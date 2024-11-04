اليوم.. نهاية حق توزيع 75 قرشًا لسهم مطاحن الإسكندرية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة
أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 75 قرشًا لسهم شركة“مطاحن الإسكندرية”، بإغلاق جلسة اليوم 4 نوفمبر.
وتقرر توزيع كوبون مطاحن الإسكندرية رقم (27) بواقع 0.75 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 7 نوفمبر.
موضوعات متعلقة
تنفيذ صفقة
على أسهم“إيسترن كومباني” بـ500 مليون جنيه عمومية“القناة للتوكيلات” تُقر توزيع 2.05 جنيه للسهم وإضافة نشاط جديد تابعة لـ”إي فاينانس” تتعاقد على تشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مطاحن الإسكندرية”، توزيع 24.6 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، بواقع 0.75 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وصدقت العمومية على قائمة المركز المالي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح شركة“مطاحن الإسكندرية” بنسبة 33.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 55.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 33.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت مبيعات الشركة، خلال العام المالي الماضي إلى 304.8 مليون جنيه، مقابل 257.23 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة زيادة الأرباح السنوية إلى قيام الشركة بشحن كمية 30085 طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة، وزيادة تكلفة الطحن من 550 جنيهاً إلى 580.25 جنيه للطن، وزيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%.
وأشارت إلى أن مبيعات المخلفات بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 11.87 مليون جنيه، منوهةً إلى الفائض تأثر بنحو 14.65 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.
وافق مجلس إدارة شركة“مطاحن الإسكندرية”، على الموازنة التخطيطية للعام المالي الجاري، بفائض قدره 30 مليون جنيه، مقارنة بربح متوقع 22 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 305.6 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
MENAFN04112024000202011048ID1108847272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.