينانس” تتعاقد على تشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مطاحن الإسكندرية”، توزيع 24.6 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، بواقع 0.75 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وصدقت العمومية على قائمة المركز المالي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي الماضي.

ارتفعت أرباح شركة“مطاحن الإسكندرية” بنسبة 33.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 55.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 33.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال العام المالي الماضي إلى 304.8 مليون جنيه، مقابل 257.23 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح السنوية إلى قيام الشركة بشحن كمية 30085 طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة، وزيادة تكلفة الطحن من 550 جنيهاً إلى 580.25 جنيه للطن، وزيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%.

وأشارت إلى أن مبيعات المخلفات بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 11.87 مليون جنيه، منوهةً إلى الفائض تأثر بنحو 14.65 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.

وافق مجلس إدارة شركة“مطاحن الإسكندرية”، على الموازنة التخطيطية للعام المالي الجاري، بفائض قدره 30 مليون جنيه، مقارنة بربح متوقع 22 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 305.6 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.