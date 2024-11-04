أرباح سابك الفصلية دون توقعات المحللين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“سابك”، وهي أكبر شركة للكيماويات في السعودية، عن أرباح دون التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل استمرار التراجع في الطلب بقطاع الكيماويات.
وبلغت أرباح الشركة مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) خلال هذا الربع، وذلك وفق بيان صدر اليوم الاثنين. ورغم أن الأرباح شهدت تحسناً مقارنة بخسائر العام الماضي بفضل بيع وحدة الحديد والصلب، إلا أنها جاءت أقل من أرباح الربع الثاني وأدنى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 1.6 مليار ريال.
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وأشار الرئيس التنفيذي، عبد الرحمن الفقيه في البيان، إلى أن فائض الإنتاج (من البرتوكيماويات) لا يزال يؤثر سلباً على السوق، وقال إن“معدلات التشغيل الحالية أقل من المتوسطات طويلة الأجل”.
استمرار الضغوط على قطاع الكيماويات
تعكس نتائج“سابك” التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع مع انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف وتراجع الهوامش الربحية. فقد أعلنت شركة“باسف” العالمية مؤخراً عن توقعات متحفظة، موضحةً انخفاض مبيعاتها في الصين وضعف الطلب من قطاع السيارات. في السياق ذاته، أعلنت شركة“ليونديبازل” عن تراجع أرباحها، وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى بيع مواقع كيميائية في أوروبا نتيجة الحاجة إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية لموازنة السوق. وكانت“سابك” قد حذرت سابقاً هذا العام من حالة“عدم اليقين الكبيرة” التي يواجهها القطاع.
ارتفاع الإيرادات رغم انخفاض الأسعار
شهدت إيرادات“سابك” خلال الربع الثالث زيادة مقارنةً بالربع السابق والفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من نمو حجم المبيعات، على الرغم من تراجع طفيف في الأسعار. ووفقاً لـ”بلومبرغ إنتليجنس”، تتمتع“سابك” بمرونة جيدة لمواجهة التعافي البطيء في القطاع بفضل ميزانيتها القوية.
علاقة“سابك” مع“أرامكو” وتأثير استراتيجية النمو
تمتلك شركة“أرامكو” السعودية، أكبر مصدر للنفط عالمياً، حصة الأغلبية في“سابك”، ومن المقرر أن تعلن نتائجها المالية غداً الثلاثاء. وكانت“بلومبرغ” قد أفادت الشهر الماضي بأن“سابك” و”أرامكو” ألغتا خططاً لإنشاء مشروع مشترك للتكرير والكيماويات في السعودية، مفضلتين تركيز استثماراتهما في آسيا.
أداء السهم والتصنيف الائتماني
انخفضت أسهم“سابك” بنسبة 13% منذ بداية العام في سوق الأسهم السعودية، ومع ذلك، حافظت الشركة على تصنيف ائتماني بدرجة“+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، التي أشادت بتنوع الشركة الجغرافي واستراتيجيتها المالية المحافظة التي تتضمن سيولة قوية وتدفقات نقدية حرة قبل توزيع الأرباح.
المصدر:
MENAFN04112024000202011048ID1108847271
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