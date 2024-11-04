أرباح سابك الفصلية دون توقعات المحللين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“سابك”، وهي أكبر شركة للكيماويات في السعودية، عن أرباح دون التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل استمرار التراجع في الطلب بقطاع الكيماويات.

وبلغت أرباح الشركة مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) خلال هذا الربع، وذلك وفق بيان صدر اليوم الاثنين. ورغم أن الأرباح شهدت تحسناً مقارنة بخسائر العام الماضي بفضل بيع وحدة الحديد والصلب، إلا أنها جاءت أقل من أرباح الربع الثاني وأدنى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 1.6 مليار ريال.

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وأشار الرئيس التنفيذي، عبد الرحمن الفقيه في البيان، إلى أن فائض الإنتاج (من البرتوكيماويات) لا يزال يؤثر سلباً على السوق، وقال إن“معدلات التشغيل الحالية أقل من المتوسطات طويلة الأجل”.

استمرار الضغوط على قطاع الكيماويات

تعكس نتائج“سابك” التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع مع انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف وتراجع الهوامش الربحية. فقد أعلنت شركة“باسف” العالمية مؤخراً عن توقعات متحفظة، موضحةً انخفاض مبيعاتها في الصين وضعف الطلب من قطاع السيارات. في السياق ذاته، أعلنت شركة“ليونديبازل” عن تراجع أرباحها، وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى بيع مواقع كيميائية في أوروبا نتيجة الحاجة إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية لموازنة السوق. وكانت“سابك” قد حذرت سابقاً هذا العام من حالة“عدم اليقين الكبيرة” التي يواجهها القطاع.

ارتفاع الإيرادات رغم انخفاض الأسعار

شهدت إيرادات“سابك” خلال الربع الثالث زيادة مقارنةً بالربع السابق والفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من نمو حجم المبيعات، على الرغم من تراجع طفيف في الأسعار. ووفقاً لـ”بلومبرغ إنتليجنس”، تتمتع“سابك” بمرونة جيدة لمواجهة التعافي البطيء في القطاع بفضل ميزانيتها القوية.

علاقة“سابك” مع“أرامكو” وتأثير استراتيجية النمو

تمتلك شركة“أرامكو” السعودية، أكبر مصدر للنفط عالمياً، حصة الأغلبية في“سابك”، ومن المقرر أن تعلن نتائجها المالية غداً الثلاثاء. وكانت“بلومبرغ” قد أفادت الشهر الماضي بأن“سابك” و”أرامكو” ألغتا خططاً لإنشاء مشروع مشترك للتكرير والكيماويات في السعودية، مفضلتين تركيز استثماراتهما في آسيا.

أداء السهم والتصنيف الائتماني

انخفضت أسهم“سابك” بنسبة 13% منذ بداية العام في سوق الأسهم السعودية، ومع ذلك، حافظت الشركة على تصنيف ائتماني بدرجة“+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، التي أشادت بتنوع الشركة الجغرافي واستراتيجيتها المالية المحافظة التي تتضمن سيولة قوية وتدفقات نقدية حرة قبل توزيع الأرباح.

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